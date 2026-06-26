Американский стройбат выдал планы агрессии против России на Балтике

Tекст: Александр Тимохин

Запад продолжает подготовку к войне на Балтике. На днях закончились традиционные учения НАТО Baltops-2026. Конечно же, на Западе утверждают, что учения посвящены подготовке к отражению «российской агрессии» – но некоторые детали прошедших маневров говорят об обратном.

Традиционно в Baltops (сокращение от Baltic operations – Балтийские операции) участвуют американские строительные подразделения, стройбаты ВМС США. За Naval mobile construction battalions (Военно-морские строительные батальоны) закрепилось забавное название Sea Bees («Морские пчелы»), отраженное даже на их эмблеме с пчелой, держащей в лапах строительные инструменты.

Эти подразделения сыграли важную роль во Второй Мировой войне: они вели для морской пехоты на островах Тихого океана строительство различных сооружений, причалов и аэродромов. Команды по разрушению препятствий и водолазы из состава строительных формирований воевали и в новой Гвинее, и в Италии, и в Нормандии.

После Второй Мировой эти подразделения регулярно участвовали в американских войнах, иногда применяясь даже в качестве пехоты, например, после оккупации Ирака. Но основная их задача – конечно, строительство в зоне боевых действий.

На сегодня в составе ВМС США существует NCF – Naval construction force, строительные силы ВМС. В составе NCF два Военно-морских строительных полка, naval construction regiments – 30-й полк на Тихом океане и 22-й полк приписанный к силам ВМС в Атлантике. Каждый из строительных полков состоит из трех мобильных строительных батальонов. Кроме них, существуют еще пять батальонов, подразделения которых разбросаны по США. Один из таких батальонов, 14-й и был переброшен в этом году на учения в Латвию.

Это не первый раз, когда «пчелки» участвуют в балтийских учениях, но налицо определенные различия. Например, длительное время основой деятельности американских стройбатов в балтийских учениях была отработка задач по полевой фортификации – вместе с инженерными подразделениями из других стран американцы рыли траншеи и окопы, в которых героическая латвийская пехота, по смыслу учений, должна была стоять насмерть перед полчищами российских танков.

На недавних учениях все резко изменилось. В 2026 году американцы никаких задач по организации обороны больше не отрабатывали. Вместо этого они «обозначали действия» – строили некоторое количество полевых складов и аппарели для спуска на воду и приема из нее катеров и лодок.

Но куда интереснее была отработка развертывания на новом ТВД с оборудованием пункта базирования для самих себя – собственно, это скорее всего и есть теперь главная учебная задача. Во всяком случае, она куда масштабнее, чем пара деревянных зданий и прибрежных бетонных площадок.

То есть раньше американский стройбат учил местных рыть окопы и траншеи, чтобы обороняться от «российской агрессии». Сегодня он сам учится развертывать на Балтике военную логистику – и для собственных ВМС, и для других сил НАТО. Речь идет о тренировке по ведению совместных боевых действий – еще год назад отработка таких задач не велась. США больше не отрабатывают помощь в обороне от нашей армии, они отрабатывают помощь в войне против нашей страны.

Меняется и система управления. До этого года американцы приезжали сами по себе, как союзники по НАТО, но вне структуры командования НАТО. В этот раз «пчелы» были подчинены Task force Baltic – командованию, объединяющему участвующие в учениях силы НАТО на Балтике.

Налицо эволюция – от оборонительных задач американцы переходят к поддержке фронтовой логистики. От союзнической помощи – к прямому участию в объединенных силах НАТО, действующих на учениях, под единым командованием.

Важно понимать, что процессы милитаризации Балтийского региона начались задолго до СВО. Не стоит верить западной пропаганде, которая утверждает, что все эти процессы – якобы только ответ на украинские события.

Например, Эстония и Финляндия отрабатывали минную блокаду Финского залива задолго до СВО. Эстония приобрела противокорабельные ракеты, с помощью которых Финский залив перекрывается с берега, опять же до СВО. Шведские военные изучали взлом обороны Калининградского оборонительного района до СВО и до своего вступления в НАТО, хотя казалось бы, зачем им Калининград? Как пишут шведские обыватели в комментариях в интернете, «у нас проснулся Дух Вальгаллы».

В 2026 году порты Роттердам и Антверпен закончат подготовку к приему военных грузов из-за океана. В этом же году должна быть готова к эксплуатации независимая от спутников система навигации на Балтике, неуязвимая к помехам.

Идут поставки дальнобойного ракетного оружия в Сухопутные войска Польши и Эстонии. Немецкие ВМС отказываются от своих «голубей мира» – больших, но слабовооруженных фрегатов типа F126, и планируют закупать больше хорошо вооруженных кораблей меньшего размера. Это вполне логично, если хочешь воевать поближе к дому.

В Ростоке развернуты органы военного управления будущими операциями НАТО на Балтике, а сценарии учений Baltops все более открыто демонстрируют наступательную направленность – от минирования акваторий с воздуха до тех самых военных строителей, которым помощь союзникам в обороне больше не интересна.

Перед нами – явные разведпризнаки, говорящие не о политических (риторика, заявления), а о реальных, военных шагах по подготовке Европы к войне с Россией на Балтике.

Их невозможно скрывать, да Европа даже и не пытается. Американцы же активно помогают европейцам в такой подготовке.

Трудно судить, какой логикой они руководствуются. В Европе явно не думают, что эта война может оказаться для европейцев самоубиийственной.

Возможно, европейцам кажется, что вовлеченность России в боевые действия на Украине даст им какие-то шансы. Возможно, они верят в то, что Россия ни каком случае не применит для обороны своей территории ядерное оружие. Возможно, они верят в то, что оно не работоспособно. Но сам факт подготовки Европы к войне с Россией учения Baltops-2026 подтвердили в полном объеме.