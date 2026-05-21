  Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 13:19 • Новости дня

    Самолет-разведчик США дважды пролетел вдоль побережья Крыма и Сочи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II ведет патрулирование вдоль границ РФ над Черным морем, следует из полетных данных.

    Воздушное судно, созданное на базе бизнес-джета, вылетело из Румынии, где оно базируется.

    Воздушное судно, созданное на базе бизнес-джета, вылетело из Румынии, где оно базируется.

    Маршрут самолета пролегал вдоль побережья Крыма до Сочи. После этого борт развернулся и вернулся по той же траектории к Румынии, а затем пошел на второй круг.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая американский разведывательный самолет выполнил полет над нейтральными водами Черного моря.

    Спустя два дня борт Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    В конце апреля переоборудованный бизнес-джет пролетел мимо Крымского полуострова в сторону Грузии.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в зоне СВО

    Лавров: Россия не использует разрушительное оружие в зоне СВО из-за мирных жителей

    Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в зоне СВО
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не применяет самые разрушительные средства в зоне спецоперации, потому что не хочет нанести чрезмерного ущерба территориям и жителям.

    О причинах отказа России от использования отдельных видов разрушительного вооружения в зоне спецоперации Сергей Лавров рассказал в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, передают «Вести».

    Министр пояснил, что Москва не задействует такие средства, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по его словам, по сути проживают россияне. Глава МИД заявил, что Европа не извлекла уроков из истории и, как он выразился, взрастила новый нацистский режим в лице Киева.

    «Мы устали напоминать европейцам на таких конференциях, где присутствуют их делегации, сотрудникам ООН, включая генерального секретаря, сотрудникам ОБСЕ, о том, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия», – сказал Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия последовательно выполнит задачи, поставленные перед началом спецоперации. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее неоднократно указывал: российская сторона отказывается от применения тех средств, которые могла бы использовать, потому что не желает наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по его выражению, в основном «наши люди», которых, как считает Москва, пытаются подавить нацисты.

    Ранее Лавров подтвердил намерение добиваться выполнения целей спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    21 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Бабки, Гранова, Рясного, Старицы и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Могрицей, Иволжанским, Запсельем и Дегтярным.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Лесной Стенки, Дружелюбовки, Чернещины Харьковской области, Яцковки, Красного Лимана, Татьяновки и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Стенок, Никоноровки, Рай-Александровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеево-Дружковки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре бронемашины HMMWV, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Райского, Доброполья, Белицкого, Шевченко, Василевки, Новоалександровки, Нового Донбасса ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили харьковскую Волоховку.

    До этого они освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. А ранее освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    20 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские операторы беспилотников обнаружили и успешно поразили зенитную самоходную установку производства Германии в районе населенного пункта Хмельниц в Черниговской области.

    Российские военнослужащие успешно применили беспилотные летательные аппараты для ликвидации вражеской техники, передает военный эксперт Борис Рожин в мессенджере Max. Специалист также опубликовал видеозапись успешной атаки.

    «В Черниговской области в районе города Хмельниц наши дроноводы нашли и забили дронами немецкую ЗСУ «Гепард»», – написал обозреватель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года российские войска уничтожили казармы операторов украинских беспилотников в Черниговской области.

    Осенью прошлого года дроны «Герань-2» поразили пункт временной дислокации противника в этом же регионе. В сентябре прошлого года Вооруженные силы России ликвидировали зенитную установку «Гепард» в Сумах.

    20 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу, используемому для военной логистики Украины.

    Беспилотные летательные аппараты поразили украинские тепловозы, задействованные в обеспечении военных перевозок. Один из локомотивов был выведен из строя на территории промышленного предприятия в городе Каменское Днепропетровской области, еще один – в Кривом Рог, передает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Мах.

    Отмечается, что железнодорожный транспорт играет ключевую роль в снабжении ВСУ, а удары по нему направлены на осложнение логистических цепочек украинской армии и снижение оперативных возможностей перевозок в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая российские военные поразили железнодорожные станции в нескольких регионах Украины.

    Позже Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника. В прошлом году расчеты FPV-дронов атаковали перевозившие военные грузы украинские тепловозы.

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    21 мая 2026, 06:21 • Новости дня
    Саперы сообщили о смертельной модернизации немецких мин на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германские мины DM1399, поставляемые НАТО на Украину, ВСУ модифицируют, оснащая сейсмическими, акустическими, оптическими датчиками и датчиками движения, после чего российским саперам остается их только уничтожать, так как обезвредить их практически невозможно, рассказал сапер-десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Сократ».

    Сократ рассказал, что украинские формирования переделывают германские противотанковые мины DM1399, устанавливая на них собственные платы инициации, передает РИА «Новости».

    «DM1399, германская противотанковая мина оснащенная поражающими элементами… Для дистанционного минирования. Очень опасная вещь», – сообщил военный. По его словам, изначально этот боеприпас легко обезвредить, но после изменения датчиков цели подходить к нему смертельно опасно.

    Боец отметил, что вместо штатных взрывателей противник использует системы типа «Джоник» или «Верба». На эти платы устанавливаются различные сенсоры, включая акустические, сейсмические и оптические. Из-за огромного количества вариантов модификаций стандартные методы работы с такими устройствами стали неэффективными, поэтому российским специалистам приходится просто уничтожать обнаруженные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие зафиксировали применение противником датчиков движения для наведения ударных беспилотников.

    Ранее боевики ВСУ установили в зоне спецоперации мины с реагирующими на изменение радиофона радиовзрывателями.

    В Курской области саперы обнаружили замаскированные под березовые бревна противотанковые мины с магнитным датчиком цели типа «Джоник».

    21 мая 2026, 01:31 • Новости дня
    Лавров напомнил ключевой принцип спецоперации

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России в рамках спецоперации намеренно не применяет средства ведения борьбы, которые могут нанести серьезный ущерб территориям, где проживают русские люди, заявил глава МИД Сергей Лавров «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    Министр отметил, что Россия последовательно решает задачи специальной военной операции. При этом президент России Владимир Путин не раз говорил, что Россия не применяет те средства, которые могла бы применять.

    «Потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счёту наши люди, которых пытаются подавить нацисты. За 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле сего года. Процесс идёт», – заявил Лавров в интервью SMG.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО. Он также подтвердил намерение добиваться выполнения целей спецоперации на Украине непосредственно «на земле». Лавров напомнил важный момент для решения украинского конфликта.


    20 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В промзоне Невинномысска при отражении налета беспилотников пострадали два сотрудника предприятий, один из них был госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщают местные власти.

    Два сотрудника предприятий в Невинномысске в Ставропольском крае были травмированы при атаке БПЛА на городскую промзону, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Силы ПВО отразили сегодняшний налет на Ставрополье, один из самых серьезных за все время», – написал он.

    По словам Владимировa, один из пострадавших получил помощь амбулаторно, второй был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, угрозы для его жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь.

    Глава региона добавил, что основная часть беспилотников направлялась в сторону Невинномысска. По оперативной информации, разрушений в промзоне нет, объекты жизнеобеспечения города также не повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дроны ВСУ атаковали промзону Невинномысска, с ними работали средства ПВО Минобороны.

    Ранее Владимиров сообщил о сбитых в окрестностях Невинномысска беспилотниках и напомнил о действии режима беспилотной опасности в регионе. Еще одна попытка атаки промышленной зоны Невинномысска со стороны ВСУ была предпринята в январе.

    20 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил шедший к Крыму украинский безэкипажный катер

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский безэкипажный катер, направлявшийся в сторону Крыма, был уничтожен российскими силами.

    Военнослужащие отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» успешно поразили украинский надводный дрон, передает ТАСС. Аппарат противника следовал в направлении Крымского полуострова.

    Разведывательный беспилотник ZALA обнаружил цель около острова Змеиный. Выяснилось, что судно вышло предположительно из порта Одессы.

    «Координаты цели были незамедлительно переданы расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате скоординированных профессиональный действий расчетов БПЛА безэкипажный катер противника был успешно уничтожен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, снятыми в режиме реального времени», – заявили в Министерстве обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.

    Осенью прошлого года Министерство обороны России опубликовало видеозапись поражения вражеских морских целей барражирующими боеприпасами «Ланцет».

    В августе прошлого года российские военнослужащие сорвали попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на катерах к Крымскому полуострову.

    20 мая 2026, 17:54 • Новости дня
    Обломки дрона ранили мужчину в высотке Ростова-на-Дону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нежилом 24-этажном доме в Ростове-на-Дону при попадании обломков БПЛА был ранен мужчина, сейчас он получает помощь врачей, сообщили местные власти.

    В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА на неэксплуатируемый 24-этажный дом пострадал мужчина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в «Максе».

    «В Ростове-на-Дону пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введенный в эксплуатацию, дом. Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь», – написал Слюсарь.

    Губернатор также уточнил, что воздушная атака беспилотников была отражена. По его словам, БПЛА уничтожены в самом Ростове-на-Дону, в Каменске-Шахтинском, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах Ростовской области.

    Ранее Слюсарь сообщал об отражении ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область и ранении мужчины в Батайске. До этого  в Пролетарском районе Ростова-на-Дону украинский беспилотник упал на частные дома и ранил местного жителя.

    А в августе 2025 года в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону было повреждено 20 зданий и припаркованных автомобилей.

    20 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Герой России Ликонцев: В войсках беспилотных систем создадут казачьи подразделения

    Tекст: Вера Басилая

    В создаваемых войсках беспилотных систем Минобороны России появятся казачьи подразделения, основу которых составят бойцы с опытом работы с БПЛА в зоне СВО.

    Как заявил НСН командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь», Герой России Олег Ликонцев, решение позволит систематизировать накопленный опыт и изменить подход к обеспечению таких подразделений.

    «Казачьи подразделения воюют в Донбассе с 2014 года. Ребята обладают огромным опытом. В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА. Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему – и работа ведется уже общим коллективом», – заявил комбриг.

    Он подчеркнул, что современные казачьи подразделения активно используют технологии БПЛА. «Сегодня в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы», – отметил командир. По его словам, дроны применяются не только для разведки и ударов, но и для эвакуации раненых, доставки боеприпасов и продовольствия.

    Ликонцев добавил, что в подразделения операторов БПЛА необходимо привлекать бойцов с подходящими навыками. «Сейчас уже нет казаков на конях с шашками», – отметил он, пояснив, что для управления беспилотниками нужны специалисты с развитой моторикой и соответствующей подготовкой.

    Герой России также подчеркнул, что БПЛА важны, но не решают всех задач современной войны. «Беспилотник – это лишь один из инструментов войны», – заявил Ликонцев, добавив, что ключевую роль по-прежнему играет присутствие бойцов на земле – пока на землю не ступит нога солдата, территория считается «серой зоной».

    Ранее Кубанское казачье войско сформировало специальный отряд БАРС-38, где особое внимание уделяется подготовке к управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и средствам радиоэлектронной борьбы.

    21 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Картаполов заявил о применении запрещенного оружия боевиками ВСУ до спецоперации

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска использовали кассетные и фосфорные боеприпасы в ходе конфликта в Донбассе еще до старта специальной военной операции, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Они их с самого начала применяли и применяли их еще до начала специальной военной операции, на Донбассе, абсолютно ничего не стесняясь и ни на что не оглядываясь. Их западные кураторы, которые все рассказывают про демократию, про права человека, тогда еще ничего не видели в лице миссии ОБСЕ, которая постоянно мониторила ситуацию», – сказал он ТАСС.

    Картаполов отметил, что возможности украинских войск по использованию таких вооружений серьезно сократились.

    «Мы отслеживаем, где находятся подобного рода боеприпасы, и принимаем меры к тому, чтобы их до применения уничтожить», – добавил парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО. Лавров напомнил ключевой принцип спецоперации. Постпред России Тарабрин сообщил о лабораториях с химикатами на позициях ВСУ.



    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Миллиардер Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленобласти
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева

    Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Причина очевидна: ВСУ критично нужны люди. Однако у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

