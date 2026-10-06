Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».4 комментария
Песков анонсировал совещание Путина по высокотехнологичной энергетике
Президент России Владимир Путин намерен посвятить вторник вопросам развития современных систем накопления энергии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава государства во вторник проведет профильное мероприятие. «Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента отметил, что без широкого задействования таких систем экономика страны не сможет развиваться в высокотехнологичном режиме.
Эта тема также касается и повседневной жизни, указал представитель Кремля. Он напомнил об использовании электрического транспорта, включая коммунальные автобусы, а также о необходимости заряжать мобильные телефоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава государства обсудил с лидером Индонезии развитие атомной энергетики.
Летом президент называл Россию абсолютным лидером мировой ядерной генерации.
В прошлом году Путин заявил о развитии энергетического партнерства с Индией.