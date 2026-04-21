США расширили санкции против Ирана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минфинан Соединенных Штатов пополнил перечень ограничений по Ирану, передает РИА «Новости».

Ведомство добавило в него новые компании и авиалайнеры. Как уточнили в управлении по контролю за иностранными активами, изменения связаны с «противодействием терроризму и нераспространением ядерного оружия».

Под рестрикции попали восемь уроженцев Исламской республики в возрасте от 24 до 71 года. Кроме того, ограничения затронули два самолета Boeing-777, принадлежащих авиаперевозчику Mahan Air.

В обновленный реестр также включили четыре организации. Они базируются на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и самого Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.