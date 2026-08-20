Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.6 комментариев
Путин назвал Россию абсолютным лидером мировой ядерной энергетики
Россия остается единственной страной, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерной энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной отрасли, отметив также высокие стандарты безопасности и надежности российских атомных электростанций.
Российская Федерация остается единственным государством, располагающим полным спектром компетенций в атомной сфере, передает ТАСС. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе профильного совещания по вопросам развития отрасли.
«Россия – единственная, наверное, страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций», – сказал российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам развития атомной энергетики.
На Петербургском международном экономическом форуме глава государства отметил лидерство страны в этой сложной сфере.
В прошлом году на Российской энергетической неделе российский лидер указал на уникальные компетенции Москвы по всей цепочке ядерной энергетики.