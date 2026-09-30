Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля

Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

Tекст: Вера Басилая

«Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

«Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.