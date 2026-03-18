Иран признал терактом убийство секретаря Совбеза Али Лариджани
МИД Ирана признал терактом убийство Лариджани и потребовал реакции ООН
Гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны официально признана террористическим актом, направленным против интересов и воли иранского народа.
Министерство иностранных дел заявило, что устранение Али Лариджани является спланированной атакой, передает РИА «Новости». Дипломаты подчеркнули, что подобные трагические события не смогут сломить дух граждан.
В официальном сообщении ведомства подчеркивается: «Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и в разы увеличат решительность народа и официальных лиц к защите собственной родины».
Тегеран также выразил надежду на ответные шаги со стороны международного сообщества. Дипломаты ожидают от Совбеза ООН и генсека организации Антониу Гутерриша жесткой реакции на продолжающуюся агрессию США и Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил информацию о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Офис иранского политика официально сообщил о его гибели. Президент Исламской республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за этот акт агрессии.