    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    18 мая 2026, 04:26 • Новости дня

    Грэм заявил о продвижении в США санкций против покупателей российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается прогресс в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы продвигаемся в работе над законопроектом», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Он отметил, что законопроект даст Белому дому возможность «вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался одобрением Белым домом законопроекта о санкциях против покупателей российской нефти. Летом он сообщил о планах американского лидера по введению стопроцентных тарифов для таких государств. Вскоре после этого сенатор пригрозил Москве сменой правил игры в сфере экономических ограничений.

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    15 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    МИД сообщил о непрекращающихся попытках США навредить России

    Замглавы МИД Панкин заявил о продолжении санкционного давления США на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон наращивает санкционное давление на Москву, несмотря на активное участие в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

    По словам Панкина, американская сторона не прекращает политику нанесения ущерба Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра иностранных дел  отметил, что любые послабления антироссийских ограничений носят исключительно конъюнктурный характер.

    «Есть и иные действия, которые наряду с этим направлены на ущерб России – это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», – заявил дипломат.

    Представитель МИД России также выразил надежду на конструктивное изменение курса Вашингтона. По его словам, реальные шаги американской администрации должны полностью соответствовать заявлениям президента США.

    Ранее Панкин отметил договороспособность Вашингтона по вопросу разрешения украинского конфликта.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на продолжение администрацией США санкционного курса Джо Байдена.

    Министерство финансов США подтвердило намерение сохранять действующие экономические ограничения против России.

    16 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    США прекратили действие лицензии на поставки нефти из России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансовые власти Соединенных Штатов не стали продлевать разрешение на экспорт энергоносителей, срок которого официально подошел к концу ранним утром в субботу.

    Срок действия документа, ранее выданного финансовыми властями Соединенных Штатов, подошел к концу 16 мая в 07:01 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Известно, что в предыдущий раз Вашингтон объявлял о продлении соответствующей лицензии на экспорт российской нефти в середине апреля. Теперь этот период окончательно завершился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию на покупку российской нефти со сроком действия до 16 мая.

    Представители более десяти государств попросили Вашингтон о продлении данного разрешения.

    Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал отказ от дальнейшего возобновления документа.

    15 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Швыдкой прокомментировал обращение Японии к России с просьбой о поставках нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавняя закупка Токио партии российской нефти с проекта «Сахалин-2» подтвердила острую потребность японской экономики в стабильных поставках энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, это понятный на сегодня сигнал. Естественно, что очень многое будет зависеть от общеполитической ситуации», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что речь идет не о новых договоренностях, а об уже завершившихся поставках. По его словам, дальнейшее развитие событий во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране, однако глобальный дефицит энергоносителей сохранится при любом сценарии.

    Россия остается ближайшим поставщиком для Японии, которая остро нуждается в ресурсах. Швыдкой добавил, что страны могут выстроить взаимовыгодное партнерство не только в энергетике, но и в сферах рыболовства и безопасности. Сейчас политик находится в Токио на открытии 21-го Фестиваля российской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина.

    Танкер Voyager с сырьем проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума.

    Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием возобновления полноценных поставок отмену санкций.

    16 мая 2026, 16:35 • Новости дня
    Bild: Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и истощение мировых резервов способны поднять стоимость барреля нефти марки Brent до рекордных 200 долларов, пишет Bild.

    Глобальный энергетический рынок оказался на пороге масштабного потрясения из-за сокращения поставок сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    «Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет 200 долларов за баррель до окончания кризиса, составляет 50 на 50», – заявил эксперт финансовой платформы Seeking Alpha Майкл Фитцсиммонс.

    Аналитики портала MarketWatch предупреждают, что подобное развитие событий обернется настоящей катастрофой для мировой экономики. Ожидается резкий скачок стоимости автомобильного топлива, серьезный дефицит энергоносителей и хаос в сфере пассажирских авиаперевозок во время летних отпусков.

    Транзит через Ормузский пролив сократился с 20 млн до 800 тыс. баррелей в сутки. Возникшая нехватка компенсировалась за счет стратегических хранилищ, однако эти запасы практически исчерпаны за последние месяцы. Главную выгоду из сложившейся ситуации извлекают американские корпорации Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips.

    Кризис усугубился после того, как в апреле ВМС США заблокировали морской трафик у иранских портов. Через данный регион проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Shell Ваэль Саван сообщил о росте глобального дефицита нефти до 1 млрд баррелей. Добыча сырья странами ОПЕК на фоне ближневосточной эскалации упала до 36-летнего минимума.

    Власти США для компенсации нехватки поставок попросили крупнейшие энергетические корпорации увеличить объемы производства.

    15 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова канцлера Германии о бесполезности споров с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла признание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о бессмысленности дискуссий с главой США.

    Дипломат отреагировала на заявление Фридриха Мерца в своем Telegram-канале.

     «Д – демократия, С – солидарность, союзничество, Н – НАТО, нуачтовыхотели», – написала Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц признался в сложностях работы при нынешней американской администрации.

    Официальный Берлин назвал публичные разногласия двух политиков обычным недоразумением.

    Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал работу немецкого лидера.

    15 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    В Башкирии нашли тела трех пропавших после пожара на ЛПДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии после пожара обнаружены тела трех работников, еще один сотрудник остается пропавшим, сообщили на предприятии.

    На месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии обнаружены тела трех работников станции, сообщила компания.  Там уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

    «По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются», – говорится в сообщении.

    Кроме того, сообщается о пострадавших среди персонала фирмы-подрядчика. Трое сотрудников подрядной организации доставлены в больницу, где они проходят необходимое лечение. Информацию об их состоянии и причинах возгорания в компании не уточнили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть – Урал» в Башкирии произошло возгорание с пострадавшими и пропавшими рабочими.

    При пожаре на промышленном объекте два человека получили ожоги и были госпитализированы. Позже стало известно о том, что после возгорания не могут найти нескольких рабочих.

    17 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл цель заговора о вмешательстве России в американские выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Распространяемая теория о влиянии Москвы на американские выборы была специально придумана для разрушения двусторонних отношений и подрыва позиций президента США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал скандал вокруг американских выборов 2016 года, передает РИА «Новости». Спецпредставитель президента ответил на публикацию в социальной сети X отрывка из интервью генерального прокурора США Тодда Бланша.

    Американский чиновник подчеркнул абсолютную безосновательность обвинений в адрес Москвы. По словам Бланша, история с Russiagate нанесла огромный ущерб государству, поэтому гражданам следует задуматься об истинных мотивах создания этого мифа.

    «Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о панике бывшего американского лидера из-за разоблачения данного мифа.

    Американские спецслужбы не зафиксировали попыток помощи Дональду Трампу со стороны Москвы на выборах.

    15 мая 2026, 13:26 • Новости дня
    Глава МИД Японии ушел от ответа о российской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Глава японской дипломатии Тосимицу Мотэги уклонился от обсуждения готовности Москвы отделить экспорт нефти от актуальных политических разногласий.

    Японский дипломат Тосимицу Мотэги не стал комментировать слова руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о поставках углеводородов, передает РИА «Новости».

    Двумя днями ранее Москва отметила, что если Япония готова покупать российскую нефть, то РФ готова не связывать экономику с политикой при закупках энергоресурсов.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможности рассмотрения этого предложения в национальных интересах, министр сослался на неосведомленность. «Мне неизвестно о том, чтобы министр иностранных дел Лавров прямо сказал то, что вы сейчас говорите. Поэтому я хотел бы воздержаться от ответа», – подчеркнул Мотэги.

    Ранее российская сторона указывала, что азиатскому государству будет тяжело обойтись без поставок нефти из России. Однако при готовности Токио приобретать сырье Москва гарантировала сугубо прагматичный подход к коммерческим сделкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в принуждении других государств к отказу от российской нефти.

    В начале мая японская компания Taiyo Oil возобновила прием сырья с проекта «Сахалин-2».

    Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой назвал недавнюю закупку Токио понятным сигналом.

    15 мая 2026, 12:35 • Новости дня
    Песков: Россия отслеживает информацию об итогах визита Трампа в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об интересе к прошедшим контактам Вашингтона и Пекина.

    «Мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ», – отметил представитель Кремля. Он выразил надежду на получение сведений из первых рук во время будущей поездки российской делегации в КНР, передает РИА «Новости».

    Диалог первой и второй экономик мира представляет предмет особого внимания для всех государств, включая Россию. Песков подчеркнул важность глубокого анализа подобных контактов на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран стартовала в Пекине в четверг.

    Американский президент назвал прошедшие переговоры позитивными и продуктивными. Глава Белого дома завершил свой трехдневный государственный визит в КНР.

    16 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Рябков: С продвижением в отношениях России и США есть проблемы

    Tекст: Мария Иванова

    Москва и Вашингтон поддерживают интенсивный многоканальный диалог, однако достижение реального прогресса по ключевым вопросам двусторонних отношений пока серьезно затруднено.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о проблемах с продвижением в отношениях между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС

    По его словам, главы внешнеполитических ведомств обсуждают важнейшие вопросы, и частота их встреч напрямую связана с наличием прогресса.

    «Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения обсуждают крупнейшие, важнейшие центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет», – отметил дипломат

    Он добавил, что сейчас с движением вперед ситуация складывается трудно: «Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы», – заметил замминистра..

    Несмотря на сложности, контакты между Россией и США на высоком уровне идут весьма интенсивно и постоянно. Как подчеркнул замминистра, сейчас сложилась конфигурация, при которой двусторонний диалог имеет множество каналов.

    Рябков также допустил возможность новых контактов главы российского дипведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в будущем, хотя точных дат пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе года Сергей Рябков заявил о пробуксовке диалога между Россией и США по ключевым проблемным вопросам.

    Осенью прошлого года дипломат отметил отсутствие договоренностей по срокам возможной встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились сохранять каналы коммуникации для урегулирования накопившихся проблем.

    15 мая 2026, 06:24 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии серьезного продвижения на экономическом треке с США

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не фиксирует позитивных сдвигов в двустороннем экономическом диалоге с Вашингтоном из-за постоянного ужесточения условий работы для отечественных предпринимателей, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

    Российская сторона пока не замечает серьезного развития на экономическом треке с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин объяснил это постоянными препятствиями, которые создаются для отечественного бизнеса.

    «К сожалению, пока мы не видим какого-то серьезного продвижения на этом экономическом треке», – подчеркнул дипломат. По его словам, западные партнеры продолжают системно ужесточать подходы к российским компаниям.

    Ограничения затрагивают экспортные операции, проведение международных платежей и логистику. Трудности возникают при транспортировке нефти и множества других категорий грузов. Замминистра также добавил, что предпочитает тихую дипломатию, так как излишняя публичность не всегда полезна в быстро меняющейся ситуации.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Панкин сообщил о наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал американскую сторону отказаться от искусственных политических барьеров для реализации совместных экономических инициатив.

    До этого Панкин назвал высокую непредсказуемость политики США главной проблемой двусторонних отношений.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет использовать принцип разделяй и властвуй с Китаем и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не будет выстраивать отношения с Пекином и Вашингтоном по принципу «разделяй и властвуй», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы никогда не будем участвовать в очередных играх, еще Киссинджер завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Вот эта игра, в которую американцы и колонизаторы в целом играют долгие годы, «разделяй и властвуй», нам она знакома, она до сих пор весьма и весьма жива в западной политики. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Он также отметил, что российская сторона будет рада, если Китай и США достигнут договоренностей о поставках американских энергоносителей, отвечающих интересам Пекина. Он добавил, что Россия принципиально не вмешивается в торговые отношения между третьими странами, комментируя недавний визит американского президента Дональда Трампа в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность создания альянса Москвы и Вашингтона против Пекина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о формировании новой модели двусторонних отношений.

    Американский лидер пообещал выстраивать торговлю между двумя странами исключительно на принципах взаимности.

    16 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Роберт Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Словакии рассматривают перспективу перехода на прямые поставки энергоносителей из России, отказавшись от услуг венгерской компании в качестве посредника.

    Правительство Словакии прорабатывает вопрос организации прямых закупок российской нефти, передают «Вести». На данный момент поставки сырья в республику осуществляются при посредничестве венгерской энергетической компании MOL.

    Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что эта тема уже обсуждалась с руководством государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol. «На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти... Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций», – заявил глава словацкого правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное совещание с руководством компании Transpetrol после визита в Москву.

    Политик назвал планы Евросоюза по полному отказу от российских энергоресурсов вредными для экономики региона.

    Глава словацкого правительства допустил повторную остановку транзита нефти по трубопроводу «Дружба» украинскими властями.

    Власти ДНР сообщили о начале боев внутри Рай-Александровки
    Украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
    Газпром сообщил об историческом антирекорде закачки газа в Европе
    Партия АдГ потребовала проведения досрочных выборов в Германии
    Американские пенсионеры лишили молодые семьи просторных домов
    Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
    В Эрмитаже задержали севшего на императорский трон нарушителя

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Украина наказывает Прибалтику за русофобию

    Руководство Латвии, много лет поддерживающее киевский режим, теперь на собственной шкуре ощутило благодарность Украины за эту поддержку. Налеты украинских БПЛА фактически снесли русофобское правительство Латвии. «Это событие – оно не только про Латвию. Оно про Прибалтику и всю Европу», говорят эксперты. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

