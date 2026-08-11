  • Новость часаПромышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    11 августа 2026, 13:14 • Новости дня

    Ковальчук сообщил об открытии мегаустановки ПИК к концу года

    Ковальчук: Курчатовский институт запустит комплекс из 25 станций ПИК в декабре

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный комплекс волноводного зала, включающий 25 экспериментальных станций мегаустановки ПИК, начнет свою работу в конце года, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Герой Труда РФ Михаил Ковальчук.

    Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» планирует открыть комплекс из 25 экспериментальных станций мегаустановки ПИК в декабре 2026 года, заявил президент центра Михаил Ковальчук во время заседания Совета по науке и образованию.

    «На ПИКе завершается, в соответствии с вашим указом, создание 25 экспериментальных станций, и мы в декабре будем открывать этот комплекс волноводного зала с 25 станциями», – сообщил Ковальчук, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

    Высокопоточный ядерный реактор ПИК располагается на территории Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине Ленинградской области. Данное учреждение входит в состав Курчатовского института, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин удостоил руководителя Курчатовского института Михаила Ковальчука звания Героя Труда. В конце прошлого года глава государства продлил его полномочия на посту президента этого исследовательского центра на пять лет.

    Во вторник российский лидер анонсировал ввод в эксплуатацию первых исследовательских станций синхротрона СКИФ до конца года.

    14 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала защитить автомобилистов от ошибочных штрафов

    Tекст: Вера Басилая

    В «Единой России» считают недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно, заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой защитить автомобилистов от необоснованных взысканий. В политическом объединении назвали недопустимой ситуацию, когда водители получают требования оплатить старые штрафы спустя годы, а вернуть ошибочно списанные деньги крайне сложно, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания удобного механизма для решения этой проблемы.

    «В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время – этого достаточно, чтобы проверить требование и исключить спорные ситуации», – заявил Сидякин.

    Сидякин подчеркнул, что информация о начислениях должна быть максимально полной, а механизм обратной связи – доступным и рабочим.

    По его словам, новый цифровой сервис позволит водителям оперативно проверять данные, оспаривать ошибки и возвращать средства в случае их необоснованного списания.

    Ранее МВД объяснило появление старых задолженностей на портале госуслуг техническим сбоем.

    В июне партия «Единая Россия» предложила заменять наказания за впервые совершенные незначительные правонарушения предупреждениями.

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    14 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия планирует действовать более жестко, чтобы уничтожить каналы западной поддержки украинской армии, не опускаясь при этом до террористических методов Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада, передают «Вести».

    «Мы не опустимся до методов Украины, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, киевский режим открыто гордится террористическими атаками против мирных жителей России. Министр отметил, что после каждого удара по гражданским объектам, таким как пляжи или студенческие общежития, представители Киева бахвалятся своими действиями в социальных сетях.

    Лавров заявил, что Москва обратилась к Госдепартаменту США с просьбой прокомментировать информацию о причастности Вашингтона к ударам Киева вглубь российской территории. Лавров подчеркнул, что Россия не ставит ультиматумов, но передала американской стороне ряд вопросов, касающихся разведданных и вовлеченности США в атаки по гражданским объектам. Москва ожидает ответа на этот запрос.

    Ранее глава МИД потребовал от Вашингтона прекратить накачку Украины вооружениями.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведданные.

    Сергей Лавров заявил о неминуемом достижении всех целей спецоперации.

    Комментарии (17)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование, а простая остановка на текущих позициях обесценит исторические победы России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что призывы к немедленной остановке боевых действий звучат все чаще. Однако дипломат подчеркнул невозможность такого сценария без долгосрочного и устойчивого урегулирования ситуации, следует из сообщения на сайте МИД.

    «Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркнул Лавров.

    По словам Лаврова, заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения стала бы предательством подвига советских солдат, победивших нацизм, указал глава ведомства.

    «Речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня – у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», – подчеркнул Лавров.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о планах Москвы действовать более жестко для уничтожения каналов западной поддержки украинской армии.

    Лавров отметил стремление европейских стран добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского.

    При этом Лавров назвал невозможным украинское урегулирование по линии соприкосновения из-за закрепленных в конституции российских границ.

    Комментарии (25)
    14 августа 2026, 13:58 • Новости дня
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами, заявил американский посол в Японии Джордж Гласс.

    Гласс сообщил, что Соединенные Штаты остаются на стороне Японии в вопросе принадлежности Курильских островов, передают «Вести».

    Дипломат подчеркнул, что Вашингтон придерживается этой позиции с 1950-х годов.

    «США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов», – написал Гласс.

    Он также отметил неизменную поддержку Токио со стороны США и добавил, что обеспокоенность действиями России не является новой.

    Заявление прозвучало после визита президента России Владимира Путина на Курильские острова 13 августа, когда глава государства впервые лично посетил Итуруп.

    Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила крайнее недовольство прибытием главы государства на Итуруп.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на возмущение Токио.

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    14 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    Разведка США спрогнозировала сроки восстановления энергосистемы Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Процесс ремонта крупных энергетических объектов потребует не менее 12 месяцев, тогда как на починку обычных подстанций уйдет около полугода, полагает разведывательное управление министерства обороны США.

    Оценку сроков восстановления энергетической инфраструктуры содержит отчет для американского конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе указано: «По данным разведывательного управления министерства обороны (DIA), Украина может отремонтировать большую часть поврежденных подстанций в течение шести месяцев, а поврежденных электростанций высокой мощности – по меньшей мере за год».

    Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по украинским объектам 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который Москва возложила на спецслужбы соседней страны.

    Основными целями атак выступают предприятия оборонной промышленности, а также системы военного управления и связи.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские энергетики восстановили менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Компания ДТЭК сообщила о выводе из строя критически важной электроподстанции в Одесской области.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

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    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

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    14 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    В РАН назвали три случая обязательного использования буквы «ё»

    Ученый РАН Пахомов: Употребление буквы «ё» необходимо в школьных учебниках

    В РАН назвали три случая обязательного использования буквы «ё»
    @ Любовь Чиликова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Использование седьмой буквы алфавита становится обязательным для предотвращения ошибок в чтении, при написании редких географических названий и в учебной литературе, отметили лингвисты.

    Употребление буквы «ё» необходимо в школьных учебниках и для исключения неверного понимания слов, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

    «Для употребления буквы «ё» только три предусмотрены ситуации. Первая – когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаём» в отличие от «узнаем» или «всё» в отличие от «все»», – рассказал эксперт.

    Во-вторых, символ требуется для указания правильного произношения малоизвестных терминов, включая географические названия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, букву нужно печатать во всех текстах для изучающих язык: букварях, словарях и книгах для иностранцев.

    Специалист отметил, что утвержденные в 1956 году правила русской орфографии не требуют постоянного использования этого знака. Однако современные справочники разрешают последовательно печатать «ё» по желанию автора или редактора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году лингвист Владимир Пахомов опроверг появление новых норм произношения слова «миллион».

    Ранее президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на призыв защитить букву «ё».

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    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

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    14 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам

    Пекин напомнил Токио о необходимости уважать итоги Второй мировой войны

    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешнеполитическое ведомство КНР отреагировало на протесты японской стороны из-за визита российского лидера Владимира Путина на Курильские острова, напомнив об исторических документах.

    Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал недавнюю поездку президента России Владимира Путина на остров Итуруп, передает РИА «Новости».

    «Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», – заявил китайский дипломат. Он добавил, что Пекин неизменно выступает за уважение и защиту результатов победы в мировой антифашистской войне.

    Ранее глава российского государства посетил Сахалинскую область, где провел встречу с губернатором Валерием Лимаренко и осмотрел социальные объекты на Итурупе. В ответ МИД Японии выразил протест, поскольку Токио претендует на четыре острова Южных Курил, вошедшие в состав СССР по итогам войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за этого визита.

    В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Токио о серьезных проблемах при попытках оспорить принадлежность данных территорий.

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    14 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Мосгорсуд приговорил польского шпиона к 23 годам колонии

    Мосгорсуд назначил 23 года колонии россиянину за работу на польские спецслужбы

    Мосгорсуд приговорил польского шпиона к 23 годам колонии
    @ Авилов Александр/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Георгий Пирогов осужден на длительный срок за передачу секретных данных о ракетных комплексах польской разведке и финансирование украинских войск.

    Мосгорсуд вынес приговор гражданину России, обвиняемому в сотрудничестве с разведкой Польши, передает РИА «Новости». Мужчина получил 23 года колонии строгого режима.

    «Вступил в законную в силу обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина РФ Пирогова Георгия Владимировича, 1989 года рождения, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Помимо тюремного заключения, осужденному назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Установлено, что Пирогов покинул страну после начала спецоперации и сам вышел на связь с польской Службой военной разведки.

    По заданию иностранных спецслужб агент собирал информацию о производстве и применении ракетных комплексов, а также личные данные людей, имеющих допуск к гостайне. Кроме того, он переводил криптовалюту для ВСУ и организовывал поставки амуниции с территории Польши на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне военный суд осудил троих граждан за подготовку серии терактов.

    Ранее суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за передачу данных о военных объектах.

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    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

    Комментарии (12)
    14 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских

    Вулин: Сербия должна была выслать журналиста FAZ за слова о русских

    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Сербии должно было выслать из страны корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса за его слова об убийстве русских, заявил бывший вице-премьер республики и председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин.

    «Сербское правительство должно было бы выслать Мартенса из Сербии. Это единственная реакция, соответствующая той ненависти, которую он выражал и повторял», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Белград является городом, где немцы убивали людей во время двух мировых войн, а русские солдаты погибали за свободу сербского народа. Вулин добавил, что правительство обязано перед самим собой и перед Россией наказать журналиста за подобное оскорбление.

    «Правительство Сербии обязано, прежде всего перед самим собой, а затем и перед Россией, выслать Мартенса из Сербии», – подчеркнул Вулин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Германии создали петицию с требованием уволить журналиста за слова о русских.

    Посольство России в Берлине осудило высказывания немецкого репортера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко раскритиковала призывы к уничтожению людей по национальному признаку.

    Комментарии (8)
    14 августа 2026, 15:24 • Новости дня
    На Юге России из-за жары начали лопаться панорамные крыши китайских машин
    На Юге России из-за жары начали лопаться панорамные крыши китайских машин
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владельцы популярных китайских кроссоверов в южной части России начали жаловаться на повреждения панорамного остекления крыш, они возникают после длительной стоянки под палящим солнцем.

    Автомобилисты в южных регионах начали массово обращаться в сервисные центры из-за проблем со стеклянными элементами кузова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Life.ru.

    Владельцы таких машин сообщают о трещинах в панорамных крышах, возникающих из-за зноя.

    Чаще всего повреждения фиксировались у моделей Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus.

    В конце июля и начале августа эти транспортные средства находились в Крыму, на Кубани и в Ставрополье. После долгого пребывания на солнце верхняя часть машин разрушалась.

    Страховые компании отказываются признавать подобные случаи гарантийными и не возмещают нанесенный ущерб. Водителям приходится самостоятельно оплачивать восстановление, стоимость которого варьируется от 30 до 200 тыс. рублей.

    Зимой аналогичные трудности возникали с задними стеклами Geely, лопавшимися на морозе, что страховщики также списывали на заводской брак.

    Ранее Минпромторг включил автомобили марки Jetour в список разрешенных для работы в такси машин.

    Компания «Джили-Моторс» отозвала более 17 тыс. автомобилей Emgrand из-за риска деформации топливного бака.

    АвтоВАЗ запустил автоматизированное оборудование для монтажа панорамной крыши на кроссоверы Lada Azimut.

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    14 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    @ Paulina Patimer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Великобританию «Исламской республикой Британия», обладающей ядерным оружием. Об этом он сказал в интервью израильской армейской радиостанции.

    Высказывание прозвучало в контексте обсуждения отношения британского общества к Израилю., пишет The Guardian. Нетаньяху вспомнил журналиста Рэндольфа Черчилля, сына бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который более полувека назад положительно освещал Израиль.

    «Попробуйте найти это в сегодняшней Британии, в том, что называют Исламской республикой Британия», – заявил израильский премьер.

    Ведущий передачи спросил Нетаньяху, не выделяет ли он Великобританию среди других европейских стран, которые также занимают критическую позицию в отношении Израиля. В ответ премьер заявил: «Да, но знаете, кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием будет Исламская республика Британия».

    При этом официально исламской республикой является Пакистан, обладающий ядерным оружием с 1990-х годов.

    Высказывания Нетаньяху прозвучали на фоне заметного ухудшения отношений между Лондоном и Тель-Авивом. Премьер-министр Британии Энди Бернем ранее заявил о необходимости усилить давление на израильские власти из-за ситуации на Ближнем Востоке. В частности, Лондон допустил введение дополнительных санкций против отдельных лиц и организаций, а также возможный запрет на торговлю товарами из израильских поселений. Ранее Бернем также признал, что Лейбористская партия на начальном этапе военной операции Израиля в секторе Газа «неправильно отреагировала» на происходящее, и заявил о необходимости изменить подход правительства.

    The Guardian отмечает, что формулировка Нетаньяху перекликается с заявлениями американского политика Джей Ди Вэнса. В 2024 году он предположил, что Великобритания может стать первой «по-настоящему исламистской страной, которая получит ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально возглавил правящую Лейбористскую партию Великобритании. Участники многотысячного лондонского шествия потребовали от нового премьера ввести антиизраильские санкции.

    В конце того же месяца между Джей Ди Вэнсом и Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по Ирану.

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    14 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам следует восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение ближайших двух месяцев для нормализации международной обстановки, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Финский лидер отвечая на вопросы читателей детского журнала Koululaisen, подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией, передает канал «360».

    «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

    По мнению Стубба, переговорный процесс необходимо вести в тесной координации с другими европейскими странами. При этом политик отметил важность выстраивания диалога не только на общеевропейском, но и на двустороннем уровне.

    В июне президент Финляндии Александр Стубб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    Финский лидер выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к дипломатическому разговору с европейцами.

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