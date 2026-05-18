В России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота
Холдинг КМЗ вывел на ходовые испытания девятиметровое судно, предназначенное для круглогодичного обслуживания атомных ледоколов нового поколения проекта 22220.
Российские специалисты приступили к тестированию новейшего судна РК-950, созданного для работы с атомным флотом, передает РИА «Новости». В настоящее время в стране активно строятся ледоколы проекта 22220 типа «Арктика».
«Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям нового катера РК-950, разработанного и построенного в интересах эксплуатации с атомными ледоколами нового поколения. Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акваторий», – сообщил управляющий директор предприятия Михаил Даниленко.
Руководитель завода уточнил, что девятиметровый катер способен работать круглый год, в том числе во льдах, благодаря усиленному днищу и защите винтов. Корпус выполнен из прочного и легкого сплава АМг5. Водоизмещение судна составляет около девяти тонн, оно вмещает до 12 человек.
Энергетическая установка включает два дизельных двигателя мощностью по 200 лошадиных сил каждый. Это позволяет катеру разгоняться до 15 узлов, а автономность плавания обеспечивают два бака по 250 литров топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обеспечить формирование атомного ледокольного флота до 2035 года.
В январе текущего года Кингисеппский машиностроительный завод официально вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации.
В марте предприятие передало МЧС крупную партию скоростных аэролодок.