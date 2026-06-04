Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул успехи российской армии в зоне СВО на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

«Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – заявил Путин.

Российский лидер добавил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений. По его словам, наступление охватывает весь фронт без исключений.

В конце мая Путин допустил скорое завершение спецоперации. В конце прошлого года глава государства рассказал о повсеместном отступлении украинских подразделений.

Чуть ранее он констатировал полный переход стратегической инициативы к Вооруженным силам России.