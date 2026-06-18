Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Американский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ на Балтике
Воздушное судно Bombardier Artemis II совершило несколько маневров напротив Пскова и проследовало вплоть до побережья Финского залива.
Небольшой самолет-разведчик, созданный на базе бизнес-джета, вылетел с военной базы в румынской Констанце. Там он размещается на постоянной основе, передает РИА «Новости».
Проследовав на север вдоль рубежей Украины и Белоруссии, борт приступил к выполнению задач со стороны Латвии и Эстонии.
Данное воздушное судно регулярно совершает полеты над акваторией Черного моря и вокруг Калининградской области. В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО возле своих западных границ.
Североатлантический альянс постоянно расширяет свои инициативы. Представители военного блока называют происходящее «сдерживанием российской агрессии». В свою очередь, власти России неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием присутствия западных сил в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил полет над нейтральными водами Черного моря.
В мае этот борт провел патрулирование вдоль побережья Крыма до Сочи.
В конце апреля данное воздушное судно приблизилось к границе Калининградской области.