Памфилова заявила о беспрецедентной киберагрессии на выборах в Госдуму

Памфилова: На цифровые ресурсы ЦИК совершено 28 млн кибератак за время выборов

Tекст: Валерия Городецкая

Памфилова отметила, что в дни голосования было зафиксировано свыше 14,7 млн киберугроз, передает РИА «Новости». Она назвала киберагрессию на выборах беспрецедентной, подчеркнув, что за время избирательной кампании на цифровые ресурсы ЦИК было оказано 28 млн потенциально опасных воздействий.

По словам Памфиловой, этот уровень превысил даже показатели киберагрессии во время выборов президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала бойцов на передовой самыми активными участниками выборов.

В пятницу она поблагодарила приехавших на голосование западных наблюдателей.

Глава ЦИК заявила о враждебном поведении ряда стран, мешавших проведению выборов в Госдуму.