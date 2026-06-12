  • Новость часаПутин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    12 июня 2026, 13:05 Мнение

    Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Нет никакого противоречия между величием державы и благополучием ее граждан. Наоборот, это вполне обычное положение дел: в большинстве случаев геополитические успехи государства конвертируются в общественное процветание. Россия всю свою историю была исключением из этого правила, но теперь – нет.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России

    Перед Днем России ВЦИОМ провел традиционное исследование, посвященное отношению народа к своей стране – и обнаружилось, что социологам, похоже, пора корректировать опросный лист. Главное – высокий уровень патриотизма – осталось неизменным: россияне свою Родину любят, верят в нее, гордятся ей. Вот только по вопросу гордости вскрылось явное расхождение между установками исследователей и общественными умонастроениями.

    Дело в том, что социологи задавали вопрос о гордости в двух вариантах – открытом и закрытом. То есть сначала спрашивали максимально обще о том, что вызывает у людей чувство гордости, и те должны были сами дать ответ, а затем этот же вопрос предлагался в виде набора возможных ответов. В закрытом варианте можно было выбрать между историей страны, ее искусством и культурой, природными богатствами, спортом и наукой – в общем, стандартная и хорошо знакомая всем подборка.

    И все бы хорошо, однако в первом – открытом – вопросе среди сотен самых разных полученных ответов отчетливо выделилась еще одна категория, на которую и намека не было в закрытой части. А ее там не было, потому что еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое в принципе возможно. Дело в том, что наш народ, оказывается, все больше гордится современными достижениями России, ее развитием и качеством жизни, инфраструктурой и промышленностью, социальной сферой и сельским хозяйством, образованием и медициной.

    Под любым текстом, посвященном новейшим отечественным достижениям – будь то комфортная городская среда, цифровизация, смягчение пенитенциарной системы, снижение потребления алкоголя, улучшение дорог, увеличение средней продолжительности жизни, повышение качества сервиса, в том числе бюрократического, или любая другая из десятков ощущаемых гражданами перемен к лучшему – обязательно появятся резкие комментарии, которые обличат мелкотравчатость современной России и стоящих перед ней задач. И кому-то может даже показаться, что обвинения имеют под собой некоторые основания. Наши предки прорубали окно в Европу и в нечеловеческих условиях осваивали Сибирь, въезжали победителями в европейские столицы и создавали великие произведения искусства, в кратчайшие сроки восстанавливали страну из руин и первыми на планете покоряли космос. А у современной России такое ощущение, что главные цели вот уже третье десятилетие – чтобы наши люди вкусно ели, мягко спали и в целом жили спокойной, благополучной, комфортной жизнью.

    Где исконная русская потребность в сверхцелях, в общественной мобилизации и надрыве всех народных сил ради запредельной в своем вызове мечты? Этот контраст видится особенно отчетливым на фоне СВО: страна пятый год воюет против объединенного Запада, а люди как будто старательно игнорируют происходящее, поддерживая привычную благополучную обыденность своей жизни, а власти им в этом потакают.

    Текущие события, как и опрос ВЦИОМ, дают максимально доходчивый ответ на эти упреки.

    Для начала надо сказать, что все эти обвинения в том, что жизнь большинства наших людей не изменилась – ложь, причем оскорбительная. Оскорбительная для сельских механизаторов пограничных и уже не очень пограничных регионов, которые каждый день выходят в поля, зная, что по ним целенаправленно может ударить дрон. Оскорбительная для сотрудников сотен предприятий по всей стране, причем далеко не только оборонных, но и вполне себе мирного профиля, для которых риски атаки БПЛА давно стали частью каждодневной рутины. Оскорбительная для коммунальщиков, дорожников, врачей, машинистов-железнодорожников, учителей, офисных клерков, водителей фур, десятков миллионов человек, которые просто честно делают свое дело и каждый вечер ложатся спать, осознавая, что ночью в окно может прилететь. Просто потому, что вот так с нами воюют.

    И вот тут мы подбираемся к сути. По какой-то загадочной (на самом деле, нет) причине на иностранцев в массе своей наибольшее впечатление производят не высочайшие достижения нашей цивилизации – будь то шедевры искусства или технологические свершения, а та самая обустроенность жизни. Московское или петербургское метро как памятники архитектуры внушают восхищение, но еще больше приезжих поражает их чистота, безопасность и бесперебойная работа. А в этом нет особой разницы с подземками в Казани, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге.

    Нет никакого противоречия между величием державы и благополучием жизни ее граждан. Наоборот, это вполне обычное положение дел: в большинстве случаев геополитические успехи государства конвертируются в общественное процветание. Россия всю свою историю была исключением из этого правила, просто потому такие уж ей – нам – выпали географические, климатические и внешнеполитические условия: державная мощь исторически была у нас условием не преуспевания народа, а его выживания. 

    Именно в этом состоит та самая сверхзадача нашей эпохи, о которой плачутся некоторые – совместить эти две составляющие. И неслучайно такую ярость наших врагов вызывают свидетельства благополучия нашей страны. В их глазах России не должно быть вообще, и уж, конечно, она не смеет жить хорошо, всесторонне развиваться и служить предметом зависти и подражания для других. Именно поэтому наравне с военными целями они бьют по сугубо гражданским объектам. Не только, чтобы запугать, но и просто в злобном стремлении разрушить.

    Но на все эти потуги у нашего народа ответ простой: «Не дождетесь!». Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть. Россия не просто будет жить. Мы оставим следующим поколениям победившую, сильную, процветающую и развитую страну, в которой хорошо жить людям. И не где-то там в туманном будущем, а прямо сейчас.

    С Днем России! 

    Другие материалы автора

    Главное
    Партия «Процветающая Армения» потребовала провести повторное голосование
    Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину
    Япония упрекнула Трампа за публикацию видео в образе Наруто
    Le Journal du Dimanche: Киев специально выдвинул Москве неприемлемые требования
    Российский дипломат не увидел причин приглашать Польшу в G20
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    Умерла ставшая прообразом феи Динь-Динь американская актриса Керри

    Ближневосточный конфликт неожиданно помог Египту

    Суэцкий канал неожиданно выиграл от ближневосточного конфликта и перекрытия Ормузского пролива. Неожиданно, потому что он не является альтернативным маршрутом. Если Катар не может поставить свой СПГ через Ормузский пролив в Азию, то Суэцкий канал здесь никак не поможет. Между тем в апреле трафик судов через Суэц и доходы выросли на треть. Каким образом ближневосточный конфликт помог Египту вернуть значимые доходы казны? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР

    Газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею страной с «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Сегодня по улицам Пхеньяна носятся китайские электромобили, в городе появились зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны с BMW. Только за прошлый год в столице построили больше жилья, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. В чем причины этого экономического рывка и какова роль России в его реализации? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации