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Суд изъял у ОПГ в Ивановской области 7 млрд рублей
Ивановский районный суд признал экстремистской группировку из 36 человек, которой руководил «вор в законе» Рубен Косян, и постановил обратить в доход государства имущество стоимостью свыше 7 млрд рублей.
Объединение контролировало пассажирские перевозки в Ивановской области и было причастно к незаконной лесозаготовительной деятельности в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте». Административный иск удовлетворён в полном объеме.
Объединение действовало с 1990-х годов под руководством «вора в законе» Рубена Косяна, «положенца» Дениса Карташова и лидера организованной преступной группы «Славянские» Евгения Холоши, убитого в 2016 году.
Участники придерживались идеалов, уклада и традиций запрещенного в России экстремистского международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» («А.У.Е.»).
В 2013 году объединение захватило сферу транспортных пассажирских перевозок в регионе, в том числе завладело ОАО «Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций» и ОАО «Автовокзал-Иваново», а затем расширило бизнес на лесозаготовительную отрасль.
Члены объединения неоднократно привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая занятие высшего положения в преступной иерархии и финансирование экстремистской деятельности.
Суд продолжает оглашение резолютивной части решения, перечисляя многочисленные объекты недвижимого и движимого имущества, подлежащие изъятию и обращению в доход России.
Согласно представленному суду расчету, иск заявлен на сумму подлежащего взысканию имущества, превышающую 7 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прокуратура потребовала запретить экстремистское объединение в Ивановской области и обратить в доход государства активы на 6 млрд рублей.
В июле суд в Иваново вынес приговоры четверым спонсорам запрещенного в России криминального движения.
В июне правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества в Иркутской области.