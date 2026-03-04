Путин призвал повысить материальное обеспечение сотрудников МВД

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального и социального обеспечения сотрудников МВД, передает ТАСС. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства в Москве.

«Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают», – подчеркнул президент. По его словам, эффективная работа ведомства невозможна без полной отдачи от сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с серьезной нагрузкой и риском.

Путин отметил, что решение вопроса материального обеспечения напрямую связано с поддержанием высокого профессионализма и мотивации сотрудников МВД. Также он напомнил о важности системного подхода к решению кадровых и социальных задач внутри ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Путин ранее заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.