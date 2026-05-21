    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 13:55 • Новости дня

    Junge Welt: Стратегия Европы против России рухнет без поддержки США

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный вывод американских войск из ФРГ грозит тотальным крушением текущего антироссийского курса Европейского союза и серьезными проблемами для немецкого руководства, пишет Junge Welt.

    Издание Junge Welt пишет, что ослабление военной помощи со стороны Вашингтона приведет к окончательному провалу планов Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В начале мая президент США пообещал в течение года вывести из Германии пять тыс. американских солдат.

    Официальный представитель Пентагона подтвердил данное решение, однако глава немецкого Минобороны Борис Писториус отметил отсутствие конкретных планов. При этом журналист Арнольд Шёльцель подчеркнул критическую зависимость нынешнего курса от финансов Берлина.

    По его словам, европейские члены НАТО с трудом поддерживают линию против России, главным образом за счет немецких денежных вливаний. «Если сокращение поддержки со стороны США продолжится, военной стратегии против России и Китая придет конец», – написал обозреватель.

    В сложившихся условиях Берлину придется приложить огромные усилия для сохранения лидерства в Европе. По мнению автора статьи, местная элита одержима идеей победы над Москвой и доводит страну до саморазрушения.

    Пентагон подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Президент США пообещал значительно увеличить число возвращаемых домой солдат. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение американского военного контингента.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    Политолог Ткаченко: В России не верят Меркель после Минских соглашений

    @ Alessandro Bremec/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    18 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    @ Karl-Heinz Spremberg//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 2029 года немецкие власти намерены масштабно профинансировать систему защиты населения, закупив более 100 тыс. полевых коек и специальный транспорт, сообщает газета Bild.

    Немецкое правительство намерено выделить около 10 млрд евро на нужды гражданской обороны, передает РИА «Новости». Средства будут освоены к 2029 году в рамках подготовки к вероятному вооруженному конфликту.

    «Стране не хватает практически всего, что могло бы защитить граждан… бункеров, коек, передвижных лазаретов, планов гражданской обороны и резервных запасов», – констатирует издание Bild. Пакет мер включает приобретение 110 тыс. полевых коек и свыше тысячи единиц спецтранспорта.

    Дополнительные три млрд евро направят на техническое оснащение экстренных служб. Планируется создать интерактивную карту укрытий, а также развернуть медицинские группы федерального уровня в 50 точках по всей территории государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Германии выделили 10 млрд евро на масштабную модернизацию гражданской обороны.

    Для обеспечения безопасности населения правительство запланировало расширение сети бомбоубежищ за счет переоборудования общественных зданий.

    В начале мая зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал на масштабную пропагандистскую обработку немецкого общества для подготовки к военному столкновению с Россией.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 16:03 • Новости дня
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Берлина постановил раскрыть смс-переписку бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, с помощью которых в 2023 году она добивалась поддержки резолюции ООН по Украине.

    Суд Берлина потребовал публикации смс-переписки бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок, где она добивалась от своих коллег из других стран нужной для себя резолюции ООН по Украине. Решение суда, обязавшего Министерство иностранных дел Германии опубликовать смс-сообщения Бербок по украинской резолюции ООН, было обнародовано неправительственной организацией FragDenStaat, пишет «Российская газета».

    В 2023 году МИД Германии отклонил прямой запрос FragDenStaat о раскрытии этих сообщений, заявив, что СМС министра не являются официальной информацией и потому «не подлежат приобщению к делу». Суд, напротив, признал текстовые сообщения официальной информацией и указал, что точная формулировка таких посланий имеет значительную информационную ценность.

    Ведомство обязали опубликовать переписку в полном объеме, позволив лишь частично редактировать формулировки, связанные с украинским конфликтом, а также скрыть имена адресатов и данные, позволяющие установить их личности.

    «Это первый случай, когда суд обязал государственное учреждение опубликовать текстовые сообщения в соответствии с законом о свободе информации», – говорится в пресс-релизе FragDenStaat.

    Немецкие СМИ уточняют, что адресатами переписки Бербок были представители Сенегала, Эфиопии, Нигерии и Бразилии, которых министр убеждала поддержать резолюцию по Украине.

    Ранее Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и подтвердила поддержку Украины. До этого она высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, подчеркивая их значение для преодоления минных полей.

    Бербок также заявляла о готовности Германии оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    19 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    Handelsblatt сообщила об ударе антироссийских санкций по автопрому Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Автомобильные концерны Германии испытывают трудности с комплектующими после попадания китайской компании Yangjie в санкционный список Евросоюза, направленный против России, пишет Handelsblatt.

    В апреле европейские власти утвердили 20-й пакет ограничений против России, куда вошли шесть предприятий из КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Для автоиндустрии Германии поставка чипов снова становится более сложной задачей. ЕС принимает меры против китайского производителя микросхем Yangzhou Yangjie Electronic Technology», – отмечает издание.

    Глава компании Components at Service Доминик Цилльнер назвал потерю поставщика серьезным ударом. По его словам, азиатский партнер компенсировал дефицит, возникший осенью 2025 года из-за проблем у нидерландского производителя Nexperia.

    Руководитель Sand & Silicon Нуреддин Седдики подчеркнул, что клиенты нервно реагируют на ситуацию и ищут альтернативы. Однако найти замену крайне сложно, поскольку конкуренты работают на пределе своих возможностей. Предприниматель добавил, что запасов деталей у многих заказчиков хватит лишь до середины осени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне обрушения рейтингов до 15% глава немецкого правительства Фридрих Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами американской политики и излишней европейской бюрократией.

    Немецкие консерваторы ранее подготовили ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию. Глава немецкого правительства отметил тревожную экономическую ситуацию в стране.

    20 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    @ Hanna Johre/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал США за нескоординированный процесс сокращения численности американских сил в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна выразил недовольство действиями американских партнеров, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стал процесс уменьшения численности контингента в европейских государствах.

    В беседе с журналистами газеты Financial Times дипломат назвал ряд заявлений о выводе сил произвольными. Он подчеркнул необходимость взаимодействия с союзниками по НАТО для сохранения оборонительного потенциала.

    «Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы», – заявил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запланировали существенное сокращение своего военного контингента в Европе.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о смещении военных приоритетов Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил вероятность ослабления обороноспособности региона из-за отвода американских сил.

    19 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии

    Немецкая военная поддержка Киева достигла исторического максимума

    Tекст: Мария Иванова

    Объемы передаваемого Берлином вооружения вышли на беспрецедентный уровень, при этом острая потребность украинских войск в дальнобойных ракетах TAURUS заметно снизилась, отмечают немецкие СМИ.

    Киев отмечает исторический максимум в поставках оружия со стороны немецкого правительства, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    «Украина получает от Германии больше военной помощи, чем когда-либо», – подчеркнул украинский посол в ФРГ, комментируя текущий уровень поддержки.

    При этом дипломат обратил внимание на изменение запросов украинской армии. По его утверждению, на сегодняшний день Киев больше не нуждается в поставках крылатых ракет TAURUS так остро, как это было прежде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство ФРГ в России опровергло информацию о поставках ракет Taurus на Украину.

    Канцлер Фридрих Мерц оценил общие затраты Берлина на военную поддержку Киева в 40 млрд евро.

    Немецкое правительство решило увеличить объем финансовой помощи украинской стороне на 3 млрд евро в 2026 году.

    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц назвал прекращение боев условием для начала мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, передает ТАСС. В ходе совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Руменом Радевым в Берлине глава немецкого правительства отметил интенсивные дискуссии внутри ЕС по этому вопросу.

    «Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, Россией, США», - подчеркнул Мерц. Отвечая на вопрос о возможном посреднике от Евросоюза, он указал на давний и глубокий диалог с европейскими партнерами о путях мирного решения. При этом канцлер отказался называть конкретные имена, чтобы не провоцировать публичные спекуляции.

    Главным требованием для старта диалога политик назвал прекращение огня. В настоящий момент конкретные переговоры с Москвой не планируются, а обсуждения идут на уровне ЕС и в формате E3 с участием Британии, Германии и Франции.

    Ранее экс-канцлер Ангела Меркель отмечала, что еще в 2021 году предлагала найти форматы диалога с российским лидером, но инициатива провалилась из-за отсутствия единой позиции в Евросоюзе.

    Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    21 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва слышала заявления из Европы, что с русскими нужно говорить, русские готовы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания европейских политиков о важности дипломатии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в последние недели подобные мысли озвучивали президент Финляндии Александр Стубб и представители Берлина.

    «Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что поиск компромиссов всегда предпочтительнее попыток обострить ситуацию. Однако именно курсом на тотальную конфронтацию сейчас активно следуют европейские лидеры, резюмировал пресс-секретарь президента Песков.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неизбежными прямые переговоры европейских стран с Россией.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил начало общения с Владимиром Путиным из-за политики США.

    19 мая 2026, 04:04 • Новости дня
    Многоквартирный дом обрушился в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Многоквартирный дом обрушился в городе Герлиц, расположенном в федеральной земле Саксония на востоке Германии, сообщает местная полиция.

    «В начале вечера на улице Джеймса фон Мольтке в Герлице произошел, предположительно, взрыв газа, в результате которого полностью обрушился многоквартирный дом», – сообщили представители саксонских правоохранительных органов.

    На месте инцидента работают спасатели, пожарные и полицейские. К поискам людей привлекли служебных собак. Под завалами могут находиться два человека, еще пять числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Жителей трех соседних домов эвакуировали, им предоставят временное жилье до подтверждения безопасности их квартир. Городские коммунальные службы обесточили район и перекрыли газоснабжение. Полиция выясняет, находились ли арендаторы в квартирах обрушившегося здания в момент взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле один человек погиб при взрыве на западе Германии.

    В январе на юго-западе страны из-за хлопка газа полностью разрушился жилой дом.

    19 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Мерц заявил об отслеживании Германией визита Путина в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин внимательно наблюдает за поездкой президента России Владимира Путина в КНР, надеясь на помощь азиатского партнера в урегулировании украинского конфликта, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Правительство Германии пристально следит за визитом президента России Владимира Путина в КНР, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине.

    «Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин», – подчеркнул глава немецкого правительства. Он добавил, что Берлин также тщательно анализировал заявления после предшествующей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По словам Мерца, немецкая сторона сейчас не ждет принципиальных перемен в стратегическом партнерстве Москвы и Пекина. При этом власти ФРГ рассчитывают, что Китай сможет оказать влияние на Россию для скорейшего завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал приезд российского лидера.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание совместной декларации о становлении многополярного мира.

    19 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Совет Европы назвал страны с самыми переполненными тюрьмами

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция и Турция заняли лидирующие позиции по уровню переполненности пенитенциарных учреждений среди всех государств, входящих в Совет Европы.

    Франция и Турция оказались на первом месте по перегруженности пенитенциарной системы среди членов Совета Европы, передает РИА «Новости». В ежегодном отчете организации отмечается, что в этих странах на 100 мест приходится 131 заключенный.

    «Число пенитенциарных систем, сообщивших о серьезной перегруженности, выросло с шести в январе 2024 года до девяти в январе 2025 года: Турция и Франция, Хорватия (123 заключенных), Италия (121), Мальта (118), Кипр (117), Венгрия (115), Бельгия (114) и Ирландия (112)», – говорится в заявлении на сайте Совета Европы. В этих государствах также зафиксированы одни из самых тяжелых условий содержания.

    Умеренная переполненность тюрем наблюдается в Финляндии (110%), Греции (108%), Шотландии (106%), Северной Македонии (104%) и Швеции (103%). Всего к январю 2025 года в тюрьмах стран Совета Европы находилось более 1,1 млн человек. Наибольшее число заключенных на 100 тыс. населения отмечено в Турции, Азербайджане и Молдавии.

    Турция также лидирует по количеству осужденных на одного сотрудника учреждения (4,6). Больше всего иностранцев содержится в тюрьмах Лихтенштейна (100%), Монако (90%) и Люксембурга (78%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордной отметки в 81,5 тысячи человек. В мае более половины жителей страны поддержали инициативу об аренде тюремных мест за границей. Осенью парижская тюрьма Санте превысила свою нормативную вместимость на 180 процентов.

    19 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    В АдГ словами из антиутопии Оруэлла раскритиковали вручение премии мира НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра осудил планы по вручению престижной награды военному блоку.

    «Премия мира для НАТО от Мерца, который прямо сейчас саботирует усилия Трампа по достижению мира на Украине. В Мюнстере Оруэлла «1984» понимается как руководство к действиям: «Война – это мир», – написал политик, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия из Экономического общества Вестфалии и Липпе сообщили, что церемония состоится 1 октября 2026 года в Мюнстере. Ожидается, что с торжественной речью на мероприятии выступит канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Представитель АдГ выразил свое возмущение, обратив внимание на парадоксальность ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал президента США Дональда Трампа за отсутствие стратегии.

    Ранее немецкий лидер сообщил о снятии ограничений по дальности военных поставок для Украины.

    18 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Премьер Болгарии Радев призвал Европу начать переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил за скорейшее начало диалога между Европой и Россией для разрешения кризиса на Украине.

    Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    «Для нас не имеет значения, будет ли один переговорщик или команда, это не важно. Важно, чтобы Европа добилась баланса между военными, экономическими или дипломатическими инструментами. Пришло время для дипломатии, потому что война на истощение, истощает все поддерживающие и участвующие стороны, экономические и социальные, важно, чтобы эти переговоры начались максимально быстро», – подчеркнул Радев.

    Отмечается, что глава правительства Болгарии находится в Германии со своим первым официальным зарубежным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию.

    Избирательный блок бывшего президента Румена Радева выиграл парламентские выборы в Болгарии. Политик последовательно выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву. В начале мая Радев распределил ключевые государственные посты в новом правительстве Болгарии. Европейские журналисты спрогнозировали пересмотр политики поставок вооружений Киеву из-за победы его партии на выборах.

    19 мая 2026, 03:57 • Новости дня
    Пентагон нарастил военное присутствие США в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    За первый квартал 2026 года Вашингтон дополнительно разместил на европейских базах 1,7 тыс. военных, следует из отчета генерального инспектора Пентагона для конгресса США.

    Общее военное присутствие США в регионе достигло 86752 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно опубликованному документу, количество непосредственно военных увеличилось до 80253 человек. При этом штат гражданского персонала сократился до 6499 позиций. В конце 2025 года размер контингента составлял 85 039 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша и Литва вступили в соревнование за размещение американских военных на своей территории. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военных из Германии.

    Американское военное ведомство приостановило плановую ротацию контингента на европейском континенте.

    Миллиардер Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленобласти
    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве деда и бабушки
    Флористы сказали, чем можно заменить армянские розы
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

