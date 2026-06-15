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Юшков назвал ценовой коридор для нефти после снятия блокады с Ирана
Дональд Трамп, объявив о снятии морской блокады с Ирана, пытался подтолкнуть Тегеран к открытию Ормузского пролива. Однако до сих пор не решен ряд ключевых вопросов – например, будут ли иранцы взимать плату за проход и какой статус теперь у иранской нефти. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Игорь Юшков.
«Здесь важно понимать предысторию вопроса. Тегеран в ответ на атаки США на Исламскую республику закрыл Ормузский пролив. При этом Иран продолжал поставлять свою нефть в Китай и отправлял танкеры по этому маршруту. Но потом США ввели блокаду иранских портов», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.
По мнению эксперта, после согласования меморандума Иран требует от Вашингтона сделать первый шаг. «По всей видимости, Тегеран настаивает: сначала должны начать свободно проходить иранские суда, и только после этого последует открытие Ормуза. Думаю, Дональд Трамп своим объявлением о снятии блокады подстегивает Иран к тому, чтобы он тоже открыл пролив», – предположил собеседник.
При этом, отмечает Юшков, остается ряд нерешенных вопросов. «Станут ли иранцы взимать плату за проход через пролив? Готов ли Тегеран открыть Ормуз без прекращения боевых действий в Ливане? Какой статус теперь у иранской нефти? Снимет ли Белый дом санкции с энергоресурсов Ирана?» – перечислил он.
Если рестрикции отменят, поясняет эксперт, последует конкретный механизм реализации: «OFAC – подразделение при министерстве финансов США, отвечающее за санкции, – должно опубликовать генеральную лицензию».
По оценкам Юшкова, открытие пролива приведет к снижению цен на нефть. «Иран в случае публикации лицензии сможет продавать углеводороды не только в Китай, но и во множество других стран – и уже без скидки. Это даст Тегерану дополнительные средства для инвестиций, в том числе в развитие добычи. Следовательно, Иран будет постепенно наращивать объемы производства, что тоже сыграет на падение котировок», – уточнил он.
Для Москвы такое развитие событий имеет двойственный характер. С одной стороны, это позитивно. «Дело в том, что у Китая останется только один источник нефти, который он может приобретать со скидкой – это Россия. Пекин усилит конкуренцию с Индией за наши энергоресурсы, а значит, скидка если и останется, то сократится», – отметил спикер. С другой стороны, рост добычи в Иране негативно скажется на всех странах-производителях, включая Россию – цены на мировом рынке пойдут вниз.
Впрочем, эксперт не ждет обвала до минимумов начала года. «Вряд ли речь пойдет об уровне января-февраля – то есть ниже 60 долларов за баррель. Вероятнее всего, цены окажутся в диапазоне 70-80 долларов за баррель, потому что спрос останется повышенным», – предположил Юшков. Он напомнил, что пока Ормуз был закрыт, страны-импортеры расходовали стратегические резервы, и теперь им предстоит восполнять запасы.
Ранее Дональд Трамп сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. «Суда всего мира – запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!», – написал американский президент в Truth Social. Это объявление последовало после того, как США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта.
19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.
Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.
Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.
Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.