Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

С 1 октября начинает действовать Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике. Он устанавливает правила для маркетплейсов, продавцов, исполнителей и владельцев пунктов выдачи заказов. Одновременно вступают в силу сопутствующие изменения в законодательство о защите прав потребителей.

Покупатель, обнаруживший недостаток в товаре, сможет направить предусмотренное законом требование продавцу через интерфейс платформы. При этом сам маркетплейс автоматически не становится продавцом, а основания для возврата товара и денег по-прежнему определяются Законом о защите прав потребителей.

Маркетплейсы начнут проверять предусмотренные законом сведения в карточках товаров, включая данные о сертификатах, декларациях, госрегистрации и маркировке. Для старых карточек, размещенных до 1 октября, предусмотрен переходный период в 180 дней.

Новые договоры по семейной ипотеке будут заключаться по дифференцированным ставкам: чем больше детей в семье, тем ниже ставка. Отдельные условия предусмотрены для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

МФО не смогут выдать третий заем с полной стоимостью кредита свыше 200% годовых, если у человека уже есть два действующих займа с такими условиями.

В СБП появится сценарий cash-in: наличные можно будет внести через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Лимиты – 25 тыс. рублей за операцию, 50 тыс. рублей в сутки и 200 тыс. рублей в месяц. Решение о подключении сервиса банк принимает самостоятельно.

Новые правила маркетплейсов с 1 октября 2026 года

Главное изменение октября – вступление в силу закона о платформенной экономике.

Федеральный закон № 289-ФЗ был подписан 31 июля 2025 года. Он устанавливает отдельные правила работы посреднических цифровых платформ – прежде всего маркетплейсов и агрегаторов, которые связывают покупателей, продавцов, исполнителей и другие стороны.

Одновременно начинает применяться ряд сопутствующих поправок, включая Федеральный закон № 290-ФЗ. Он, в частности, меняет законодательство о защите прав потребителей применительно к покупкам через посреднические цифровые платформы.

Изменения затронут сразу несколько направлений:

возврат некачественных товаров;

передачу требований продавцу через маркетплейс;

проверку продавцов;

проверку карточек товаров;

обязательные сведения о сертификатах и маркировке;

правила предоставления скидок;

изменение договоров с селлерами и ПВЗ;

блокировку кабинетов и карточек;

рассмотрение жалоб продавцов;

работу физических лиц – исполнителей на платформах.

Для покупателей одним из наиболее заметных изменений станет возможность взаимодействовать с продавцом по претензии непосредственно через интерфейс площадки.

Как изменится возврат товаров на маркетплейсах

С 1 октября 2026 года в Законе о защите прав потребителей появятся специальные правила для товаров, приобретенных через посредническую цифровую платформу.

Если покупатель обнаружил в товаре недостаток, он сможет предъявить продавцу предусмотренные статьей 18 требования через саму платформу.

В зависимости от ситуации покупатель и сейчас вправе, например:

потребовать заменить некачественный товар;

попросить соразмерно уменьшить цену;

потребовать устранить недостаток;

отказаться от договора и потребовать возврата денег;

заявить требование о возмещении убытков.

Новые нормы не создают эти права с нуля – они уже предусмотрены законодательством. Меняется прежде всего технический способ их реализации при покупке через маркетплейс.

Покупатель сможет использовать интерфейс платформы для передачи продавцу предусмотренного законом требования.

Можно ли будет вернуть товар прямо через маркетплейс

Площадка должна предоставить техническую возможность направить продавцу предусмотренное законом требование.

Если покупка была оплачена с использованием платформы, через нее должна быть обеспечена и техническая возможность возврата денежных средств в случаях, когда покупатель имеет на это право.

Если при первоначальной доставке использовалась логистическая инфраструктура платформы, закон предусматривает возможность передачи возвращаемого товара продавцу через эту инфраструктуру.

При этом правила не означают, что с 1 октября любой товар можно будет вернуть маркетплейсу без оснований.

Стороной договора купли-продажи в обычной модели остается продавец. Сам маркетплейс становится продавцом только в тех случаях, когда действительно реализует товар от своего имени.

Платформа в новой модели становится в том числе техническим каналом взаимодействия между покупателем и продавцом.

Как будут возвращать деньги за некачественный товар

Если покупатель вправе отказаться от договора и потребовать деньги назад, требование предъявляется продавцу.

При покупке через посредническую цифровую платформу с 1 октября соответствующее взаимодействие можно будет проводить через ее интерфейс.

Основания для возврата денег по-прежнему определяет Закон о защите прав потребителей.

Например, для технически сложных товаров существуют специальные правила: возможность потребовать деньги обратно после первых 15 дней зависит от характера недостатка, продолжительности ремонта и других обстоятельств.

Появление технического механизма возврата через маркетплейс не отменяет:

гарантийные сроки;

правила для технически сложных товаров;

проверку качества;

экспертизу при споре о причинах дефекта;

установленные сроки удовлетворения требований.

Таким образом, меняется прежде всего удобство подачи требования, а не основания для защиты прав покупателя.

Что изменится в карточках товаров

С 1 октября маркетплейсы получат более формализованную обязанность проверять сведения, размещаемые продавцами в карточках товаров.

В предусмотренных законом случаях в карточке должна содержаться информация:

о сертификатах и декларациях соответствия;

о государственной регистрации продукции;

об обязательной маркировке;

о регистрации продавца в системе мониторинга маркированных товаров;

о лицензиях и разрешительных документах для работ или услуг, если они обязательны.

Платформа будет проверять сведения с использованием соответствующих государственных информационных систем и реестров.

Для карточек, размещенных до 1 октября 2026 года, оператору предоставляется переходный период: проверку нужно провести в течение 180 дней с момента вступления правил в силу.

Поэтому старые карточки будут приводить в соответствие с новыми требованиями постепенно в течение переходного периода.

Какие товары маркетплейсы не смогут допускать к продаже

Закон устанавливает ситуации, когда оператор не должен допускать размещение карточки.

В частности, речь идет о предложениях:

товаров, изъятых из оборота;

некоторых пестицидов и агрохимикатов без необходимой госрегистрации;

БАДов без обязательной государственной регистрации;

лекарств и медизделий без необходимой регистрации;

товаров без обязательной информации о подтверждении соответствия;

товаров без предусмотренных законом сведений о государственной регистрации;

маркируемой продукции при невыполнении соответствующих требований.

Проверка будет касаться предусмотренной законом информации и сведений в государственных реестрах. Обязанности самостоятельно проводить лабораторную экспертизу каждого размещаемого на площадке товара у маркетплейса из этих норм не возникает.

Что изменится для продавцов на маркетплейсах

Новый закон регулирует и отношения платформ с селлерами.

В договоре между оператором и продавцом должны быть определены, в частности:

правила продажи товаров;

меры ответственности;

условия изменения цены;

порядок предоставления скидок;

размер и порядок определения вознаграждения площадки;

правила приемки, хранения, доставки и возврата;

принципы изменения положения карточки в поисковой выдаче.

Закон также устанавливает сроки предварительного уведомления об изменении отдельных условий договора.

Если изменения повышают плату за услуги оператора, меняют меры ответственности или существенные логистические условия, партнера нужно уведомить минимум за 45 календарных дней. Для ряда других изменений действует срок не менее 15 календарных дней.

Маркетплейсам ограничат скидки за счет продавца

Еще одно заметное изменение касается скидок.

Снижение цены товара за счет продавца допускается при соблюдении установленных правил и наличии согласия партнера.

По общему правилу оператор должен уведомить продавца о намерении снизить цену за его счет не менее чем за пять рабочих дней и получить согласие. Продавец также сможет установить минимальную цену или запретить снижение цены товара за его счет.

Если продавец не согласился на такую скидку, платформа не вправе применять к нему меры только из-за отказа, например:

блокировать личный кабинет;

прекращать размещение карточки;

снижать рейтинг;

ухудшать положение карточки в поисковой выдаче.

При этом маркетплейс сможет проводить акции за собственный счет – ограничения касаются скидок, финансируемых продавцом.

Как будут блокировать продавцов и карточки

Закон формализует основания и процедуры ограничения доступа к кабинету и карточкам.

У платформы должна работать система досудебного рассмотрения жалоб продавцов и владельцев ПВЗ.

На жалобу оператор должен ответить не позднее чем через 15 календарных дней. Если площадка признает жалобу обоснованной, отменить примененную меру нужно в течение 48 часов.

Через механизм обжалования можно будет оспаривать, в частности:

блокировку личного кабинета;

ограничение или прекращение размещения карточки;

применение мер ответственности;

снижение рейтинга;

изменение положения товара в поисковой выдаче.

Новые условия семейной ипотеки с 1 октября 2026 года

С 1 октября меняется программа «Семейная ипотека» для новых кредитов.

Ставка и максимальная сумма будут зависеть от количества детей и региона.

Для большинства регионов России условия такие:

один ребенок младше семи лет – 10%, до 6 млн рублей;

два ребенка, хотя бы один младше семи лет – 8%, до 8 млн рублей;

три ребенка, хотя бы один младше семи лет – 6%, до 10 млн рублей;

четыре ребенка – 4%, до 10 млн рублей;

пять детей и более – 2%, до 10 млн рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей параметры выше:

один ребенок – 12%, до 12 млн рублей;

два ребенка – 10%, до 15 млн рублей;

три ребенка – 8%, до 18 млн рублей;

четыре ребенка – 6%, до 18 млн рублей;

пять и более – 4%, до 18 млн рублей.

Во всех этих случаях должен соблюдаться ключевой критерий: хотя бы один ребенок в семье не достиг семи лет на момент заключения договора.

Для строительства частного дома, завершения строительства или покупки земли с последующим возведением жилья льготная ставка остается 6% независимо от количества детей и региона.

Также вводится максимальный срок субсидирования льготной ставки – до 15 лет.

Что будет с уже оформленной семейной ипотекой

Новые параметры применяются к кредитам, которые оформляются с 1 октября 2026 года.

Они не предполагают автоматического пересчета процентной ставки по уже действующим кредитным договорам.

Если ипотека была оформлена раньше по действовавшим тогда условиям, порядок обслуживания определяется заключенным договором.

Таким образом, изменение программы касается прежде всего новых кредитов, заключаемых с 1 октября.

Новые ограничения на микрозаймы

С 1 октября вступает в силу очередной этап реформы микрофинансового рынка.

Микрофинансовая организация не сможет выдать человеку третий заем с ПСК более 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных займа с аналогичными условиями.

Ограничение касается не всех микрозаймов, а именно наиболее дорогих займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых.

Если у человека уже есть два таких непогашенных займа, МФО не сможет выдать ему третий заем с аналогичной ПСК.

С апреля 2027 года регулирование станет жестче: будет действовать модель «один дорогой заем в руки» для займов с ПСК выше 100%, а между такими займами появится трехдневный период охлаждения.

Что такое ПСК и почему нужно смотреть именно на нее

ПСК – полная стоимость кредита или займа.

Это показатель, который позволяет оценить расходы заемщика с учетом предусмотренных договором платежей.

При применении октябрьского ограничения значение имеет ПСК более 200%, а не только рекламная дневная или месячная процентная ставка.

Человек может иметь другие финансовые обязательства, но новое ограничение касается именно установленной законом категории дорогих микрозаймов.

Как изменится СБП с 1 октября

Система быстрых платежей получает новый сценарий – cash-in.

Он позволяет внести наличные через банкомат одного банка и сразу зачислить их на собственный счет в другом банке, если обе кредитные организации поддерживают такую функцию.

Предусмотрены лимиты:

не более 25 тыс. рублей за одну операцию;

не более 50 тыс. рублей за календарные сутки;

не более 200 тыс. рублей за календарный месяц.

Новый функционал не обязательно появится с 1 октября во всех банкоматах страны. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о подключении сервиса.

Поэтому доступность cash-in через СБП будет зависеть от конкретных банков.

Как будет работать внесение наличных через СБП

Например, у человека есть счет в банке А, но рядом находится банкомат банка Б.

Если оба банка участвуют в соответствующем сценарии СБП, человек сможет внести наличные в банкомат банка Б, а деньги будут направлены на его собственный счет в банке А.

Операция предназначена именно для пополнения собственного счета клиента в другой кредитной организации.

Условия обслуживания, доступность конкретных банкоматов и возможные банковские тарифы зависят от выбранных банков.

Что изменится для самозанятых на цифровых платформах

С 1 октября начинают действовать новые критерии для платформенной занятости физических лиц.

Постановление правительства № 760 устанавливает критерий систематичности и продолжительности работы с одним заказчиком через платформу.

Критерием считается ситуация, когда исполнитель работает для одного пользователя-заказчика более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.

Норма направлена на регулирование ситуаций, при которых длительное и систематическое взаимодействие через платформу приобретает признаки постоянной занятости.

Если критерий превышен, платформа должна временно ограничить взаимодействие именно между этим исполнителем и данным заказчиком. При этом человек сможет продолжить брать задания у других заказчиков.

Правило не вводит универсальный запрет для всех самозанятых работать с одним клиентом.

Оно относится к взаимодействию через подпадающие под регулирование посреднические цифровые платформы и к установленным видам деятельности.

Что будет после шести месяцев работы с одним заказчиком

Если исполнитель превышает установленный критерий систематической занятости, платформа приостанавливает возможность продолжать работу в конкретной паре «заказчик – исполнитель» на два месяца.

При этом:

статус самозанятого автоматически не аннулируется;

штраф за сам факт превышения 60 часов постановлением не установлен;

исполнитель может продолжать работать с другими заказчиками;

при наличии признаков фактических трудовых отношений налоговые органы могут оценивать ситуацию отдельно.

Таким образом, ограничения касаются конкретного длительного взаимодействия на цифровой платформе, а не самозанятости как налогового режима в целом.

С 1 октября начнут выдавать лицензии продавцам табака

Еще одно октябрьское изменение касается табачной и никотинсодержащей продукции.

С 1 октября 2026 года начинается выдача лицензий на соответствующие виды торговли.

При этом обязательное лицензирование для продолжения торговли заработает позднее.

Бизнесу дается переходный период: требование о наличии лицензии становится обязательным с 1 марта 2027 года.

Таким образом, с 1 октября предприниматели смогут начать оформлять лицензии, которые потребуются для продолжения деятельности с 1 марта 2027 года.

Для розничной торговли лицензии будут оформляться по торговым объектам в порядке, установленном новым регулированием.

Кого коснется лицензирование табака

Изменения затрагивают торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией.

Переходный период предусмотрен для того, чтобы действующие продавцы успели оформить разрешительные документы до момента, когда работа без лицензии станет запрещенной.

Предприниматели, которые собираются продолжать такую деятельность после февраля 2027 года, смогут начать оформление необходимых разрешений с октября 2026 года.

Для покупателей нововведение означает дальнейшее усиление государственного контроля за легальной продажей табачной и никотинсодержащей продукции.

Что изменится в расчете НДС по долгосрочным договорам

С 1 октября начинает действовать Федеральный закон от 4 августа 2026 года № 293-ФЗ, который меняет порядок расчета НДС в отдельных ситуациях по длящимся договорам.

Речь идет о случаях, когда:

договор заключили раньше;

после этого изменилось налоговое законодательство;

у продавца появилась обязанность платить НДС;

покупатель не имеет права на вычет;

стороны не договорились увеличить цену;

в самом договоре нет отдельного порядка действий на такой случай.

При соблюдении условий налог будет рассчитываться из уже установленной договорной цены расчетным методом, то есть не прибавляться к ней сверху.

В этом случае НДС фактически считается включенным в цену договора.

Если покупатель имеет право на вычет, применяется другая схема – налог продолжает предъявляться дополнительно с оформлением счета-фактуры в установленном порядке.

Изменение касается прежде всего бизнеса, работающего по долгосрочным договорам, которые были заключены до изменения налоговых условий.

Почему не все изменения с 1 октября являются новыми законами

Октябрьские изменения вводятся разными нормативными и организационными решениями.

Среди них:

федеральные законы;

постановления правительства;

нормативные решения Банка России;

изменения условий государственных программ;

подзаконные акты.

Например, правила платформенной экономики основаны на Федеральном законе № 289-ФЗ, критерий систематической платформенной занятости установлен постановлением Правительства № 760, а новый сценарий cash-in в СБП связан с регулированием платежной системы.

Поэтому под «новыми законами с 1 октября» в широком смысле понимается целый пакет изменений, которые начинают действовать одновременно.

Кратко: главные изменения с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года начинает действовать закон о платформенной экономике. Маркетплейсы получат новые обязанности по взаимодействию с покупателями и продавцами, проверке карточек товаров, скидкам, изменению договоров и рассмотрению жалоб.

Покупатель с претензией к качеству товара сможет предъявить предусмотренное Законом о защите прав потребителей требование продавцу через интерфейс платформы. При этом маркетплейс автоматически продавцом не становится.

Семейная ипотека станет дифференцированной по количеству детей и региону: ставки для новых кредитов будут находиться в диапазоне от 2% до 10% в большинстве регионов и от 4% до 12% в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

МФО не смогут выдавать третий заем с ПСК выше 200% годовых заемщику, у которого уже есть два таких непогашенных займа.

Через СБП появится новый способ внесения наличных на собственный счет в другом банке с лимитами 25 тыс. рублей за операцию, 50 тыс. рублей в сутки и 200 тыс. рублей в месяц.

Для платформенных исполнителей вводится критерий систематической работы с одним заказчиком – более 60 часов ежемесячно шесть месяцев подряд.

С 1 октября начинается выдача лицензий продавцам табачной и никотинсодержащей продукции, но обязательным наличие лицензии станет с 1 марта 2027 года.

Вопросы и ответы

Что изменится с 1 октября 2026 года?

Начинает действовать закон о платформенной экономике, меняются условия семейной ипотеки, вводится ограничение на третий дорогой микрозаем, расширяются возможности СБП, появляются новые правила платформенной занятости, начинается выдача табачных лицензий и меняется порядок расчета НДС в отдельных долгосрочных договорах.

Какой закон о маркетплейсах вступит в силу 1 октября?

Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Вместе с ним применяются сопутствующие законодательные изменения.

Можно ли будет вернуть товар через маркетплейс?

При обнаружении недостатка покупатель сможет предъявить продавцу предусмотренное законом требование через интерфейс платформы. При этом основания для возврата товара определяются Законом о защите прав потребителей.

Можно ли потребовать деньги через платформу?

Если по Закону о защите прав потребителей есть основание для возврата денег и покупка проходила через соответствующую платформу, новая модель предусматривает техническую возможность провести взаимодействие через нее.

Что изменится для продавцов на маркетплейсах?

Появятся более подробные правила изменения договоров, скидок, проверки карточек, блокировок и обжалования решений площадки. Для ключевых изменений договора оператор должен заранее уведомлять партнера.

Что будет с семейной ипотекой с 1 октября?

Для новых кредитов ставка и максимальная сумма будут зависеть от количества детей и региона. В большинстве регионов ставка составит от 2% до 10%, в четырех столичных регионах – от 4% до 12%.

Семейную ипотеку под 6% отменят?

Нет. Ставка 6% сохраняется для строительства частного дома, завершения строительства и покупки участка с последующим строительством независимо от числа детей и региона. Кроме того, 6% остается одной из ставок в дифференцированной системе – например, для семей с тремя детьми в большинстве регионов.

Что изменится с микрозаймами?

МФО не сможет выдать заемщику третий заем с ПСК более 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных займа с аналогичной полной стоимостью.

Запретят ли иметь больше двух микрозаймов?

Нет. Ограничение касается не любых займов, а займов с ПСК выше 200% годовых.

Что нового появится в СБП?

Можно будет вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом банке, если банки поддерживают новый сервис.

Какой лимит на внесение наличных через СБП?

До 25 тыс. рублей за одну операцию, до 50 тыс. рублей за сутки и до 200 тыс. рублей за месяц.

Все банки обязаны подключить новый cash-in?

Нет. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о внедрении такого сервиса.

Что изменится для самозанятых?

Для платформенной занятости устанавливается критерий систематической работы с одним заказчиком: более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Это не универсальное ограничение для всех самозанятых и всех прямых договоров.

Нужно ли с 1 октября получать лицензию на продажу табака?

С 1 октября начинается выдача лицензий. Обязательным наличие лицензии станет с 1 марта 2027 года, поэтому до этой даты действует переходный период.

Что изменится с НДС?

В отдельных длящихся договорах, если из-за изменения законодательства продавец стал плательщиком НДС, а покупатель не имеет права на вычет и стороны не пересмотрели цену, налог будет рассчитываться из уже установленной договорной цены, а не начисляться сверх нее.

Таким образом, самые заметные изменения с 1 октября 2026 года связаны с цифровой торговлей и финансами.

Для покупателей главное нововведение – более удобный механизм подачи требований продавцу через маркетплейс и усиление проверки карточек товаров. Для селлеров – новые правила скидок, договоров, блокировок и жалоб.

Для семей меняются ставки и лимиты семейной ипотеки, для заемщиков МФО вводится защита от цепочек особо дорогих займов, а клиенты банков получают новый сценарий внесения наличных через СБП.

Одновременно вступают в силу изменения для платформенных исполнителей, продавцов табака и бизнеса с долгосрочными договорами.

С 1 октября начинает действовать сразу несколько новых правил, которые затрагивают покупателей, семьи с детьми, заемщиков, самозанятых и предпринимателей.