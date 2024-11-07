Путин отверг идею союза с США против Китая

Путин заявил на форуме «Валдай» об отказе объединяться с США против Китая

Tекст: Максим Попов

На форуме «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос о возможном союзе с США против Китая, Путин подчеркнул, что дружественные отношения России и Китая исключают такую возможность.

«Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против США», – заявил президент. Он добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на развитие и безопасность государств.

Путин также сказал, что Россия открыта к возобновлению отношений с США, но отметил, что инициатива должна исходить от американской стороны, поскольку Россия не портила с ними отношения. «Мяч на их стороне», – подчеркнул он.

Напомним, Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.