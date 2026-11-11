Tекст: Ольга Иванова

Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.