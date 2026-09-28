Путин отметил успехи российской атомной промышленности

Tекст: Вера Басилая

Путин назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей и отметил большие успехи, достигаемые в ней, следует из сообщения в Max Кремля. «28 сентября мы отмечаем День работника атомной промышленности. Поздравляю вас и всех, кто трудится в этой важнейшей, одной из ключевых отраслей промышленности. Добивается таких больших результатов, успехов», – заявил Путин на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Президент добавил, что все намеченные планы по строительству атомных блоков внутри страны исполнены.

«Все, что мы планировали с точки зрения строительства атомных блоков внутри Российской Федерации, все планы, которые мы когда-то наметили, они все исполнены. Мы добились уже свыше 20%, а ставили перед собой цель 20%. С 16 нарастить до 20% атомной генерации в структуре нашей энергетики – этот план выполнен, цель достигнута», – сказал Путин.

Напомним, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил сотрудников с Днем работника атомной промышленности.