При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Подачу электричества ограничили в Крыму из-за аварии на ЛЭП
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о введении временных ограничений подачи электроэнергии потребителям из-за аварии на высоковольтных линиях.
В Крыму произошло частичное отключение света из-за технологического нарушения, сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале. «В связи с сегодняшней аварией на высоковольтных линиях электропередачи введено временное ограничение подачи электроэнергии потребителям», – заявил глава правительства региона.
На месте происшествия уже работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для скорейшего решения проблемы. О сроках ликвидации последствий аварии власти пообещали сообщить дополнительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Севастополь остался без электроснабжения из-за аварии на энергообъектах за пределами города.
В середине месяца пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о сохранении режима временного ограничения потребления электроэнергии на территории полуострова.
В начале месяца в энергосистеме Крыма ввели ограничения из-за аварии на магистральных сетях.