Военкор Поддубный рассказал об атаке дрона в 2024 году под Курском

Евгений Поддубный раскрыл детали атаки дрона в Курской области в 2024 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военный корреспондент, представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный рассказал «РИА Новости» о своих мыслях после удара украинского дрона по его автомобилю в августе 2024 года. По словам журналиста, в первые мгновения после атаки он был уверен, что погиб.

«Это был обычный день с одной лишь разницей – случилась большая беда. Я прекрасно понимал, что вторжение в курское приграничье – это для нас будет очень тяжелое испытание, и прекрасно понимал, что у противника получилось использовать фактор неожиданности», – поделился Поддубный в интервью.

Военкор отметил, что с трудом вспоминает события того дня, а также последующие два месяца. По его словам, информация о его смерти казалась логичной, так как он сам в какой-то момент посчитал себя погибшим.

Журналист добавил, что после удара его коллеги осмотрели машину и, приняв увиденное за останки, не стали задерживаться под огнем противника. Поддубный подчеркнул, что рад их решению не менять алгоритм действий, иначе они могли бы погибнуть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года военкор получил тяжелое ранение в Курской области. Позднее врачи доставили пострадавшего журналиста в московский НИИ имени Склифосовского.

А осенью того же года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении корреспонденту звания Героя России.