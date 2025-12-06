  • Новость часаПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России
    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Всемирный банк назвал должников России
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    2 комментария
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    17 комментариев
    6 декабря 2025, 08:36 • Новости дня

    Москвичам пообещали облачную и теплую субботу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, местами небольшие осадки и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачная погода с местами небольшими осадками и температурой до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Днем температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов выше нуля, а в ночь на воскресенье может похолодать до минус двух.

    Ветер будет юго-западный скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление сохранится на уровне примерно 759 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области в этот день ожидается от минус одного до плюс четырех градусов. К ночи температура может опуститься до минус четырех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик прогнозировала подобный рекорд ранее. В четырех регионах России наблюдаются мокрый снег и гололед.

    5 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    Канал Путина «Кремль Новости» в Мax стал первым «миллионником» в мессенджере

    Tекст: Вера Басилая

    Канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в Мax стал первым каналом-миллионником в национальном мессенджере.

    Канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в мессенджере Мax стал первым каналом, который достиг отметки в миллион подписчиков.

    Рост числа подписчиков связан с запуском чат-бота «Итоги года с В. Путиным» в том же мессенджере, который позволяет пользователям задать вопрос главе государства. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря в 12:00, когда вопросы пользователей будут озвучены в эфире.

    В Max продолжается быстрый прирост каналов и их аудитории: на платформе сейчас насчитывается более 80 тыс. созданных каналов. Суммарно на них подписаны более 25 млн пользователей.

    Ранее число официальных госпабликов в мессенджере Max превысило 20 тысяч.

    Мессенджер Мax теперь поддерживается мобильными устройствами на базе «Авроры», а также загружается через RuStore.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 декабря 2025, 14:05 • Новости дня
    Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

    Покупательница Лурье отказалась от рассрочки возврата денег за квартиру Долиной

    Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с народной артисткой России Ларисой Долиной, выступившей с предложением возвратить деньги в рассрочку без учета инфляции.

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко пояснила, что основная причина отказа связана с предложением артистки возвратить деньги в рассрочку без учета инфляции, передает ТАСС.

    Свириденко добавила, что такие условия не устроили Лурье, которая ранее уже обратилась с соответствующим иском в Верховный суд России. Она уточнила, что предложение о мировом соглашении поступило только после подачи иска в суд высшей инстанции.

    По словам адвоката, Лурье настаивала именно на полной и справедливой компенсации за квартиру, а не на условия, предложенные со стороны Ларисы Долиной.

    Адвокат также пояснила, что ее клиентка намерена решать ситуацию в суде, поэтому она не делает публичных заявлений и отказывается от приглашений на телевидение.

    28 комментариев

    Ранее Лариса Долина объяснила свое длительное молчание шоком и подпиской о неразглашении.

    Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    Напомним, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, когда продавец через суд возвращает жилье, заявляя о давлении или заблуждении. Эта схема получила название «схема Долиной» после того, как Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве.

    Комментарии (41)
    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    5 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Долина объяснила молчание по ситуации с квартирой

    Долина объяснила длительное молчание шоком и подпиской о неразглашении

    Долина объяснила молчание по ситуации с квартирой
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментировала скандальную ситуацию с квартирой.

    По словам певицы, она долгое время не делала никаких заявлений, поскольку находилась в состоянии шока, а затем была ограничена подпиской о неразглашении в связи с судебными разбирательствами, передает ТАСС.

    В эфире программы «Пусть говорят» Лариса Долина поделилась: «Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше».

    Артистка добавила, что теперь общественность сможет узнать всю правду о сложившейся ситуации. Фрагменты ее интервью публикует Первый канал.

    Накануне концертный директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.


    28 комментариев

    Комментарии (26)
    5 декабря 2025, 10:00 • Новости дня
    ВСУ атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне
    ВСУ атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне
    @ RVvoenkor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Осторожно, новости» опубликовано фото поврежденной башни, на котором отчетливо видно, что взрыв затронул несколько верхних этажей высотного здания. «На фото видно, что пострадало остекление», – говорится в сообщении, передает Lenta.Ru.

    О произошедшем сообщил также Telegram-канал «Белорусский силовик». По состоянию на данный момент официальные представители не комментировали инцидент, нет информации о погибших или пострадавших.

    Ранее в пятницу Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    5 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Военкоры: По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    По месту дислокации украинских боевиков в санатории в Конча-Заспе в Киеве, где ранее произошла перестрелка между ГУР и ВСУ, нанесен удар тремя реактивными «Геранями», сообщили военкоры.

    Три реактивных беспилотника «Герань» нанесли удар по месту дислокации украинских боевиков в санатории Конча-Заспа, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Сообщается, что локация совпадала с местом перестрелки между представителями ГУР и украинской армии.

    По данным киевских СМИ, украинское издание «Украинская правда» накануне опубликовало точные координаты сбора военных в указанном районе. Сразу после этого три «Герани» нанесли удар по обозначенной точке.

    Сообщается, что мониторинговые ресурсы еще ночью зафиксировали появление реактивных дронов и несколько мощных взрывов в районе Конча-Заспы. Подробности произошедшего и данные о числе пострадавших на данный момент отсутствуют.

    Ранее в районе Конча-Заспы под Киевом произошел вооруженный конфликт между сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины и военнослужащими вооруженных сил Украины за контроль над санаторием.

    5 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники гостиницы в Дели, где остановился президент России Владимир Путин, попросили его сфотографироваться.

    Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин не отказал в просьбе.

    После того как президент согласился сделать снимок, сотрудники отеля сразу принялись рассматривать сделанные фотографии.

    Напомним, Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Моди лично встретил Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    5 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю

    Reuters: G7 и Евросоюз планируют полный запрет на морские перевозки нефти из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    G7 и Евросоюз обсуждают идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом, пишет агентство Reuters

    Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность полного запрета на оказание морских перевозочных услуг для поставок российской нефти, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Сейчас для российской нефти действует потолок цены в 47,6 долларов за баррель, и перевозка или страхование продукции по более высокой цене запрещены.

    В публикации со ссылкой на шесть источников отмечается, что страны G7 и ЕС обсуждают замену существующего механизма жестким запретом доступа России к международным морским перевозкам. Такое решение может быть включено в следующий санкционный пакет Евросоюза.

    Интенсивное экономическое давление на Россию Запад усилил после начала СВО. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии, топлива и продуктов в Европе и США. С начала спецоперации Евросоюз принял 19 пакетов рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны Евросоюза к осени 2027 года.

    Однако в Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора, так как они не одобрены Совбезом ООН.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность стран Евросоюза.

    5 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пресненском суде Москвы экс-супруга заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова отметила, что не советовала ему работать в Минобороны из-за «низкой моральной обстановки» в ведомстве.

    Рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его родственникам продолжается в Пресненском районном суде Москвы, передает РБК. Бывшая супруга Иванова, телеведущая Светлана Захарова, рассказала, что не рекомендовала мужу идти на службу в Минобороны, поскольку считала коллектив ведомства крайне распущенным с низкой моральной обстановкой.

    Захарова отметила: «Несмотря на мое убеждение, что это разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области». Она также добавила, что в 2018 и 2019 годах узнала о внебрачных детях мужа, официально признанных им, а также о наличии скрытых от нее при разводе средств и большого количества имущества.

    Захарова попросила суд исключить из иска 13 ювелирных украшений, которые находятся у нее и у несовершеннолетней дочери, а также две пары часов и три автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Практически все имущество Иванова и третьих лиц на сумму свыше 1,2 млрд руб. решено обратить в доход государства, за исключением автомобиля Bentley экс-супруги.

    Арбитражный суд Москвы ранее признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Иванов был приговорен к 13 годам заключения и крупному штрафу.

    5 декабря 2025, 10:40 • Новости дня
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев получает настойчивые рекомендации от европейских лидеров не идти на уступки России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона, чтобы не оказаться в уязвимой позиции, пишет The Wall Street Journal.

    Европейские лидеры призвали Владимира Зеленского проявлять осторожность в отношении усилий США по скорейшему заключению мирного соглашения, передает The Wall Street Journal.

    В их посыле содержалась рекомендация не соглашаться на условия России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

    Особое внимание было уделено необходимости компенсировать риски, если Киев рассмотрит уступки Москве под давлением США. По данным издания, европейские коллеги Зеленского выразили обеспокоенность тем, что США стремятся к быстрому миру, игнорируя мнение партнеров по Европе.

    В публикации отмечается, что в последние дни европейские переговорщики столкнулись с тем, что их участие в обсуждении американских инициатив минимально. В итоге лидеры ЕС озвучили опасения, что Киев может оказаться в уязвимом положении при резком изменении позиции Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия заявила о защите российских активов на своей территории.

    Президент Франции Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Бывший премьер Украины Николай Азаров отметил рост вероятности скорого урегулирования конфликта в связи с ослаблением позиций Зеленского.

    5 декабря 2025, 22:15 • Новости дня
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру

    Лариса Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за квартиру Полине Лурье

    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    @ Анатолий Медведь/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстрадная певица Лариса Долина, ставшая жертвой квартирных мошенников, но сумевшей через суд вернуть недвижимость, пообещала полностью возместить расходы на покупку ее квартиры Полине Лурье, которая в результате судебного решения осталась и без квартиры, и без денег.

    О желании вернуть покупательнице своей квартиры деньги артистка заявила в  программе «Пусть говорят» на Первом канале.

    «Для меня самое важное – это сохранить честь, достоинство и все-таки восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение – вернуть ей деньги за квартиру», – заявила Долина.

    Она добавила, что это единственное справедливое решение в ее ситуации. При этом звезда подчеркнула, что вернуть деньги будет непросто, поскольку такой суммы у нее сейчас нет.

    «Но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», – подчеркнула Долина.

    В августе прошлого года певица рассказала, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Полиция возбудила уголовное дело, а на спорную квартиру был наложен арест.

    Весной 2025 года суд принял решение вернуть артистке утраченную в результате мошенничества недвижимость. В сентябре Московский городской суд подтвердил законность возврата квартиры певице.

    Покупательница квартиры, Полина Лурье, ранее обратилась в Верховный суд России с требованием отменить предыдущие судебные решения и вернуть себе приобретенное жилье.

    Проблема возврата жилья приобретает массовый характер: в последние месяцы участились случаи, когда квартиры во вторичном фонде возвращаются продавцам через суд по заявлениям о мошенничестве или давлении при продаже. Эти случаи получили название «схема Долиной».

    28 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Ларисой Долиной, которую обманули мошенники с квартирой. Главарь банды, причастной к обману артистки, скрылся за границей.

    Критик Сергей Соседов предложил внести композицию Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал к бойкоту ее концертов.

    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    5 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Всемирный банк назвал должников России

    Всемирныей банк: Долги других стран перед Россией превысили 33 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    За 2024 год внешние долги других государств перед Россией выросли на 2,6 млрд долларов и достигли 33,1 млрд.

    Такой уровень задолженности в последний раз фиксировался в 1998 году, когда этот показатель составлял 38 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

    Страны, более всех увеличившие свои обязательства, – Бангладеш, Египет и Индия. За прошедший год Бангладеш увеличила свой долг на 1,2 млрд долларов, Египет на 815 млн долларов, а Индия на 799 млн долларов. Более скромный рост долгов отмечается у Узбекистана (39 млн долларов), Афганистана (17 млн долларов), Йемена (7 млн долларов) и Шри-Ланки (3 млн долларов).

    При этом Белоруссия сильнее других сократила свои обязательства перед Москвой – ее задолженность уменьшилась на 125 млн долларов.

    В марте ЦБ сообщал, что внешний долг России на начало 2025 года составил 290 млрд долларов, сократившись на 18,8 млрд долларов с начала четвертого квартала прошлого года.

    5 декабря 2025, 11:34 • Новости дня
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж

    Банк России отменил лимиты на валютные переводы с 8 декабря

    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    С 8 декабря граждане России и дружественных стран смогут переводить иностранную валюту за рубеж без ограничений по объему, сообщил Банк России.

    Банк России принял решение отменить лимиты на переводы средств за границу для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран, сообщается на сайте ЦБ РФ. Данные изменения вступят в силу 8 декабря на фоне стабильной ситуации на валютном рынке.

    При этом, по информации регулятора, с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года сохранятся действующие ранее ограничения для физических лиц – нерезидентов из недружественных стран: работающие граждане смогут переводить только сумму, эквивалентную их заработной плате. Для неработающих в России нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран запрет на перевод средств за рубеж продолжит действовать.

    Ограничения не распространяются на иностранные компании, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, вкладывающимися в российский финансовый рынок, также не подпадают под данные запреты – они могут переводить средства со счетов типа «Ин» за рубеж.

    Также регулятор отметил, что российские кредитные организации могут проводить переводы в рублях по корреспондентским счетам банков из недружественных стран, если счета отправителя и получателя открыты в зарубежных банках.

    Напомним, лимит на переводы через системы денежных переводов оставался на уровне 10 тыс. долларов в месяц.

    Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран ранее могли переводить на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов в месяц.


    5 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

    Политолог Ткаченко: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Индийско-американские отношения вошли в острый конфликт после того, как администрация Дональда Трампа ввела пошлины против Индии и требовала от республики перестать закупать нефть из России. Теперь Нью-Дели подчеркнуто уважительным приемом Владимира Путина посылает сигнал Вашингтону: Штатам не по силам что-то изменить в растущем сближении стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Индия рассматривает Россию как очень близкого партнера. Подчеркнуто уважительный прием российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Нью-Дели призван послать сразу несколько сигналов», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Первый – адресован индийским гражданам. «Численность населения страны составляет почти 1,5 млрд человек. Они должны быть уверены, что внешняя политика руководства республики соответствует интересам народа. Поэтому власти разными способами доносят, для чего они так серьезно инвестируют в отношения с Россией», – уточнил собеседник.

    Второй – адресован США, продолжил эксперт. Ткаченко напомнил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Индия оказалась под жутким давлением со стороны Вашингтона. «В течение десятилетий считалось, что Китай настолько огромная угроза для индийской стороны, что последняя обречена на сотрудничество со Штатами. Но новая администрация, введя пошлины против Индии, вышла далеко за рамки этой стратегии вовлечения Дели в американскую внешнюю политику», – указал политолог.

    Отношения продолжили ухудшаться после того, как США потребовали от Нью-Дели перестать закупать нефть из России и угрожали вторичными санкциями в случае невыполнения условия, добавил спикер. «Индия – суверенная страна. Для местной политической культуры и самоуважения совершенно неприемлемы попытки оказать давление на республику. Поэтому индийско-американские отношения вошли в острый конфликт и продолжают пребывать в этом состоянии», – пояснил аналитик.

    «Пышный прием Путина – это сигнал Вашингтону: у Индии, что называется, есть «план Б». Наверное, безопасность страны можно обеспечивать с опорой на Штаты, но, по-моему, в республике решили, что Россия с миссией сглаживания конфликтности между Дели и Пекином справится лучше. Это очень важное изменение в дипломатии как Индии, так и всей Евразии в целом», – считает Ткаченко.

    Кроме того, республика поняла, что у нее нет технологической зависимости от США. К осознанию этого Дели привел недавний индийско-пакистанский кризис, в ходе которого очень хорошо были продемонстрированы возможности российского оружия, добавил собеседник. По его прогнозам, происходящее заставит Вашингтон пересмотреть политику в отношении некогда партнера.

    «Для индийской экономики сотрудничество с Россией в энергетической сфере, а также в области военно-морского флота исключительно важно. В Госдепе не могут не признать масштабы партнерства Москвы и Дели. И тем более Штатам не по силам что-то изменить в этом растущем сближении и сотрудничестве», – заключил Ткаченко.

    Ранее телеканал India Today показал мультфильм с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди. По сюжету российский президент и индийский премьер-министр едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбе. На заднем плане показывают зенитно-ракетные системы С-400, которые Москва поставляет Нью-Дели.

    Далее в кадре возникают две бензоколонки, над одной из которых написано «Россия», над другой – «США». Рядом с этой бензоколонкой стоит Дональд Трамп, смотрящий на мотоцикл Путина и Моди. Индийский лидер заправляет мотоцикл из бензоколонки с надписью «Россия», после чего уезжает, оставляя главу Белого дома на месте, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский президент 4 декабря прилетел в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом. По пути из аэропорта в город установили более 200 плакатов с портретом Путина и надписью «Добро пожаловать» на русском языке. Улицы индийской столицы украсили флагами России, отмечает агентство.

    В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера. Встреча продлилась более 2,5 часов, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. Уточняется, что президент рассказал премьеру Индии о событиях на украинском направлении.

    Моди в свою очередь отметил, что Москва и Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. «Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», – сказал политик.

    В пятницу проходит основная часть переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сообщил, что на встрече будет подписан важный пакет документов. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве.

    Минцифры сообщило о постепенном отказе от смс-входа на «Госуслуги»
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю
    Венгрия заблокировала план Еврокомиссии по займу для Киева
    Глава Тобольска: Блогеры привлекли в город рестораторов и девелоперов
    Очистные сооружения Иркутска построили с учетом изменившегося состава стоков
    Вэнс опроверг слухи о разводе после появления жены без кольца
