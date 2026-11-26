Tекст: Валерия Городецкая

В Крыму произошло частичное отключение света из-за технологического нарушения, сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале. «В связи с сегодняшней аварией на высоковольтных линиях электропередачи введено временное ограничение подачи электроэнергии потребителям», – заявил глава правительства региона.

На месте происшествия уже работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для скорейшего решения проблемы. О сроках ликвидации последствий аварии власти пообещали сообщить дополнительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Севастополь остался без электроснабжения из-за аварии на энергообъектах за пределами города.

В середине месяца пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о сохранении режима временного ограничения потребления электроэнергии на территории полуострова.

В начале месяца в энергосистеме Крыма ввели ограничения из-за аварии на магистральных сетях.