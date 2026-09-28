  • Новость часаПутин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 20:19 • Новости дня

    Памфилова заявила о беспрецедентной киберагрессии на выборах в Госдуму

    Памфилова: На цифровые ресурсы ЦИК совершено 28 млн кибератак за время выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила об эскалации киберагрессии на прошедших выборах в Госдуму.

    Памфилова отметила, что в дни голосования было зафиксировано свыше 14,7 млн киберугроз, передает РИА «Новости». Она назвала киберагрессию на выборах беспрецедентной, подчеркнув, что за время избирательной кампании на цифровые ресурсы ЦИК было оказано 28 млн потенциально опасных воздействий.

    По словам Памфиловой, этот уровень превысил даже показатели киберагрессии во время выборов президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов.

    В пятницу она поблагодарила приехавших на голосование западных наблюдателей.

    Глава ЦИК заявила о враждебном поведении ряда стран, мешавших проведению выборов в Госдуму.

    26 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    В КНДР поздравили «Единую Россию» с победой на выборах

    Трудовая партия Кореи поздравила «Единую Россию» с победой на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон поздравил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с победой на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон направил поздравительную телеграмму председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву в связи с победой на выборах в Госдуму девятого созыва, передает ТАСС.

    «От имени ЦК ТПК и от себя лично передаю вам и в вашем лице всем членам Всероссийской политической партии горячие поздравления и товарищеский привет», – говорится в послании, отправленном 24 сентября.

    Представитель Северной Кореи также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между правящими партиями двух государств. Кроме того, он отметил важность выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе российско-корейских встреч на высшем уровне.

    По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в нижней палате парламента.

    Итоговая явка избирателей на прошедших выборах превысила рекордные 59%.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

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    26 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
    Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу.

    «Сербский лидер поздравил президента России с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.

    В пресс-службе президента России уточнили, что телефонный разговор Владимира Путина с Александром Вучичем состоялся по инициативе сербской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю завершения парламентских выборов.

    Ранее лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского коллегу с успешным голосованием в ходе телефонного разговора.

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев также обсудил с президентом России итоги недавней избирательной кампании.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    26 сентября 2026, 05:22 • Новости дня
    Памфилова объяснила, почему называет прошедшие выборы самыми тяжелыми

    Памфилова объяснила тяжесть прошедших выборов гибелью коллег

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что прошедшие выборы стали самыми сложными в истории из-за трагической гибели членов комиссий в результате атак ВСУ.

    «Почему я говорю, что эта кампания и для меня лично, и для моих коллег была самой тяжелой – не только физически, но и морально – потому что постоянное чувство ответственности за своих коллег. Потому что я как никто знаю, в каких условиях им приходится проводить выборы. Но это был их осознанный выбор», – заявила она «Вестям».

    В результате атак дронов погибли члены избиркомов в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и Белгородской области.

    Памфилова подчеркнула, что сотрудники избирательной системы жертвовали жизнями ради возможности граждан проголосовать.

    В Кремле охарактеризовали действия украинской стороны как саботаж и попытку сорвать голосование. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что украинские спецслужбы угрожали жителям Донбасса и Новороссии уголовной ответственностью.

    Всего ударами ВСУ были повреждены более 70 зданий избиркомов, погиб 41 человек, ранены 338.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал избирательную комиссию в Самарской области. Посол Мирошник сообщал, что ВСУ атаковали десятки избиркомов во время выборов. ВСУ ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области.

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    28 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Миронов возглавил фракцию «Справедливая Россия» в Государственной думе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной думе после успешных консультаций с коллегами.

    Миронов избран руководителем фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме, он занял руководящую должность по итогам внутрипартийного обсуждения, передает ТАСС.

    «Мы с первым заместителем председателя партии – секретарем Бюро президиума ЦС партии Александром Михайловичем Бабаковым и заместителем председателя партии Русланом Владимировичем Татариновым провели консультации. Они поддержали мою кандидатуру», – сообщил Сергей Миронов.
    В ближайшее время заседания фракции будут проходить в дистанционном формате. Парламентарий уточнил, что для работы временно планируется использовать видео-конференц-связь.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Также сообщалось, что Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов.

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    28 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    Путин: Прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за работу по проведению выборов на самом высоком уровне вопреки создаваемым из-за рубежа сложностям.

    Глава государства подчеркнул, что колоссальная работа комиссий всех уровней была сопряжена с преодолением трудностей, искусственно создаваемых из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Элла Александровна, хочу поблагодарить Вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам страны.

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    28 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Ковальчук вступил в должность губернатора Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Торжественная церемония инаугурации победившего на выборах губернатора Брянской области Егора Ковальчука состоялась в Брянском театре драмы.

    Новый губернатор Брянской области принес присягу в соответствии с местным уставом. После этого Ковальчук официально приступил к исполнению обязанностей руководителя субъекта, передает РИА «Новости».

    Мероприятие посетили полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и бывший руководитель региона Александр Богомаз. Также среди гостей присутствовали экс-глава Дагестана Сергей Меликов, парламентарии Госдумы и областной думы, а также представители местного руководства.

    Напомним, Егор Ковальчук заручился поддержкой более 67% избирателей.

    В мае президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской народной республики.

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    28 сентября 2026, 09:31 • Новости дня
    Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Либерально-демократической партии России единогласно доверили руководство своей фракцией в Государственной думе Леониду Слуцкому, а к партийному объединению присоединился один независимый кандидат.

    Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий официально возглавил думское объединение политической силы, передает ТАСС.

    «Заместителями руководителя фракции избраны Андрей Луговой и Мария Харченко», – заявили представители партии.

    Общая численность фракции в нижней палате парламента составит 24 человека. Большинство депутатов, 21 человек, прошли по федеральному списку, еще двое победили в одномандатных округах.

    К партийному объединению также присоединился Илья Дроздов, который одержал победу в Ставропольском крае как независимый кандидат. Он уже подал соответствующее заявление о вступлении во фракцию.

    Ранее лидер либерал-демократов выдвинул Марию Воропаеву на пост вице-спикера нижней палаты парламента.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что представители ЛДПР получат 23 мандата в новой Госдуме.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    28 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Мэр Екатеринбурга Орлов досрочно сложил полномочия из-за избрания депутатом

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно покинул свой пост после избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия».

    Орлов покинул должность градоначальника в связи с переходом на работу в свердловское заксобрание. В администрации Екатеринбурга пояснили, что совмещение постов мэра и депутата законодательно запрещено, передает РИА «Новости».

    «Алексей Валерьевич написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий главы Екатеринбурга в связи с невозможностью совмещать функции главы со статусом депутата», – говорится в официальном сообщении пресс-службы.

    Окончательное решение об отставке Орлова предстоит принять депутатам городской думы. В мэрии уточнили, что в настоящий момент чиновник находится в отпуске.

    Орлов занимал пост мэра Екатеринбурга с февраля 2021 года, а в 2026 году был переизбран на второй срок. На прошедших выборах он прошел в региональный парламент от партии «Единая Россия».

    Временно исполняющим обязанности руководителя Волгограда назначен Шафран Тепшинов, ранее занимавший пост заместителя градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

    Владимир Марченко в пятницу сложил полномочия главы Волгограда в связи с избранием депутатом Государственной думы.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

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    28 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами политических партий

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу по итогам недавних выборов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем совещании, передает РИА «Новости».

    «Во второй половине дня Путин встретится с руководителями политических партий. Будут на встрече и Геннадий Зюганов от КПРФ, и Леонид Слуцкий от ЛДПР, Александр Бабаков, первый заместитель «Справедливой России», Алексей Нечаев, «Новые люди», и Дмитрий Медведев от «Единой России», – рассказал представитель Кремля.

    Кроме того, глава государства примет председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Они обсудят результаты прошедших выборов в Госдуму и ход избирательной кампании.

    Парламентские выборы в России завершились 20 сентября. По итогам голосования в Госдуму девятого созыва прошли представители пяти основных политических сил. Кроме того, мандаты получили один кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Государственной думы девятого созыва на 30 сентября.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился сформировать специальную депутатскую группу, которой предстоит заняться организацией стартового пленарного заседания Госдумы девятого созыва.

    Итоговая явка на прошедших парламентских выборах достигла 59,68%.

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    28 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Мирошник: Запад препятствовал голосованию россиян за рубежом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные страны активно вмешивались в выборы в Госдуму, запугивая международных наблюдателей и блокируя голосование россиян за границей, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник выступил с заявлением на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

    «Среди способов вмешательства в электоральные процессы в России было использовано запугивание международных наблюдателей, угрозы членам комиссий, воспрепятствование голосованию за рубежом и призывы к непризнанию результатов выборов», – отметил дипломат.

    Кроме того, Мирошник обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза. По его словам, ЕС угрожает ввести санкции против организаторов и кандидатов на российских выборах на освобожденных территориях, но при этом игнорирует отсутствие выборов на Украине. Дипломат напомнил, что местные выборы там не проводились почти шесть лет, парламентские – семь лет, а президентские – семь с половиной лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Родион Мирошник запланировал выступление в Совете ООН с докладом о преступлениях киевского режима.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на создание западными странами препятствий для голосования россиян за рубежом.

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    28 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов

    Памфилова: Бойцы на передовой стали самыми активными участниками выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие на линии соприкосновения стали самыми активными участниками выборов в Госдуму, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «Я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился на линии боевого соприкосновения, оказались самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса, и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно. Они понимают, что у них на малой родине, какое будет качество власти», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

    «Это дорогого стоит, и мы тоже постарались, даже на линии боевого соприкосновения, там, где зона активных военных действий, тоже обеспечить возможность проголосовать тем, кто хотел», – добавила глава ЦИК.

    По ее словам, временные избирательные комиссии также создавались из самих военнослужащих. А голосование проводилось так, чтобы оно не стало дополнительным фактором опасности для бойцов, пояснила Памфилова.

    Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам в парламент прошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Элла Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    В среду Владимир Путин назвал прошедшие выборы голосованием за бойцов спецоперации.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов.

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    28 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов власти в России.

    Прошедшие 18-20 сентября выборы в Госдуму подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти, передает ТАСС слова главы государства.

    «Выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова сообщила о присутствии на выборах наблюдателей из 22 стран Европы.

    В понедельник глава Центризбиркома назвала бойцов на передовой самыми активными участниками голосования. Она поблагодарила президента за безопасные выборы в экстремальных условиях.

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    28 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин встретился с главой ЦИК Памфиловой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

    Встреча состоялась в понедельник, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что темой беседы станут прошедшая избирательная кампания и результаты выборов.

    Предыдущая встреча президента с председателем ЦИК прошла в начале августа. Тогда обсуждалась подготовка к единому дню голосования с акцентом на вопросы безопасности.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов. Путин называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    На прошлой неделе Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой для подведения итогов выборов.

    В прошлом месяце глава ЦИК сообщила Путину о резком омоложении кандидатов на выборах.

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    28 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Памфилова: На выборы в Россию приехали наблюдатели из 22 стран Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила президенту Владимиру Путину о беспрецедентном количестве международных наблюдателей, приехавших на прошедшие в России выборы, в том числе из недружественных стран.

    На выборы в Россию приехали представители всех континентов, включая Европу, рассказала Памфилова, назвав это рекордом для всего международного пространства, передает РИА «Новости». Среди наблюдателей были представители США, Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Испании, Сербии, Грузии и Румынии.

    Памфилова выразила особую благодарность наблюдателям, прибывшим из недружественных государств, назвав их мужественными людьми.

    Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. В парламент прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова поблагодарила президента Владимира Путина за безопасные выборы в экстремальных условиях.

    В субботу она объяснила, почему называет прошедшие выборы самыми тяжелыми.

    В пятницу Памфилова выразила благодарность приехавшим на выборы западным наблюдателям.

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    28 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Памфилова поблагодарила Путина за обеспечение безопасности при проведении выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным выразила благодарность за своевременные решения, позволившие безопасно провести выборы даже в экстремальных условиях.

    На встрече с главой государства Памфилова  отметила совместную работу ЦИК с Министерством обороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС и другими ведомствами., передает РИА «Новости».

    «Вами вовремя был принят целый ряд решений и даны соответствующие указания, что позволило нам совместно с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС, другими ведомствами организовать даже в этих экстремальных условиях максимально возможное, чтобы голосование проходило в безопасных условиях. Это очень важно, огромное спасибо», – сказала глава ЦИК.

    Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. По их итогам в парламент прошли представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», а также представитель «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин отметил организацию прошедших выборов на самом высоком уровне.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением голосования в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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