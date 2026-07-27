Трамп признал разногласия с Нетаньяху по Ирану

Tекст: Валерия Городецкая

«У нас есть небольшие разногласия, но в целом мы довольно близки», – сказал он в беседе с журналистами, передает ТАСС. Соответствующее заявление американский лидер сделал на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган.

В июне Трамп предостерег Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном. Глава Белого дома предупредил израильского премьера о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Позже американский президент сообщил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.