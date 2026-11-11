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Финская таможня решила отправить в отпуск сотрудников на границе с Россией
Таможня Финляндии анонсировала начало переговоров о сокращении штата на границе с Россией и возможной отправке в неоплачиваемый отпуск до 23 сотрудников из-за уменьшения железнодорожного сообщения.
«Таможня начнет переговоры с сотрудниками в связи с уменьшением железнодорожного сообщения на восточной границе», – передает РИА «Новости» сообщение финской таможни.
Переговоры стартуют 18 ноября и коснутся 41 сотрудника мобильных групп Саво-Карелии и Нуйямаа, а также специалистов по досмотру на погранпункте Ваалимаа. В результате до 23 человек могут уйти в неоплачиваемые отпуска, кроме того, рассматривается вариант перевода персонала на другие участки.
Снижение интенсивности железнодорожного сообщения объясняется закрытием пунктов пропуска на границе. Россия с 1 июля 2026 года приостановила работу ряда железнодорожных погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией.
Ранее финская таможня уже отправила в неоплачиваемые отпуска около 100 сотрудников, работавших на российском направлении, объяснив это отсутствием перспектив возобновления работы пограничных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Финляндии решило вложить около 10 млн евро в модернизацию закрытой пограничной заставы в Салла на восточной границе.
В июле российская сторона официально уведомила Хельсинки о временной приостановке движения через несколько железнодорожных погранпереходов между странами.