  • Новость часаРешетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
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    Россия создает новую точку давления в Сумской области
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Дегтярев сообщил о допуске российских боксеров к международным соревнованиям
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на склады предпринимателей
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    14 комментариев
    30 июля 2026, 21:34 • Новости дня

    В МЭР предрекли Армении потерю дешевого газа вне ЕАЭС

    Решетников заявил о невозможности поставок дешевого газа Армении вне ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Армения не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    По словам Решетникова, поиск руководством закавказской республики новых партнеров чреват серьезными экономическими последствиями, передает ТАСС.

    Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал недавние слова премьер-министра Никола Пашиняна о смене вектора развития Армении.

    «ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики», – подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что сейчас союзники покупают топливо по 177,5 доллара за тыс. кубометров.

    По словам министра, рыночная стоимость в Европе превышает 600 долларов за тысячу кубометров, поэтому действующие условия представляют собой прямое субсидирование. Ежегодная выгода Еревана достигает 1 млрд долларов, и альтернативные поставщики вряд ли предложат сопоставимые тарифы.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян подтвердил намерение продолжить работу в рамках евразийского объединения до окончательного выбора вектора интеграции.

    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

    Комментарии (11)
    30 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

    Эксперт Онуфриенко: Россия лишает Украину возможности защищать небо над портами

    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила объекты ВПК в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

    «Удары по объектам так называемого украинского ВПК показывают, что Россия сосредотачивается на выведении из строя предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА для атак в прифронтовой зоне и по нашим дальним тылам. Причем, поражаются не все площадки, а лишь критические для производства», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    В этой связи он указал на важность поражения объектов на заводе «Маяк», находящемся в Киеве. «Производимые на предприятии БПЛА Fire Point способны нести центнер взрывчатки на расстоянии до 1,5 тыс. км. То есть в данном случае Россия напрямую занимается повышением безопасности мирных жителей и инфраструктуры, расположенных в глубине страны», – отметил спикер.

    «Кстати, предприятие расположено на проспекте Степана Бандеры, что придает удару символическое значение», – заметил собеседник. «Я не раз бывал на «Маяке» – это огромный советский завод с корпусами из железобетона и массой подвальных помещений. Поэтому уверен, это далеко не последний удар», – добавил эксперт.

    «Важно также поражение мощностей «Электротехнического завода», занимающегося сборкой разведывательных и ударных беспилотников, в том числе мультикоптерного типа, к которым относится так называемая «Баба Яга» и его аналоги. Россия тем самым лишает Украину возможности к масштабированию производства ударных дронов», – пояснил Онуфриенко.

    «Подвергшийся удару «Львовский авиазавод» имеет большое значение для воздушных сил Украины. Судя по всему, там осталась часть советских мощностей, которые используются Киевом для сборки истребителей из комплектующих нескольких нерабочих самолетов. Также на площадке производятся дальнобойные ракеты «Фламинго». Это делает нашу задачу по выведению предприятия из строя принципиально важной», – указал спикер.

    Собеседник акцентировал внимание и на поражении агрегатно-детального завода «Львов-1», выпускающего комплексы ПВО проекта «Клон». «Россия лишает Украину возможности защищать небо над значимыми объектами военного производства и экспорта вооружений, в том числе над портами», – уточнил он.

    В этой связи эксперт упомянул об ударах минувшей ночью по сухогрузам в портах «Южный», «Одесса» и «Черноморск». «Снижение возможностей Украины производить средства ПВО дает возможность нашим ВКС пресекать военный импорт, проводимый в интересах ВСУ», – детализировал Онуфриенко.

    Помимо этого спикер указал на поражение мощностей ивано-франковского предприятия «Нефтемаш» и завода «Ровноазот» в Ровенской области. «Среди прочего, на этих площадках собираются управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», которые ВСУ применяют против наших судов», – пояснил собеседник.

    «Что касается удара по «Криворожскому турбовентиляторному заводу «Аквапласт», выпускающему, в частности, гаубицы, нужно сказать, что значимость артиллерии на фронте снизилась с развитием беспилотных систем, но не свелась к нулю. Поэтому поражение мощностей предприятия – прямая помощь фронту», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. В списке целей – логистические центры, предприятия ВПК, аэродромы в Киеве, Львове и еще пяти областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, в результате в Киеве поражены завод «Маяк», на котором производятся комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2, а также «Электротехнический завод», производящий разведывательные и ударные дроны средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

    Во Львове российские войска поразили авиационный завод «ЛДАРЗ», который занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах FP-5 «Фламинго», завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

    В Ивано-Франковской области удар пришелся по промышленному предприятию ООО «СКБ ОВТ», участвующему в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Нептун-МД», а также осуществляющему испытания боевых частей для ракет «Гром-2». В этом же регионе атаке подверглось атаке промышленное предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них.

    В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Гром-2». В Днепропетровской области целью стал криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

    Как сообщили в Минобороны, в Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

    ВСУ пожаловались, что смогли сбить только одну баллистическую ракету из девяти и ни одного «Циркона». По словам Владимира Зеленского, ВС России выпустили по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Он заявил, что «ракет для ПВО от союзников критически не хватает», а «несвоевременность помощи» приводит к разрушениям.

    Напомним, российские войска регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам, портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили в порту «Одесса» резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту «Южный» – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля удару подверглось предприятие «Николаевский морской торговый порт».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Смотрите кадры ударов по целям в Киеве и Львове в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (6)
    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД

    Пашинян заявил о возможном арбитраже с дочерней компанией РЖД в Армении

    Пашинян допустил обращение в арбитраж из-за управления армянской дочкой РЖД
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил вероятности судебного спора вокруг ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», которая является дочерним предприятием РЖД и управляет транспортной сетью республики.

    «Железные дороги – эта наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Альтернативы этому нет. Этот вопрос может быть решен», – заявил Пашинян.

    По его словам, оппозиция заявляет о возможности подорожания продовольствия. «Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 млрд долларов», – заявил премьер Армении.

    Пашинян подчеркнул желание властей урегулировать ситуацию в дружественном ключе. При этом он отметил, что в случае возникновения непреодолимых разногласий де-юре армянская сторона готова отстаивать свои интересы в арбитраже, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать железнодорожную концессию третьей стране. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой якобы приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о рисках замены российского железнодорожного перевозчика в Армении. Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей, в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км.

    В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

    По словам Шойгу, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении».

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    30 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    Создателя Telegram Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Информация о включении Дурова в перечень террористов и экстремистов появилась на сайте ведомства 30 июля.

    «Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград», – говорится в сообщении.

    Накануне ФСБ объявила основателя мессенджера в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Адвокат Елена Пономарева объяснила зависимость возможной экстрадиции бизнесмена от двусторонних дипломатических соглашений.

    В августе 2024 года прокуратура Парижа освободила Павла Дурова под судебный надзор с запретом покидать Францию.

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    29 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Пашинян увидел «начало конца ЕАЭС» из-за ограничений экспорта

    Пашинян увидел начало конца ЕАЭС из-за ограничений экспорта

    Пашинян увидел «начало конца ЕАЭС» из-за ограничений экспорта
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если вопрос экспорта не будет решен в ближайшее время, то это станет началом конца ЕАЭС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что торговые запреты угрожают существованию экономического объединения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Арменпресс». По словам главы армянского правительства, текущая ситуация демонстрирует неработоспособность союза.

    «Сейчас мы все отмечаем, что проблема не в Армении. Проблема не в Армении, а в ЕАЭС, потому что на самом деле получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС», – подчеркнул Пашинян. Он добавил, что обсудил с российским лидером право Армении на поиск альтернативных путей развития.

    Пашинян отметил, что эпоха безальтернативности для страны завершилась, и народ поддержал этот курс. Касаясь возможного референдума о выборе между Европейским союзом и ЕАЭС, премьер пояснил, что до такого голосования необходимо официально подать заявку на вступление в ЕС.

    Ограничения на ввоз ряда армянских товаров, включая цветы, овощи, фрукты и алкоголь, были введены Россельхознадзором в конце мая. С 27 июля запрет распространился на молочную продукцию. Российская сторона объясняет эти временные меры нарушением фитосанитарных норм, тогда как Центробанк Армении предупреждает о риске снижения ВВП страны на 2% из-за введенных запретов.

    Ранее Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой об урегулировании сложностей с экспортом товаров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных сроков проведения референдума о вступлении республики в Евросоюз.

    До этого Путин предупредил об экономических последствиях для Армении в случае ее выхода из ЕАЭС.

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    30 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    Росфинмониторинг: Ограничения против Дурова не коснулись Telegram
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничительные меры в отношении Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) не затрагивают работу Telegram в качестве юридического лица, сообщили в Росфинмониторинге.

    В ведомстве пояснили, что финансовые организации обязаны блокировать счета лиц из специального перечня, передает РИА «Новости».

    «В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи», – отметили в ведомстве.

    В пресс-службе дополнительно подчеркнули, что введенные санкции касаются исключительно физического лица. Сама платформа Telegram продолжает функционировать без ограничений со стороны финансовой разведки.

    Напомним, Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

    Накануне ФСБ объявила бизнесмена в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.

    Данный статус не ограничивает рядовых пользователей в использовании платных опций платформы.

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    30 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам

    Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России

    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Неудачи ВСУ на поле боя сопровождаются усилением информационной войны против России. Запад задействует для этого СМИ, спецслужбы, сеть профильных структур и украинский ЦИПсО, пытаясь повлиять на российское общество и политическую систему. Однако эти попытки обречены на провал, поскольку Россия уже выработала механизмы противодействия подобным кампаниям. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».

    «В информационной войне против России задействован практически весь арсенал западных государств – СМИ, спецслужбы, украинский ЦИПсО и российская несистемная оппозиция», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в этой работе участвуют созданная при ЕС группа East StratCom Task Force, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), подразделение ЦРУ Russia House, а также профильные структуры Франции, Польши и других стран.

    По оценке эксперта, главная задача этой кампании – убедить аудиторию в том, что Россия якобы терпит поражение, а Украина добивается успехов. «Киев преподносит как собственные достижения результаты, которые обеспечиваются поддержкой Европы и НАТО. Запад подстраивает под информационную логику даже боевые действия, стремясь добиться прежде всего психологического эффекта», – отметил Данилин.

    Он считает, что нынешняя активизация информационного давления связана с отсутствием успехов Украины на фронте. По его словам, противник пытается воздействовать на российское общество в период электоральных кампаний, сформировать представление о недовольстве населения и тем самым подорвать устойчивость политической системы.

    При этом реальные процессы, продолжил аналитик, опровергают ключевые тезисы западной пропаганды. «Российская экономика адаптировалась к санкциям, экспорт нефти переориентирован на азиатские рынки, сотрудничество с Китаем и Индией развивается, а БРИКС объединяет уже более половины населения планеты. Одновременно отечественный ВПК наращивает выпуск современных вооружений, а Силы беспилотных систем насчитывают 87 тыс. контрактников. Важнейшим фактором остается консолидация российского общества вокруг власти», – пояснил он.

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в основе нынешней информационной кампании лежат те же методы, которые использовались Западом еще в годы холодной войны.

    «Публикации о якобы «поражении» России выходят словно под копирку. Отзеркаливание – один из классических приемов западной пропаганды, когда аудитории последовательно навязывается картина, противоположная реальности», – сказал депутат.

    По его мнению, Россия уже извлекла уроки из событий конца XX века. «Мы не допустим повторения сценария 35-летней давности. Можно быть спокойными за российских военных, ученых и оборонно-промышленный комплекс. Наша задача – учитывать исторический опыт и не повторять прежних ошибок», – подчеркнул парламентарий.

    Фейки против фактов

    Одним из главных инструментов информационной войны директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов назвал распространение фейков. По его словам, Киев систематически продвигает тезисы, которые расходятся с объективными данными.

    В качестве примера он привел заявления о якобы скрытой мобилизации в нашей стране. «В России единожды проводилась частичная мобилизация, а основу группировки составляют контрактники. Только по итогам 2025 года контракты с Минобороны заключили более 422 тыс. человек. При этом на Украине ежемесячно принудительно мобилизуют от 15 до 20 тыс. человек, а конфликты с сотрудниками ТЦК давно стали привычным явлением», – сказал эксперт.

    По словам Асафова, украинские власти также предпочитают замалчивать факты, которые не вписываются в официальную информационную повестку. В частности, речь идет о потере выхода к Азовскому морю, создании сухопутного маршрута в Крым и других изменениях, которые Киев не может оспорить.

    Отдельным элементом информационной кампании эксперт назвал регулярное завышение эффективности украинской системы ПВО. «С начала спецоперации ВС России нанесли свыше 250 тыс. ударов по территории Украины. При этом доля сбитых российских ракет составляет около 35%, несмотря на заявления Киева о значительно более высокой результативности. В то же время российские средства ПВО нейтрализовали более 95% украинских беспилотников», – отметил он.

    По мнению Асафова, реальные экономические показатели Украины также противоречат создаваемому в западных СМИ образу устойчивого государства. Он напомнил, что на Украине насчитывается около 14,6 тыс. средних и крупных предприятий, при этом российские войска поразили уже свыше 3,6 тыс. из них, включая объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, в стране прекратили работу все шесть нефтеперерабатывающих заводов.

    «Дефицит украинского бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 18,5% ВВП и покрывается исключительно за счет внешнего финансирования. Государственный долг уже превысил 212 млрд долларов и достиг более 100% ВВП», – добавил он.

    Отдельно эксперт обратил внимание на то, что специальная военная операция не оказала негативного влияния на функционирование российских политических институтов. «В России в штатном режиме проходят выборы всех уровней, включая президентскую кампанию. Поэтому тезисы о кризисе российской государственности не находят подтверждения в реальности», – заключил Асафов.

    Иммунитет к информационному давлению

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал Украину полигоном для отработки физических, экономических и когнитивных технологий давления на Россию. Вместе с тем, отметил он, в последние годы в стране были приняты меры, ограничивающие возможности дистанционного воздействия на граждан.

    «Сегодня украинские мошеннические сети все активнее переориентируются на европейские страны. После завершения специальной военной операции они окончательно переключатся на тех, кто долгие годы их финансировал, обучал и курировал», – считает политолог.

    О технологиях дискредитации, деморализации и дезорганизации российского общества рассказал директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, во время которого, по его словам, западные и украинские структуры одновременно распространяли негативные информационные материалы и сопровождали их атаками беспилотников, стремясь создать нужную медийную картину.

    «Военного эффекта подобные действия не дают. Их задача – создать необходимое психологическое впечатление и повлиять на общественные настроения», – отметил эксперт.

    По мнению Нешкова, главным способом противодействия подобным технологиям остается информирование общества. «Когда люди понимают, как работают подобные механизмы воздействия, они перестают быть их объектами. Это лишает противника возможности использовать российских граждан, что называется, втемную», – заключил аналитик.

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    30 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть подход к санкциям против России

    МИД Ирландии: ЕС планирует вводить небольшие пакеты антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность изменения подхода к санкционному давлению на Россию, планируя вводить ограничения чаще, но в меньших объемах, сообщила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.

    Макэнти в беседе с журналистами, обсуждая перспективы 22-го пакета ограничений, заявила, что Евросоюз изучает варианты пересмотра стратегии принятия новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

    «Нам нужно посмотреть, какой подход является наилучшим», – заявила она. Глава ирландского внешнеполитического ведомства пояснила, что Еврокомиссия активно обсуждает учащение санкционных мер против России при сокращении их масштаба. При этом министр признала растущую сложность согласования новых мер из-за их негативного влияния на сами европейские государства.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.

    Из-за сложностей при согласовании Брюссель допускает отказ от формирования масштабных пакетов ограничений.

    СМИ писали, что страны ЕС теряют готовность к введению новых мер на фоне возможных последствий для собственного бизнеса

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    30 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Правительство направило 2,6 млрд рублей на создание трех самолетов Ил-114-300

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественные авиастроители получат дополнительное финансирование для завершения сборки первых трех серийных пассажирских лайнеров Ил-114-300, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    На эти цели будет выделено 2,6 млрд рублей, передает ТАСС.

    «Правительство дополнительно направит в текущем году два миллиарда 600 миллионов рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Эти решения обеспечат динамичную загрузку как промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства», – подчеркнул председатель правительства.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил выделение средств из ФНБ на производство восьми самолетов Ил-114-300.

    В мае опытный образец воздушного судна совершил серию испытательных полетов в условиях Арктики.

    В прошлом году глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал снижение стоимости одного такого лайнера до 2,6 млрд рублей.

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    30 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 700 долларов

    Биржевые котировки газа в Европе упали до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на топливо по индексу европейского хаба TTF потеряли часть стоимости в ходе торгов, опустившись до минимальных значений за последние недели.

    Торги на лондонской бирже ICE зафиксировали падение котировок до 695 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Открытие сессии началось с отметки 726,2 доллара, однако к середине дня показатель заметно снизился.

    Резкий рост стоимости энергоносителей наблюдался весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение тогда составило 853,7 доллара за 1 тыс. кубометров после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа.

    После весеннего скачка рынок продемонстрировал коррекцию: за апрель топливо подешевело на 14%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов на лондонской площадке ICE увеличилась до 694,9 доллара за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее котировки на европейском хабе TTF опустились ниже отметки в 700 долларов.

    До этого биржевые цены на газ в Нидерландах достигали уровня 681 доллара за тысячу кубометров.

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    30 июля 2026, 10:26 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах пошла вниз

    Биржевые котировки европейского газа снизились до 704 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в четверг стоимость сентябрьских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе снизилась на 1%, достигнув отметки в 704 доллара за тысячу кубических метров.

    Торги на лондонской бирже ICE демонстрируют отрицательную динамику котировок, передает РИА «Новости»

    о индексу хаба TTF сделки открылись ростом, однако к десяти часам утра московского времени показатель опустился. Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 713,7 доллара за тысячу кубометров.

    Удорожание топлива началось второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Своего максимума в 853,7 доллара за тысячу кубометров показатель достиг 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа. В результате мартовские значения подскочили почти на 60% по сравнению с февралем.

    Весной и в начале лета на рынке наблюдалась волатильность: апрельское падение сменилось майским ростом на 5%, а в июне стоимость вновь просела на 6%. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов начала 2022 года, когда котировки пробивали отметку в 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 700 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки августовских фьючерсов опустились до 660 долларов.

    В начале недели торги на европейском хабе TTF открылись падением показателей.

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    30 июля 2026, 09:21 • Новости дня
    Ливийский министр сообщил о планах возобновить железнодорожный проект с Россией

    Министр Ливии сообщил о планах возобновить железнодорожный проект с Россией

    Приостановленное 15 лет назад строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Сирт – Бенгази может быть продолжено при активном участии российских специалистов, заявил министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

    Али аль-Кайди подчеркнул важность возобновления диалога с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Надеюсь, что ливийские власти вновь приступят к обсуждению проекта и вступят в контакт с российской стороной», – заявил политик.

    Возведение скоростной ветки между городами Сирт и Бенгази было заморожено из-за начала массовых беспорядков в начале 2011 года. С тех пор реализация масштабной инициативы оставалась на паузе.

    Сейчас в государстве параллельно функционируют два кабинета министров. В Триполи заседает поддерживаемое ООН правительство Абдельхамида Дбейбы, тогда как на востоке управляет кабинет Усамы Хаммада при поддержке армии Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы.

    В мае Москва и Триполи объявили о возобновлении работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Национальные вооруженные силы Ливии выразили намерение укрепить партнерство с Россией.

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    30 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Новак поручил поддержать пострадавших от атак на склады предпринимателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство готовит комплекс мер для оказания оперативной помощи продавцам компании «РВБ», чьи товары пострадали из-за воздушных атак на логистические комплексы, сообщили в кабмине.

    Вице-премьер Александр Новак провел заседание правительственной подкомиссии по повышению устойчивости экономики, говорится в сообщении правительства в Max. Главной темой обсуждения стала поддержка партнеров компании «РВБ», понесших убытки в результате повреждения складов.

    «Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», – заявил Новак.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выделил три главные задачи для возобновления работы продавцов. По его словам, необходимо восстановить логистические цепочки, помочь поставщикам возобновить деятельность и принять системные меры для повышения устойчивости поставок.

    Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку поручено до 10 августа представить в правительство проекты нормативных актов для запуска механизмов поддержки.

    Ранее Кремль высоко оценил решение маркетплейса поддержать пострадавших продавцов.

    WB Банк предоставил предпринимателям отсрочки по кредитам.

    В четверг компания перенаправила прием поставок на резервные склады из-за атаки беспилотника в Пензенской области.

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    30 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Воробьев заявил о популярности колледжей среди школьников Подмосковья

    Воробьев: Большинство девятиклассников Подмосковья выбирают учиться в колледжах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство выпускников девятых классов в Московской области предпочитают продолжать обучение в учреждениях среднего профессионального образования для получения практических навыков, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Воробьева, шесть из десяти девятиклассников в Подмосковье выбирают учебу в колледжах, передает РИА «Новости».

    «У нас уже шесть из десяти ребят после девятого класса предпочитают колледж, для того чтобы приобрести «скиллы», как говорят ребята, начать работать, но дальше собираются уже на основе приобретенного опыта поступать в высшие учебные заведения. То есть такой путь ребята выбирают», – пояснил глава региона.

    Губернатор подчеркнул, что модернизация техникумов и колледжей остается важной задачей для властей области. Воробьев также упомянул о строительстве крупной многопрофильной больницы на 1100 мест в Балашихе, завершение которого ожидается через два года.

    В прошлом году вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о решении более половины российских девятиклассников продолжить образование в колледжах.

    В начале текущего месяца председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал российские регионы активнее развивать систему среднего профессионального образования.

    Вскоре после этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил о значительном росте уровня трудоустройства выпускников таких учреждений.

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    30 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Захарова назвала ерундой слухи о введении выездных виз для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова категорически опровергла слухи о планах ведомства ввести выездные визы для граждан страны.

    Подобные публикации в средствах массовой информации не имеют ничего общего с реальностью, подчеркнула она.

    «Это чудовищная ерунда, которая в основном появилась в 2014 году и после 2014 года раз в два-три года, когда люди подзабывают это, вытряхивается в основном через иноагентские СМИ и вбрасывается», – заявила дипломат в беседе с блогером Павлом Костиным.

    Захарова также подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство абсолютно не занимается учетом уехавших россиян. По ее словам, разработка каких-либо ограничительных документов, в том числе касающихся выездных виз, в министерстве не ведется.

    В середине июля Министерство иностранных дел опровергло слухи о введении выездных виз для россиян.

    Несколькими днями ранее Мария Захарова назвала ахинеей публикации о подготовке соответствующего документа.

    В конце прошлого года дипломат заявила о росте числа отказов в выдаче шенгенских виз гражданам России.

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