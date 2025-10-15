  • Новость часаПутин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня

    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая

    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    14 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    @ vk.com/fedorischev63

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября в Кинельском районе посетил два спорткомплекса, осмотрел школу, около которой заметил камень с табличкой. Из-за которого глава района Юрий Жидков лишился должности.

    На видео, которое размещено в соцсетях, Вячеслав Федорищев и Юрий Жидков подходят к камню с изуродованной мемориальной табличкой под деревом и губернатор пытается узнать, что это за камень. Жидков невнятно отвечает про закладку памятника, про будущий монумент, но Федорищев настойчиво повторяет «Что это?!»

    «Камень», – наконец, отвечает Жидков.

    «Просто камень?» – уточняет губернатор.

    «Да», – говорит Жидков.

    «Уволен ***», – заявляет Федорищев, сильно хлопает Жидкова по плечу и уходит.

    Позже губернатор написал объяснение инциденту и добавил, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». Жидков действительно в одном из комментариев выразил недоумение произошедшим и отметил, что всегда можно найти, к чему придраться.

    «Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснился Федорищев.

    15 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    Захарова обвинила Киев в планировании терактов с ракетами «Томагавк»

    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    «Лента.ру»: Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана
    @ Табылды Кадырбеков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многокилометровые очереди из фур скопились на контрольно-пропускных пунктах Казахстана, это связано с усилением таможенного досмотра товаров, которые подпадают под антироссийские санкции.

    С середины сентября на границах Казахстана с Россией и Китаем образовались многокилометровые очереди грузовых автомобилей, причиной стало ужесточение таможенного досмотра и проверка товаров на принадлежность к санкционным, пишет «Лента.ру».

    Ситуация усугубилась в начале октября из-за закрытия КПП на границе с КНР в связи с праздниками и нехваткой бланков разрешений.

    Соучредитель «Сервисной Логистической Компании» Дмитрий Аржаных заявил, что очереди стали накачиваться, и границы «превратились в огромные пробки».

    Проблема обсуждается правительствами России и Казахстана, а также в Евразийской экономической комиссии.

    Напомним, в конце сентября минтранс Казахстана сообщал, что большое число грузовиков образовало очереди на некоторых пограничных пунктах между Казахстаном и Россией из-за усиления контроля.

    15 октября 2025, 16:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа

    СМИ: Уиткофф решил покинуть пост спецпосланника США по Ближнему Востоку

    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается уйти с должности, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе после напряженной дипломатической деятельности.

    Издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированный источник пишет, что Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию президента Дональда Трампа, чтобы больше времени уделять личному делу.

    В публикации отмечается: «Уиткофф панирует покинуть администрацию для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после 'изнурительного' графика дипломатической работы на Ближнем Востоке».

    Уиткофф принимал участие в урегулировании военного конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Девятого октября в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности сторон были достигнуты после того, как Дональд Трамп объявил об освобождении заложников.

    Глава переговорной группы ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем. По его словам, движение получило гарантии от США и посредников, что конфликт завершен.

    В рамках мирного соглашения ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа. Освобожденные встретились с военными и были направлены в пункт приема в кибуце Реим на юге Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил возможность использовать опыт спецпосланника США Стивена Уиткоффа, приобретенный на Ближнем Востоке, для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп заявил в израильском Кнессете о своих приоритетах в международной политике. Американский лидер подчеркнул, что спецпосланник Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны.

    15 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    МИД Китая поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    МИД Китая поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое ведомство Китая выразило солидарность с позицией национальных авиаперевозчиков, выступающих против планов США запретить полеты над Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Внешнеполитическое ведомство Китая выразило солидарность с протестом национальных авиакомпаний против предложения Минтранса США запретить пересекать их самолетам воздушное пространство РФ во время полетов в Соединенные Штаты или из них, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул на брифинге, комментируя намерения американской стороны, что Китай поддерживает свои компании в защите их законных прав и интересов.

    Ранее администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через российскую территорию.

    Инициатива США связана с неравными условиями для авиаперевозчиков.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях своей политики.

    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    15 октября 2025, 03:12 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о крупных штрафах для неряшливых водителей
    В Госдуме предупредили о крупных штрафах для неряшливых водителей
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Выбрасывание мусора из автомобиля обернется серьезными денежными взысканиями и может привести к изъятию транспортного средства, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    «За несанкционированную выгрузку и сброс мусора с транспортных средств и прицепов предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП. Физлицу, выбросившему мусор в неположенном месте, грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тыс. рублей, юрлицу – от 30 до 50 тыс. рублей», – сообщил депутат ТАСС.

    За повторное правонарушение предусмотрено увеличение штрафов вдвое, уточнил Колунов.

    Кроме того, возможно изъятие транспортного средства, если оно использовалось для правонарушения.

    В случае с водителями грузовиков или прицепов сумма штрафа за первое нарушение достигает 120 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить до 200 тыс. рублей, также сохраняется возможность конфискации транспортного средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Корнеев объяснил ужесточение контроля за тонировкой автомобилейКроме того, газета ВЗГЛЯД составила

    справку «Зимняя резина-2025: полное руководство по замене перед холодами – сроки, советы и требования закона».


    14 октября 2025, 22:08 • Новости дня
    RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами
    RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о планах расследования возможной связи певицы Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами.

    «Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», – сказал он в интервью RT.

    Бородин добавил, что ФПБК неоднократно призывал признать Пугачеву иностранным агентом. Также были направлены обращения о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма.

    Бородин отметил, что в России существуют законы, Уголовный кодекс и Конституция. Однако, по его мнению, отсутствует политическая воля, поскольку «если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

    В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.

    14 октября 2025, 23:45 • Новости дня
    Активы экс-судьи Момотова в виде 95 объектов недвижимости ушли в доход России

    Активы экс-судьи Момотова обратят в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив изъять активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова также и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко стоимостью 9 млрд рублей в доход государства.

    «Суд постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова и Марченко в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», – приводит ТАСС слова судьи на заседании.

    В число активов вошли 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова – Андрея Марченко и его сына Ивана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура установила, что Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать. Кроме того, ведомство подало иск к Момотову с требованием об изъятии 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Виктора Момотова, судьи Верховного суда и председателя Совета судей России в связи с письменным заявлением о досрочной отставке Момотова.

    Кроме того, Генпрокуратура установила, что Момотов вместе с краснодарским бизнесменом, связанным с криминалитетом, осуществлял предпринимательскую деятельность, фактически являясь совладельцем сети отелей «Мартон».

    При этом прокурор на судебном заседании отметил, что среди вовлеченных в проституцию в отелях «Мартон» были выявлены несовершеннолетние. Представитель Генпрокуратуры заявил о связях Виктора Момотова с организованной преступной группой «Покровские».

    15 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией

    Глава Сирии аш-Шараа: Дамаск планирует перезапустить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о намерении перезапустить весь спектр отношений между странами.

    Аш-Шараа подчеркнул, что важнейшей задачей на текущий момент является обеспечение стабильности как в самой Сирии, так и в регионе в целом, передает РИА «Новости».

    «Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом», – сказал он на встрече.

    Аш-Шараа также выразил благодарность российскому лидеру за прием.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии.

    15 октября 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле, где они обменялись рукопожатием в торжественной обстановке Зеленой гостиной.

    Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, однако для аш-Шараа было сделано исключение, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между народами России и Сирии.

    В переговорах приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжат переговоры за рабочим завтраком.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    14 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран

    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщили в пресс-службе аш-Шараа, он намерен обсудить реструктуризацию  двусторонних отношений и договориться о политическом и экономическом сотрудничестве, передает агентство SANA.

    «Президент аль-Шара планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и изучить пути развития сотрудничества в интересах обеих стран», – сказано в сообщении.

    Президент Шараа также планирует встретиться с сирийской общиной в России.

    В феврале 2024 года Ахмед аш-Шара провел переговоры с российским президентом  Путиным, который поддержал территориальную целостность, суверенитет и стабильность Сирии. Он также выразил готовность России пересмотреть соглашения, заключенные с прежним режимом и высказался о необходимости снятия санкций  с Сирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.

    В октябре делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном прибыла в Москву для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

    Лавров отметил, что Сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в сохранении присутствия России в Сирии.

    14 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Песков ответил Макрону, предупредившему Москву о «расплате»

    Песков ответил пригрозившему России «расплатой» Макрону

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявление о «воинственном упрямстве» России, которой грозит «расплата», если она не «вернется за стол переговоров», на что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы.

    «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. <...> Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что Москва сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кремль заявлял о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах. При этом Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

    15 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии

    Путин: Проведение парламентских выборов в Сирии является большим успехом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле назвал большой победой прошедшие в Сирии выборы и заявил о готовности проводить регулярные консультации с сирийской стороной.

    Путин поздравил аш-Шараа с недавними парламентскими выборами, которые состоялись 5 октября, передает РИА «Новости».

    По мнению российского лидера, это «большой успех», который способствует сплочению сирийского общества, несмотря на непростые времена в стране.

    Российский лидер отметил, что выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами в Сирии. Также он заявил, что Россия готова выполнять достигнутые договоренности и проводить регулярные контакты и консультации по линии министерств иностранных дел.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации