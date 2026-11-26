При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Путин призвал сформировать единый цифровой контур экономики России
Президент Владимир Путин заявил о необходимости сформировать единый, устойчивый и независимый контур цифровой экономики страны.
Российский лидер выступил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованной Сбербанком, передает РИА «Новости». Мероприятие глава государства посетил вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Еще одно важнейшее направление для развития искусственного интеллекта – это инфраструктура. Нужно сформировать единый, устойчивый, независимый контур всей цифровой экономики», – заявил Путин.
Президент добавил, что речь идет о строительстве центров обработки данных, модернизации электросетей, внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин предупредил о рисках инвестиций в развитие искусственного интеллекта.
Лидеры России и Казахстана осмотрели выставку по вопросам внедрения подобных технологий.
Глава российского государства призвал к массовому применению искусственного интеллекта во всех сферах экономики и жизни граждан.