Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.0 комментариев
Володин сообщил о масштабном обновлении состава Госдумы
Володин: Состав Госдумы девятого созыва обновился на 41%
Обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%, избраны 184 новых депутата, заявил депутат Госдумы девятого созыва, председатель Госдумы седьмого и восьмого созывов Вячеслав Володин.
В ходе первого пленарного заседания девятого созыва палаты Вячеслав Володин отметил масштабные изменения в составе парламентариев, передает РИА «Новости».
«В этот раз обновление состоялось по итогам избирательной кампании на 41%. В состав Государственной думы вошли 184 новых депутата», – заявил Володин.
Он также подчеркнул важность консолидации всех политических сил для реализации повестки президента и достижения целей национального развития.
По словам Володина, несомненным приоритетом в работе парламента должно стать законодательное обеспечение целей специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия распределила все депутатские мандаты по итогам прошедших выборов.
Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента. Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула его кандидатом на этот пост.