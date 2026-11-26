При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Севастополь остался без света из-за аварии
Севастополь остался без света из-за аварии на энергообъектах за пределами города
Севастополь остался без электроснабжения из-за аварии на энергообъектах за пределами города, сообщило правительство региона.
«В связи с аварией на энергообъектах за пределами нашего региона Севастополь остался без напряжения», – сообщает правительство Севастополя.
Власти рекомендовали потребителям выключить из сети все электроприборы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор Михаил Развожаев сообщил о введении в Севастополе на десять дней режима временного ограничения энергоснабжения из-за противоаварийных работ.
Ранее в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения.
Также режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе во избежание аварии в энергосистеме.