Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.2 комментария
Названа причина смерти актера из фильма «Мы из будущего» Терентьева
Актер из фильма «Мы из будущего» Терентьев умер от кровопотери
Причиной смерти российского актера Андрея Терентьева, сыгравшего в фильме «Мы из будущего», стало внутреннее кровотечение из-за прободной язвы, сообщила его супруга Светлана.
«Это кровопотеря от открытой язвы, внутреннее кровотечение», – сообщила Терентьева ТАСС.
Актер скончался в возрасте 44 лет. Похороны пройдут в пятницу на Юдинском кладбище под Казанью.
Андрей Терентьев родился в 1982 году, окончил Петербургскую академию театрального искусства. Зрителям артист наиболее известен по роли Спирта в картине «Мы из будущего». Также Терентьев снимался в сериалах «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи» и «Первый отдел».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу родственники сообщили о смерти Андрея Терентьева на 45-м году жизни из-за открытой язвы. В прошлом месяце близкие актера и продюсера Тимофея Ухова рассказали о кончине артиста во сне от сердечного приступа. Актер театра и кино Андрей Светоносов скончался в результате перенесенного инсульта.