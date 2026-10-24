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Ким Чен Ын заявил о широких перспективах сотрудничества с Китаем
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.
У КНДР и Китая есть широкие перспективы для углубления практического сотрудничества двух стран. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
«В этом году исполняется 65 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНР и КНДР. Мы выражаем благодарность Китаю за многолетнюю поддержку и помощь делу социализма в КНДР, перспективы сотрудничества между нашими странами весьма обширны», – сказал Ким Чен Ын.
Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности. Позже стало известно, что Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун.