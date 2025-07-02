Алиханов сообщил о снижении цены Ил-114 до 2,6 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил на правительственном часе, что первые три Ил-114 будут стоить 4 млрд рублей за самолет, передает ТАСС.

Он отметил, что такие цены обусловлены затратами на НИОКР, после чего последующие самолеты благодаря репрайсингу обойдутся в 2,6 млрд рублей за единицу. Алиханов также подчеркнул, что стоимость нового Ил-114 сопоставима с иностранными аналогами, такими как Bombardier и ATR.

В марте третий опытный Ил-114-300 включили в программу летных испытаний, и машина состоит полностью из российских систем. По данным Объединенной авиастроительной корпорации, импортозамещенная версия самолета выполнила 116 сертификационных полетов, из них 37 – за последний месяц.

Сейчас в работе находятся три серийных машины. Завершить сертификацию Ил-114 планируется в 2025 году, а первые поставки начнутся в 2026 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, третий самолет Ил-114-300 приступил к летным испытаниям. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после длительного перерыва возобновила летные испытания 68-местного самолета Ил-114. Росавиация одобрила расширение возможностей применения двигателя для Ил-114.