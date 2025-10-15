Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая

Tекст: Валерия Городецкая

«Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.