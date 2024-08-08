Дмитрий Медведев прав – можно идти до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. То есть, проще говоря, отрезать Украину от моря, лишая ее тем самым значительной части промышленного потенциала. Минимизировать сухопутную границу. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.0 комментариев
Военкора Поддубного доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве
Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в Курской области, доставили в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в Москве на вертолете, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
В сообщении горздрава Москвы о доставке Поддубного в «Склиф» размещено видео, на которых врачи встречают вертолет с пациентом.
В лифте на вопрос Поддубного о дальнейших планах врачей один из сопровождавших его медиков ответил, что военкора отправят в реанимацию, сделают анализы, проведут исследования и примут решение о дальнейшем лечении.
«Принял, понял», – ответил Поддубный.
Ранее врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что Поддубного отправили для дальнейшего лечения в Москву.
Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее он пришел в сознание. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.
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