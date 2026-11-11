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Вылетевший из Румынии самолет НАТО девять часов курсировал над Черным морем
Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился над нейтральными водами Черного моря более девяти часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II с утра вновь был замечен над акваторией Черного моря, в южной части которой он курсировал с запада на восток и обратно на протяжении более чем девяти часов», – рассказал собеседник ТАСС.
Борт находился на высоте около 10,5 км и не входил в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Румынии. Именно из Румынии он вылетел и там совершал развороты. В настоящее время самолет возвращается на аэродром постоянного базирования в Констанце.
Источник добавил, что полеты Bombardier Artemis II над Черным морем стали регулярными. Самолет также часто фиксируют над центральными районами Прибалтики и около Калининградской области. Территорию этого российского региона он обычно облетает по кругу через воздушное пространство Польши и Литвы. С начала года этот самолет летал в районе Калининградской области 70 раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.
В воскресенье американский самолет радиолокационной разведки дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.
В субботу самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря.