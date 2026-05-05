Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

По всем признакам, Залив ждёт новый виток военных действий. Как ни печально, в этом есть своя логика. Перемирие, действующее уже почти месяц, тяготит обе стороны противостояния, потому что ни одна из проблем, из-за которых начиналась война, не устранена. По сути, ситуация воспроизвела в более остром и тяжёлом виде результат 12-дневной войны прошлого года. Никто не удовлетворён.

Для Ирана статус-кво, пожалуй, опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. И сделать с этим Тегеран ничего не может. Взорвать обстановку, перевести её обратно в военную фазу – до некоторой степени выход.

Предыдущий раунд вооружённого противостояния Иран не проиграл, поставив противников перед неприятной необходимостью признать невозможность его военного его разгрома либо недопустимые риски этого.

Правда, и для Ирана риски растут, каждый следующий этап опасней предыдущего хотя бы потому, что Соединённым Штатам, если они снова втягиваются в войну, победа будет нужна ещё острее. Значит задействовать придётся большие силы.

Трампа нерешённость вопроса, видимо, раздражает. Он очень хотел бы свести всё к эффектному удару, после которого всё разрешается, но не получается. Отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась. Так что попытка ещё раз впечатлить Иран и мир сокрушительным напором кажется естественной. Кто кого провоцирует и как – неважно. Перемирие в тягость всем.

