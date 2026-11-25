Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с Токаевым в Кремле
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Токаева в Кремле
Президент Владимир Путин в среду вечером примет в Кремле главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вечером в Кремле будет президент Казахстана Токаев. Будет отдельная встреча, беседа с президентом Путиным», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что лидеры двух стран также пообедают вместе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков заявил о признательности Кремля Касым-Жомарту Токаеву за оценку роли Владимира Путина.
Токаев заявил о сохранении курса на укрепление союзнических отношений с Москвой.
Президент Казахстана описал сотрудничество двух стран казахской поговоркой про клад.