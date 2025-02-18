Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.12 комментариев
Лавров и Рубио обсудили механизм для устранения раздражителей в отношениях России и США
Госдеп: Лавров и Рубио обсудили механизм для устранения раздражителей в отношениях России и США
На встрече в Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио пришли к соглашению о создании механизма консультаций, чтобы устранить раздражители в отношениях между Россией и США, сообщили в Госдепе.
По информации Госдепартамента, стороны также обсудили будущие возможности сотрудничества в сферах, представляющих общий геополитический интерес, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию украинского конфликта.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов. Она отметила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.