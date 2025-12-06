Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.2 комментария
Фрегат «Маршал Шапошников» вошел в Красное море
Отряд российских кораблей, в составе которого фрегат «Маршал Шапошников», зашёл в Красное море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Российский фрегат «Маршал Шапошников» в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море, сообщает пресс-служба флота, передает РИА «Новости». Корабль сопровождал танкер «Борис Бутома».
Экипажи кораблей до этого прошли через Аденский залив, где провели учения по разным сценариям действий с условным противником.
Отряд вышел из Владивостока 1 октября. Главная цель похода – выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в стратегически важных районах Мирового океана.
