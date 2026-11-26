«Севмаш» решил использовать ИИ при проектировании и постройке судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верфь Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет применять ИИ для проектирования и постройки судов. Соответствующие соглашения подписаны с Петербургским отделением РАН и университетом на Всероссийской конференции «Передовые технологии в сварочном производстве», передает ТАСС.

«Соглашение будет включать в себя развитие новых технологий в машиностроении, внедрение и использование искусственного интеллекта при проектировании и создании новых изделий, а также подготовку кадров», – заявил Рудской.

Генеральный директор «Севмаша» подчеркнул важность передовой базы металловедения для создания атомного подводного флота. По его словам, подписание соглашений заложит фундамент для объединения усилий на благо развития отрасли.

«Севмаш» является единственной российской верфью в составе ОСК, выполняющей полный цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на заводе «Севмаш» завершился монтаж новых путей для перевода секций строящихся атомных подводных лодок на стапель.

Также петербургская «Северная верфь» анонсировала строительство крупнотоннажного флота после 2030 года.

Кроме того, развитие арктических транспортных коридоров потребовало пополнения отечественного флота десятками современных сухогрузов и специализированных кораблей.