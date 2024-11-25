«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не встанут на ноги, никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие мать и отец.0 комментариев
Стало известно о планах Германии расширить сеть бомбоубежищ для населения
Стало известно о планах расширить сеть бомбоубежищ в Германии с помощью частных зданий
Германия планирует расширить сеть бомбоубежищ за счет переоборудования общественных и частных зданий, чтобы обеспечить безопасное укрытие для гражданского населения.
Власти Германии начали разрабатывать план по расширению сети бомбоубежищ для гражданского населения, сообщает Bild. В связи с существующей нехваткой мест в укрытиях, которые в настоящее время могут вместить менее 500 тыс. человек в стране с населением 83 млн, рассматриваются меры по переоборудованию общественных и частных зданий, передает ТАСС. Это связано с политикой последних 17 лет, когда защитные сооружения были ликвидированы из-за отсутствия в них потребности.
Глава Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Ральф Тислер отметил, что строительство сети бункеров потребует значительного времени. В ответ на это власти совместно с BBK разрабатывают национальный план, который предусматривает использование в качестве укрытий станций метро, административных зданий и других общественных мест, а также частных домов.
Чтобы стимулировать граждан, власти планируют внедрять практику создания укрепленных помещений в частных владениях, например, оборудовать под эти цели гаражи или подвалы. Кроме того, будет разработано специальное мобильное приложение, которое поможет жителям находить ближайшее укрытие в случае воздушной угрозы, что повысит безопасность населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план для действий в случае вооруженного конфликта, а на территории Литвы формируется добровольческая бригада бундесвера, которая будет находиться там на постоянной основе.