Прибалтику разрывает от мыслей про ядерное оружие

Tекст: Станислав Лещенко

На прошлой неделе Латвия и Литва одновременно провозгласили желание и готовность принять на своей территории ядерное оружие. Соответствующие заявления были сделаны руководителями этих республик. По словам президента Латвии Эдгара Ринкевича, «если размещение таких ракет (с ядерной боеголовкой – прим. ВЗГЛЯД) будет в наших коллективных интересах, в наших национальных интересах, то такое решение будет принято».

«Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», – сказал и президент Литвы Гинтас Науседа. Он напомнил, что прямо сейчас литовский парламент обсуждает удаление из конституции статьи о запрете размещения на территории страны ядерного оружия.

Еще в начале июля Науседа заявлял, что почти все лидеры фракций Сейма согласны с тем, что это положение конституции «устарело» и должно быть отменено. Впрочем, министр обороны Робертас Каунас утешает, что атомное оружие в Литве может появиться лишь «во время кризиса или войны». Речь идет не только об американском, но и французском ядерном оружии. Как известно, Париж продвигает идею расширения своего ядерного зонтика на всю входящую в НАТО Европу, в том числе страны Прибалтики.

Стоит отметить, что значительная часть населения Литвы поддерживает ввоз ЯО. Опрос, проведенный в марте по заказу оппозиционного «Союза Отечества – Христианских демократов Литвы» (СО-ХДЛ), показал, что 40% жителей поддержали бы поправку, которая разрешила бы размещение в стране ядерного оружия союзников по НАТО. Лишь 13% «скорее не согласны», 15% – «категорически не согласны».

Причина проста – страна уже сейчас живет в состоянии фактически вооруженного лагеря.

Людям внушили, что война на пороге – якобы Россия может вот-вот начать атаку на пресловутый «Сувалкский коридор» с целью деблокады Калининграда.

В СМИ ежедневно выступают спикеры вроде отставного майора Дарюса Антанайтиса, расхваливающего ядерное оружие. «Это как с крысами: можно уничтожать их по одной, но лучше всего уничтожить все крысиное гнездо одним ударом. Именно для этого и существует оружие массового уничтожения», – разглагольствует Антанайтис. Метафору про крыс он явно не способен примерить на себя самого.

Одним из самых ярых сторонников ввоза ЯО является нынешний глава СО-ХДЛ Лауринас Кащюнас – бывший министр обороны Литвы, ультраправый националист. «Естественно, когда весной французы выдвинули эту идею, мы ее обсудили. Но также очень важно узнать мнение общественности: воспринимают ли они ядерное сдерживание как важную основу обороны. Очевидно, что воспринимают. Ядерное сдерживание – это царица сдерживания, фундамент пирамиды сдерживания», – заявляет Кащюнас.

Впрочем, Кащюнас торопится успокоить тех, кто может встревожиться – по его словам, ЯО вряд ли станут дислоцировать в Литве на постоянной основе: «Речь идет скорее об учениях, об эпизодическом участии в них. Здесь, вероятно, вопрос к армии: какая инфраструктура необходима, например, для приема самолетов с ядерными боеголовками».

Однако в соседней Латвии общественные и политические настроения совсем другие. В этой стране данная тема стала предметом реального обсуждения еще два года назад. Еще летом 2024 года на местном портале общественных инициатив появилась петиция, призывающая жителей подписаться за то, чтобы Сейм начал переговоры с союзниками по НАТО о размещении в Латвии ядерного оружия. Логика у авторов инициативы такова: страны, в которых находится ЯО, «более защищены, поскольку США никогда не допустят, чтобы какое-либо из их ядерных устройств попало в руки агрессора».

Большинство латвийцев инициативу не оценили: за два года она собрала жалких 505 подписей. В частности, майор латвийского территориального ополчения «Земессардзе» Янис Слайдиньш (один из главных публичных спикеров от местных вооруженных сил) заявил, что лично онпротив размещения в стране ЯО.

«Ядерные боеголовки находятся в США, также американцы их разместили в Германии, возможно, они появятся в Польше. Этого вполне достаточно. Нет никакой надобности размещать их в Латвии, поскольку мы все-таки граничим с Россией. Для ядерного оружия нужна глубина, а не близость к границе другой страны», – заявил Слайдиньш.

Скептически посмотрели на это и в Латвийской Трансатлантической организации (LATO) – это влиятельное НКО, координирующее вопросы пропаганды, промывки мозгов местных жителей на тему того, почему Латвии обязательно быть в НАТО. Генсек LATO Сигита Струберга заявила: «На данный момент я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы США попытались бы расширить свое ядерное присутствие в других странах. К тому же в Латвии размещение ЯО сейчас невозможно чисто технически – у нас просто нет для этого необходимой инфраструктуры».

А бывший глава конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис (Союз «зеленых» и крестьян) отметил:

«Мне как человеку, не как политику, было бы страшновато от такой возможности. Если бы в Латвии разместили ядерное оружие, она стала бы мишенью для ядерных ракет противника.

К тому же я не допускаю мысли, что у главы нашего государства была бы возможность нажать ядерную кнопку. Это было бы, скорее всего, под контролем США. Но в целом думаю, что разместить ядерное оружие в Латвии – нехорошая идея. Мы бы оказались в еще большей опасности».

А бывший военный Игорс Раевс («Объединенный список») размышляет: «Плюс в том, что его ввоз дает известное ощущение безопасности и ее гарантии. Ясно, что американцы свое ядерное оружие не бросят. Но с другой стороны есть и существенный риск. Ясно, что склады с таким оружием не останутся незамеченными и станут целями российской атаки. Будет усилен сбор сведений о конкретной стране, приемы гибридной войны тоже усилятся. Поэтому однозначно сказать, хорошо это или плохо, невозможно».

В Эстонии самым горячим сторонником ввоза иностранного ЯО является министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он уже заявлял, что размещение ЯО на территории Эстонии не исключено. При этом 16 июля эстонское правительство отклонило законопроект, который предусматривал размещение в стране ядерного оружия лишь с одобрения Рийгикогу и на определенных парламентом условиях.

Однако в эстонском Министерстве обороны заявили, что для эффективности «стратегического ядерного сдерживания» необходимо сохранять «некоторую неопределенность». В министерстве недовольны, что «политическая дискуссия может ослабить единство системы ядерного сдерживания НАТО, а также сделать невозможным размещение ядерного оружия в Эстонии без предупреждения».

Таким образом,

решение о размещении ЯО в Эстонии может быть принято на уровне правительства.

В целом же страны Прибалтики, обычно единые во всем, что касается военных перспектив внутри блока НАТО, выглядят по данному вопросу расколотыми. В том числе поэтому, по мнению политолога Максима Ревы, раскрученная в Прибалтике шумиха относительно размещения ядерного оружия пока является в большей степени пропагандистским шоу: местные политики стремятся продемонстрировать населению, что они радеют о его «защите». Однако в реальности и французский «ядерный зонтик», и тем более размещение ядерного оружия США в Прибалтике выглядят сугубо гипотетически.

Да, ранее в западной прессе появились сообщения, что якобы США обсуждают возможность размещения в европейских странах НАТО дополнительного ядерного оружия. «Однако не далее как в июне 2026-го директор вашингтонского центра по контролю за нераспространением оружия Джон Ират заявил, что в обозримом будущем американское ЯО ни в Польше, ни в Прибалтике не появится. – напоминает Рева. – Ират вообще отмечает отсутствие конкретики в планах администрации Трампа касательно американских сил в Европе. По его словам, там продолжается переоценка присутствия США в регионе».

Иначе говоря, для Соединенных Штатов нет никакой реальной военно-технической необходимости рассматривать возможность базирования (или даже посадки) своих самолетов с ядерным оружием на территории стран Прибалтики. Риторикой о ядерном оружии прибалтийские политики лишь поддерживают пропагандистский фон, необходимый в условиях идущей в Европе подготовки к войне с Россией. Ну и конечно – если это ядерное оружие все-таки в Прибалтике так или иначе появится, оно неизбежно станет законной целью для российских Вооруженных сил.