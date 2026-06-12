Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

Перед Днем России ВЦИОМ провел традиционное исследование, посвященное отношению народа к своей стране – и обнаружилось, что социологам, похоже, пора корректировать опросный лист. Главное – высокий уровень патриотизма – осталось неизменным: россияне свою Родину любят, верят в нее, гордятся ей. Вот только по вопросу гордости вскрылось явное расхождение между установками исследователей и общественными умонастроениями.

Дело в том, что социологи задавали вопрос о гордости в двух вариантах – открытом и закрытом. То есть сначала спрашивали максимально обще о том, что вызывает у людей чувство гордости, и те должны были сами дать ответ, а затем этот же вопрос предлагался в виде набора возможных ответов. В закрытом варианте можно было выбрать между историей страны, ее искусством и культурой, природными богатствами, спортом и наукой – в общем, стандартная и хорошо знакомая всем подборка.

И все бы хорошо, однако в первом – открытом – вопросе среди сотен самых разных полученных ответов отчетливо выделилась еще одна категория, на которую и намека не было в закрытой части. А ее там не было, потому что еще недавно никому бы и в голову не пришло, что такое в принципе возможно. Дело в том, что наш народ, оказывается, все больше гордится современными достижениями России, ее развитием и качеством жизни, инфраструктурой и промышленностью, социальной сферой и сельским хозяйством, образованием и медициной.

Под любым текстом, посвященном новейшим отечественным достижениям – будь то комфортная городская среда, цифровизация, смягчение пенитенциарной системы, снижение потребления алкоголя, улучшение дорог, увеличение средней продолжительности жизни, повышение качества сервиса, в том числе бюрократического, или любая другая из десятков ощущаемых гражданами перемен к лучшему – обязательно появятся резкие комментарии, которые обличат мелкотравчатость современной России и стоящих перед ней задач. И кому-то может даже показаться, что обвинения имеют под собой некоторые основания. Наши предки прорубали окно в Европу и в нечеловеческих условиях осваивали Сибирь, въезжали победителями в европейские столицы и создавали великие произведения искусства, в кратчайшие сроки восстанавливали страну из руин и первыми на планете покоряли космос. А у современной России такое ощущение, что главные цели вот уже третье десятилетие – чтобы наши люди вкусно ели, мягко спали и в целом жили спокойной, благополучной, комфортной жизнью.

Где исконная русская потребность в сверхцелях, в общественной мобилизации и надрыве всех народных сил ради запредельной в своем вызове мечты? Этот контраст видится особенно отчетливым на фоне СВО: страна пятый год воюет против объединенного Запада, а люди как будто старательно игнорируют происходящее, поддерживая привычную благополучную обыденность своей жизни, а власти им в этом потакают.

Текущие события, как и опрос ВЦИОМ, дают максимально доходчивый ответ на эти упреки.

Для начала надо сказать, что все эти обвинения в том, что жизнь большинства наших людей не изменилась – ложь, причем оскорбительная. Оскорбительная для сельских механизаторов пограничных и уже не очень пограничных регионов, которые каждый день выходят в поля, зная, что по ним целенаправленно может ударить дрон. Оскорбительная для сотрудников сотен предприятий по всей стране, причем далеко не только оборонных, но и вполне себе мирного профиля, для которых риски атаки БПЛА давно стали частью каждодневной рутины. Оскорбительная для коммунальщиков, дорожников, врачей, машинистов-железнодорожников, учителей, офисных клерков, водителей фур, десятков миллионов человек, которые просто честно делают свое дело и каждый вечер ложатся спать, осознавая, что ночью в окно может прилететь. Просто потому, что вот так с нами воюют.

И вот тут мы подбираемся к сути. По какой-то загадочной (на самом деле, нет) причине на иностранцев в массе своей наибольшее впечатление производят не высочайшие достижения нашей цивилизации – будь то шедевры искусства или технологические свершения, а та самая обустроенность жизни. Московское или петербургское метро как памятники архитектуры внушают восхищение, но еще больше приезжих поражает их чистота, безопасность и бесперебойная работа. А в этом нет особой разницы с подземками в Казани, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге.

Нет никакого противоречия между величием державы и благополучием жизни ее граждан. Наоборот, это вполне обычное положение дел: в большинстве случаев геополитические успехи государства конвертируются в общественное процветание. Россия всю свою историю была исключением из этого правила, просто потому такие уж ей – нам – выпали географические, климатические и внешнеполитические условия: державная мощь исторически была у нас условием не преуспевания народа, а его выживания.

Именно в этом состоит та самая сверхзадача нашей эпохи, о которой плачутся некоторые – совместить эти две составляющие. И неслучайно такую ярость наших врагов вызывают свидетельства благополучия нашей страны. В их глазах России не должно быть вообще, и уж, конечно, она не смеет жить хорошо, всесторонне развиваться и служить предметом зависти и подражания для других. Именно поэтому наравне с военными целями они бьют по сугубо гражданским объектам. Не только, чтобы запугать, но и просто в злобном стремлении разрушить.

Но на все эти потуги у нашего народа ответ простой: «Не дождетесь!». Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть. Россия не просто будет жить. Мы оставим следующим поколениям победившую, сильную, процветающую и развитую страну, в которой хорошо жить людям. И не где-то там в туманном будущем, а прямо сейчас.

С Днем России!