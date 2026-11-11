Последняя месса папы римского в Аргентине собрала более 3,5 млн человек

Tекст: Денис Тельманов

Последнее богослужение понтифика на территории Аргентины состоялось у базилики города Лухан, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TN. Верующие начали массово съезжаться в город накануне богослужения из-за ограничений, которые местные власти ввели ради соблюдения безопасности.

«Такое может быть только один раз в жизни. Я должен быть здесь, помолиться вместе о здоровье моей семьи, о всем хорошем для семьи и всей страны», – сказал пришедший на службу аргентинец Матиас.

Другие местные жители отметили, что на мессе Иоанна Павла II в 1982 году присутствовало гораздо меньше людей, а собрать такое количество верующих в этот раз помогли социальные сети.

В среду папа римский завершает визит в Аргентину и отправляется в Перу, где он прожил более 20 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник папа римский Лев XIV пообщался в Аргентине с пострадавшими от злоупотреблений священнослужителей.

В понедельник понтифик провел службу под открытым небом в столице страны.

В субботу власти Аргентины подготовили список ограничений для граждан перед визитом папы римского.