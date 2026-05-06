Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Лавров и Аль Тани обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России и главы МИД Катара. Стороны обсудили обстановку в Ормузском проливе и прилегающих регионах, сообщается на сайте МИД России.

Дипломаты сошлись во мнении, что необходимо отказаться от любых попыток силового решения кризиса. Участники беседы подчеркнули важность объединения усилий всех заинтересованных сторон для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования ситуации.

В ходе разговора была отмечена необходимость выработки договоренностей, которые обеспечат законные интересы безопасности всех стран Персидского залива. Кроме того, министры акцентировали внимание на важности соблюдения принципов свободы судоходства в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе. Ранее Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи вопросы прохода судов через эту водную артерию. До этого руководители внешнеполитических ведомств России и ОАЭ подчеркнули важность дипломатического урегулирования ближневосточного кризиса.