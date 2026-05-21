Самолет-разведчик США дважды пролетел вдоль побережья Крыма и Сочи
Самолет-разведчик США дважды пролетел вдоль побережья Крыма и Сочи
Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II ведет патрулирование вдоль границ РФ над Черным морем, следует из полетных данных.
Воздушное судно, созданное на базе бизнес-джета, вылетело из Румынии, где оно базируется.
Маршрут самолета пролегал вдоль побережья Крыма до Сочи. После этого борт развернулся и вернулся по той же траектории к Румынии, а затем пошел на второй круг.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая американский разведывательный самолет выполнил полет над нейтральными водами Черного моря.
Спустя два дня борт Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.
В конце апреля переоборудованный бизнес-джет пролетел мимо Крымского полуострова в сторону Грузии.