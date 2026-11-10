  • Новость часаПутин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
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    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 20:36 • Новости дня

    Путин пригласил Лукашенко в резиденцию в Ново-Огарево накануне саммита ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    Путин пригласил Лукашенко в Ново-Огарево накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое запланировано на 11 ноября, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи президент России поблагодарил белорусского коллегу за помощь в организации гуманитарных обменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи президентов России и Белоруссии.

    Глава Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    В августе лидеры двух стран также встречались в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

    10 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН Мельник предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом Владимиром Путиным в любой точке мира, в том числе в Антарктиде, но не в Москве, пишут украинские СМИ.

    «Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде – где угодно, но не в Москве», – цитирует Мельника «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным.

    В апреле Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на нейтральной территории, предложив США или Ближний Восток.

    В прошлом году Сибига отвергал приглашение Путина для Зеленского на переговоры в Москве.

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    9 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» выросли на 20% после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки автомобилестроительной компании «КамАЗ» выросли на 20% после того, как президент Владимир Путин высказал идею обновления регионального транспорта для поддержки машиностроения.

    На пике рост акций компании по сравнению с воскресеньем составил 16,64%, цена за бумагу достигла 70,1 рубля. К уровню закрытия торгов пятницы акции подорожали на 20%, передает РБК.

    Соответствующую инициативу российский лидер озвучил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение», – заявил Путин.

    Отмечается, что вслед за заявлением президента также выросли акции производителя спецтехники и пассажирского транспорта ПАО «Нефаз» – на 9,5% (до 217 рублей), а акции «Соллерс» подорожали на 8% (до 420,5 рубля).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил об уверенном росте машиностроительной отрасли на внутреннем и зарубежных рынках вопреки внешнему давлению.

    На встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным Владимир Путин поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью большегруза. Президент отметил повышение налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды

    Reuters: Литва решила задерживать транзитное зерно из России в Клайпеде

    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующей недели Вильнюс начнет задерживать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения, пишет Reuters.

    Литва со следующей недели начнет задерживать партии российской и белорусской пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника для дополнительных проверок. Ограничения вводятся из-за подозрений в происхождении продукции с новых территорий России, говорится в материале Reuters.

    Усиленные проверки начались еще в сентябре. Анализ документов может занять более двух месяцев. В случае выявления фальсифицированных данных о месте выращивания груз придется вернуть отправителю или уничтожить.

    Необходимые лабораторные исследования планируется проводить за границей, поскольку республика не располагает подходящим оборудованием. Все финансовые издержки за хранение, транспортировку образцов и возможную утилизацию зерна возложены на экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Delfi сообщил о возможных убытках транспортной отрасли Латвии из-за запрета на транзит российского зерна.

    В сентябре латвийский Сейм разрешил повышать плату за железнодорожные перевозки этой продукции.

    Руководство Литвы и Латвии также обсуждало возможность полного прекращения транзита сельскохозяйственных товаров из России.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

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    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

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    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    10 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности

    Путин заявил о необходимости нарастить оборонный потенциал ОДКБ

    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности, глава российского государства заявил об этом в приветствии участникам Международного форума ОДКБ, которое зачитал вице-премьер Алексей Оверчук.

    «Государствами-членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряженности важно и далее наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач, в первую очередь в сфере обороны, в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с киберпреступлениями, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией», – цитирует приветствие Путина РИА «Новости».

    Президент отметил участие в форуме представителей органов власти, военных ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ученых и экспертов.

    В ходе заседаний участникам предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии и обсудить меры по укреплению стабильности в регионе. Глава государства выразил уверенность в востребованности инициатив форума на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию для участия в совместных заседаниях ОДКБ.

    Путин указал на важность использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности.

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    8 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    Фадеев сообщил о подготовке декабрьской встречи Путина с членами СПЧ

    Председатель СПЧ Фадеев заявил о подготовке к встрече с Путиным в декабре

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил о подготовке к традиционной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине декабря.

    Глава СПЧ отметил, что мероприятие традиционно проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. По его словам, подготовка к встрече ведется на протяжении всего года, передает РИА «Новости».

    «Совет работает на протяжении всего этого времени над ключевыми проблемами, которые мы поднимаем на встрече, по которым президент дает поручения министерствам, ведомствам, разным организациям. Это регулярная, ритмичная работа», – заявил Фадеев.

    Председатель Совета добавил, что пока рано говорить о конкретных темах предстоящего разговора с главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин назвал проблему распространения искусственного интеллекта сложной задачей.

    Глава государства пообещал рассмотреть возможность новогодней амнистии для инвалидов и женщин с детьми.

    Российский лидер подписал указ о ротации состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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    10 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко

    Песков: В Москве запланирована встреча Путина и Лукашенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве во вторник планируется проведение встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да, планируется», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом, в рамках которого планируется встреча с Путиным.

    Лидеры России и Белоруссии также планируют принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в Москве в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил переговоров Владимира Путина с одним из лидеров стран ОДКБ.

    В тот же день российский президент призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности.

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    9 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет стран СНГ
    Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет стран СНГ
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин указал на важность максимального использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности Содружества.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 14-й встречи секретарей советов безопасности стран – участниц СНГ, сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня – в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира – важно максимально использовать серьезный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ, обеспечения стабильности на всем пространстве Содружества», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер призвал объективно оценивать происходящие процессы и активно развивать взаимодействие для решения общих задач. По его словам, участникам предстоит обсудить приоритетные меры для эффективной защиты граждан государств от внешних и внутренних угроз.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на высокую интенсивность гуманитарных обменов между государствами Содружества.

    Также Владимир Путин отметил высокую эффективность встреч руководителей органов безопасности стран СНГ.

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    10 ноября 2026, 00:09 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, отметив особое уважение общества к работе полиции и роль ведомства в защите прав граждан и суверенитета страны.

    «Поздравляю ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД России с Днём сотрудника органов внутренних дел», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин отметил, что профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел широко отмечается по всей стране и символизирует уважение к тем, кто честно выполняет долг, противостоит преступникам, защищает жизнь и права людей, безопасность и суверенитет страны.

    Он отдельно обратился к ветеранам, которые своим примером воспитали достойную смену, напомнил, что история МВД насчитывает более двух веков, а само ведомство является одним из ключевых звеньев правоохранительной системы с широкими техническими и оперативными возможностями и расширенными полномочиями.

    Президент указал на положительные результаты по ряду направлений работы органов внутренних дел и призвал развивать эту динамику, усиливая борьбу с криминалом, нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступностью, а также укрепляя общественный порядок и безопасность дорожного движения.

    Путин пообещал и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж сложной и рискованной профессии, поблагодарил руководство и личный состав за верность долгу и выразил уверенность в их готовности безупречно выполнить поставленные задачи.

    «Ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю всего самого доброго вам, вашим родным и близким», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин подписал указ о присвоении званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    В марте Путин подчеркнул важность решения проблемы некомплекта кадров в МВД и повышения материального обеспечения сотрудников.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    8 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    АЭС Белоруссии покрыла 40% потребностей страны в электроэнергии

    Минэнерго Белоруссии: Выработка БелАЭС достигла 70 млрд киловатт-часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему суммарная выработка Белорусской атомной электростанции достигла 70 млрд киловатт-часов, заявило министерство энергетики республики.

    Работа станции позволила заместить более 18 млрд кубометров природного газа и укрепить энергетическую безопасность Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики республики.

    В настоящее время станция обеспечивает около 40% потребностей страны в электроэнергии. Это создает дополнительные возможности для развития промышленности, электротранспорта и использования электричества для отопления и горячего водоснабжения.

    БелАЭС возведена в Гродненской области по типовому российскому проекту «АЭС-2006», генеральным подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, второй – в ноябре 2023 года. В конце прошлого года министр энергетики республики Денис Мороз сообщил об обсуждении ввода третьего блока в 2035–2038 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал возведение атомной электростанции в республике историческим шагом.

    Также глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах принять окончательные решения по возведению нового энергоблока БелАЭС.

    Кроме того, министерство энергетики республики сообщило о завершении планово-предупредительного ремонта на втором энергоблоке станции.

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