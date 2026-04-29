Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.
Bloomberg: США не намерены снимать военно-морскую блокаду Ирана
Вашингтон не намерен снимать морскую блокаду портов Ирана, стремясь остановить экспорт нефти и принудить Тегеран к возобновлению переговоров, отмечает Bloomberg.
Президент США заявил во вторник, что Иран находится в «состоянии краха».
Министр финансов Скотт Бессент позднее отметил, что кампания максимального давления привела к ускорению инфляции в стране. По его словам, у Ирана заканчиваются мощности для хранения нефти, и вскоре ему придется сокращать добычу.
Блокада является главной причиной тупика в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Исламская республика отказывается возобновлять переговоры или открывать Ормузский пролив до снятия ограничений. Трамп, в свою очередь, поручил помощникам готовиться к длительной блокаде, считая ее менее рискованной, чем возобновление военных действий.
Аналитическая компания Kpler оценивает оставшееся у Ирана время до необходимости остановки скважин в 12-22 дня. Тем временем на фоне ситуации цены на нефть марки Brent выросли на 1%, достигнув отметки около 112,30 доллара за баррель.
Во вторник американские военные досмотрели коммерческое судно M/V Blue Star III в Аравийском море. Корабль подозревали в попытке нарушения блокады, но после проверки маршрута он был отпущен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские нефтяные танкеры массово скопились у порта Чабахар вблизи линии американской блокады.
Для возобновления переговоров с Вашингтоном Тегеран потребовал полного снятия морских ограничений.