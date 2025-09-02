Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!23 комментария
Си Цзиньпин отметил новый этап сотрудничества России, Китая, Монголии
Совместные проекты по созданию экономического коридора между Китаем, Россией и Монголией стали важным фактором для роста торгово-экономических и культурных связей трех стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине.
Новый импульс трехстороннему сотрудничеству между Россией, Китаем и Монголией придали совместные проекты в рамках создания экономического коридора, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров трех стран в Пекине, передает РИА «Новости».
В ходе переговоров Си Цзиньпин подчеркнул: «Новый импульс трехстороннему сотрудничеству придали ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Китайская сторона это высоко ценит».
Глава КНР отметил, что в последние годы под руководством лидеров России, Монголии и Китая заметно углубилось торгово-экономическое, технологическое и культурное взаимодействие между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии в Пекине. Путин заявил о стремлении развивать отношения с Китаем и Монголией. Он также назвал Россию, Китай и Монголию добрыми соседями.