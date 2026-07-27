Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.3 комментария
Участники «Территории смыслов» начали разработку предложений для думских выборов
В Мастерской управления «Сенеж» стартовала вторая смена «Правда» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», посвященная предстоящим парламентским выборам.
Мероприятие объединило молодых политиков, политологов, активистов партий и муниципальных депутатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Смена направлена на подготовку лидеров и формирование современных подходов к публичной политике в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2026 года.
«Смена «Правда» для молодых политических лидеров – одна из самых ярких на «Территории смыслов». В этом году мы проводим ее уже в 12 раз. На ней объединяются все, кто работает в регионах, объединяет и развивает сообщества, представляет молодежный актив партий», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Он добавил, что лучшие предложения участников смогут войти в предвыборные программы партий.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с участниками подчеркнула, что избирательная система страны должна быть устойчивой к экстремальным ситуациям. По ее словам, открытость осенних выборов будет гарантирована, а за процессом будут следить иностранные наблюдатели. Она также отметила успешность трехдневного голосования, возврат к старым практикам не планируется.
Смена пройдет в формате деловой игры «Сила правды», моделирующей политическую гонку. Команды разработают решения для молодежи и примут участие в праймериз. Всего форум соберет три тысячи участников, которые смогут претендовать на гранты до 1,5 млн рублей.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Позже ведомство утвердило федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».
Политологи отметили увеличение доли молодых избирателей в текущем электоральном цикле.